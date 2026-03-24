2023年女子ワールドカップで、なでしこジャパンはその実力をうかがわせた。大会で6番目に若いスカッドを擁した池田太監督のチームは、グループステージの驚くべき一戦でスペインを4-0で粉砕し、多くの人々がラ・ロハに対する評価を見直すきっかけとなった。結局のところ、それは大会の行方を完璧に示す指標にはならなかった。両者は準々決勝で再戦するはずだったが、日本はスウェーデン相手に躓き、代わってスペインがベスト8でそのスウェーデンを2-1で下して優勝へと突き進んだ。

それから3年足らずが過ぎ、多くのことが変わった。日本は新たなコーチングスタッフを迎え、元デンマーク代表監督のニルス・ニールセンが率いている。そして、あの若いスカッドは結束を保ったまま経験を積んだ。実際、前回ワールドカップに出場した18選手が、土曜日にアジアカップを制したチームの一員だった。決勝で開催国オーストラリアを1-0で下し、大会を通じて最も優れたチームとして際立った末のタイトルだった。

日本は2023年のスペイン戦の衝撃的な大勝で多くの注目を集め、いまやあのパフォーマンスが一過性のものではなかったことを示している。2011年のワールドカップ優勝、2015年の準優勝を経験したなでしこジャパンは、国際舞台で最大の栄冠を狙う有力候補として再びその姿を見せている。新世代の才能の多くが国内ではなく海外で大きく飛躍していることも追い風となっている。