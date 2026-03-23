女子FIFAランキングが更新！アジア杯制覇のなでしこジャパンは5位に浮上、気になるトップ10は？

国際サッカー連盟（FIFA）が、21日にFIFAランキングを更新した。

18日の発表を受けて、男子と女子のナショナルチームにおけるFIFAランキングが試合中にリアルタイムで更新されていく仕様に変わった。FIFAは「ランキングは世界中でゴールが決まるたびに更新される。正式なランキングは代表ウィーク終了後に発表される」とした。

そんななか、AFC女子アジアカップオーストラリア2026（女子アジア杯）で優勝を果たしたなでしこジャパン（日本女子代表）のFIFAランキングも更新。

6戦全勝で2大会ぶり3度目の王者に輝いたなでしこジャパンは、8位から3つ順位を上げて5位となっている。

なお、1位はスペイン女子代表で、2位はアメリカ合衆国女子代表。3位にドイツ女子代表、4位はイングランド女子代表となっており、6位にフランス女子代表がつけている。

ランキングの公式発表は4月21日を予定している。3月23日時点での、最新のFIFAランキングトップ上位10カ国は以下の通りだ。

1位：スペイン

2位：アメリカ

3位：ドイツ

4位：イングランド

5位：日本

6位：フランス

7位：スウェーデン

8位：ブラジル

9位：カナダ

10位：北朝鮮