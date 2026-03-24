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Ameé Ruszkai

なぜなでしこジャパンは2027年女子ワールドカップの優勝候補なのか――そしてアジアカップ制覇がそれを証明した理由

2027年女子ワールドカップ開幕まであと1年余りとなり、優勝候補の顔ぶれは明白なところもある。連覇中のスペイン、そして2023年準優勝で、昨夏の欧州選手権決勝でラ・ロハを下したイングランドが筆頭だ。米国は2024年の五輪制覇で国際舞台の頂点に返り咲き、開催国で南米王者のブラジルも自信を持って臨むだろう。だが今月のアジアカップは、日本もその有力候補の一角として同じ土俵にいることを改めて示した。

2023年女子ワールドカップで、なでしこジャパンはその実力をうかがわせた。大会で6番目に若いスカッドを擁した池田太監督のチームは、グループステージの驚くべき一戦でスペインを4-0で粉砕し、多くの人々がラ・ロハに対する評価を見直すきっかけとなった。結局のところ、それは大会の行方を完璧に示す指標にはならなかった。両者は準々決勝で再戦するはずだったが、日本はスウェーデン相手に躓き、代わってスペインがベスト8でそのスウェーデンを2-1で下して優勝へと突き進んだ。

それから3年足らずが過ぎ、多くのことが変わった。日本は新たなコーチングスタッフを迎え、元デンマーク代表監督のニルス・ニールセンが率いている。そして、あの若いスカッドは結束を保ったまま経験を積んだ。実際、前回ワールドカップに出場した18選手が、土曜日にアジアカップを制したチームの一員だった。決勝で開催国オーストラリアを1-0で下し、大会を通じて最も優れたチームとして際立った末のタイトルだった。

日本は2023年のスペイン戦の衝撃的な大勝で多くの注目を集め、いまやあのパフォーマンスが一過性のものではなかったことを示している。2011年のワールドカップ優勝、2015年の準優勝を経験したなでしこジャパンは、国際舞台で最大の栄冠を狙う有力候補として再びその姿を見せている。新世代の才能の多くが国内ではなく海外で大きく飛躍していることも追い風となっている。

  • Saki Kumagai Lucy Bronze Lyon UWCL trophy 2019-20Getty Images

    希少性

    現在の日本代表で、2011年と2015年の世代と現世代をつなぐ選手は1人しかいない。現在35歳の熊谷紗希は、その両方のワールドカップに出場しており、母国がこれまでに輩出した最高の選手の一人として名を連ねる存在だ。リヨンでの在籍期間中にチャンピオンズリーグを5度制している。

    フランスの強豪へ移籍する前、熊谷はドイツのフランクフルトでプレーしており、国外を拠点としていた2015年W杯日本代表の選手は6人しかいなかったが、彼女はそのうちの1人だった。それは安藤梢や永里優季といった先人たちが切り開いた道であり、熊谷も新たなレベルと異なるスタイルを経験するために、その道を歩んだ。

    「もちろん私の意見ですが、ヨーロッパのサッカーはスケールが大きく、ものすごいスピードで発展しています。だからこそ、プレーできなくなるまでヨーロッパでプレーしたいんです」と、当時イタリアのローマに在籍していた彼女は2024年末に『GOAL』に語った。

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  • Aoba Fujino Yui Hasegawa Man City Women 2024-25Getty Images

    欧州での経験

    今日、その数字は大きく変わっている。3年前、池田監督の23人のワールドカップ登録メンバーのうち、日本国内組は14人。今月のアジアカップでは、26人の参加選手のうち、WEリーグで国内にとどまってプレーしているのはわずかだった。「ようやくね」と、海外へ移籍する選手が増えていることについて笑いながら熊谷は語った。

