【4月15日】なでしこジャパン アメリカ代表第2戦の試合日程・キックオフ時間・メンバー

第2戦を含むなでしこジャパンvsアメリカ代表の3連戦は、全試合がネット『ABEMA』で独占無料ライブ配信される。地上波などテレビ放送は行われない。

第2戦では、岩渕真奈氏が解説を担当。実況を小松正英氏が務める。見逃し配信も配信終了後から5月14日(木)23:59まで無料視聴可能だ。

アメリカ代表戦第1戦 ABEMA中継情報