    それは彼女が長い間見たいと願っていたことでもあった。代表チームが向上するために重要だと、彼女はずっと信じてきたからだ。

    「ヨーロッパでは、私たちは…という経験ができる。日本にいてももちろん、良いことも悪いこともたくさん経験するけれど、日本にいると『それ』が得られないんです」と彼女は説明した。2011年にヨーロッパへ移って以来、新たに身につけた4つの言語のうちの一つである英語で、自分の考えを最も的確に伝えようと言葉を探しながら。

    「私は（チームメイトに）何度もそう言ってきたので、今こうして多くの選手がヨーロッパで挑戦し、チャンピオンズリーグでもプレーできるようになるのが本当にうれしいです」

  • Moeka Minami Saki Kumagai Roma Women 2024-25Getty Images

    踏み切るのが難しい

    もちろん、誰もが海外でそのような大きな決断をしてまで移籍したいと思うのは簡単なことではない。熊谷はいま、何の課題も抱えていない。実際、『GOAL』が同じクラブに他の日本人選手がいることは助けになるかと尋ねたところ、彼女はとてもあっさりと、そして思わず笑ってしまうようにこう答えた。「気にしない。私にとっては重要じゃないですね」。

    決して馴染みのある仲間と一緒にいるのが嫌いというわけではない。まったくそうではなく、むしろ彼女は長年にわたって同胞がいない環境に慣れてきたため、それが彼女にとって不可欠ではなかったのだ。

    しかし、熊谷がまだ20歳の初々しい頃に初めてヨーロッパに渡ったときは、「すごく大変だった」という。特に、日本語とは大きく異なるドイツ語のような言語を学ぶことに関してはなおさらだった。そうした点を踏まえれば、それが誰もが挑む気になれる試練ではないのも理解できる。

    「行きたくないなら、無理だと思う」と熊谷は認めた。

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    さらなる高みを目指して

    しかし、ここ数年でそれは大きく変わった。海外へ大きな一歩を踏み出す選手が増え続けており、10代のうちにそれを実行する者も少なくない。なぜなのか？

    「ワールドカップやオリンピックで勝ちたいからだと思います」と、女子アジアカップの日本代表メンバーには入らなかったものの、昨年11月には代表でプレーしていたエヴァートンの籾木結花はこう説明していた。

    「日本でプレーするのは刺激的ですが、イングランドと比べるとフィジカルではありません。私たちは技術はあるかもしれないけれど、フィジカルではないので、上達したいなら、もっとフィジカルになる必要があります。だから私たちはここに来て挑戦し、こうしたことをすべて代表に持ち帰って、ワールドカップで勝とうとするのです」

    これは、今季開幕直前に『GOAL』の取材に応じた長谷川唯も繰り返した点だ。

    「毎日、各国代表の選手たちと一緒にプレーできる、こういう環境は本当に重要です」と、マンチェスター・シティのMFは付け加えた。「それが私たちの代表を、もっと強くすることにつながると思います」。

    熊谷も同様のことを語った。「代表のユニフォームを着るとき、もちろん私たちは日本人選手と戦っているわけではありません。毎回、相手は外国人です。[選手たち]も成長したいと思っているし、高いレベルの、良い選手たちと、毎日外国人と対戦したり一緒にプレーしたりすることが重要だと気づいたのだと思います。だからだと思います」。

  • Kiko Seike Moeka Minami Brighton Women 2025-26Getty Images

    WSLに称賛を

    称賛すべきは、イングランドに多くの選手が集まっていることだ。日本のアジアカップ優勝メンバー22人のうち16人がWSLでプレーしている。今月の大会のメンバーから外れたものの、イングランドのトップリーグでプレーする他の6人も、これには含まれていない。

    しかも、これらの選手は強豪クラブだけでプレーしているわけではない。16人のうち12人はWSLの「ビッグ4」以外のチームでプレーしており、熾烈な内部競争の環境に身を置いているからでも、チャンピオンズリーグの恩恵によるものでもなく、リーグ全体でプレーすることによって成長していることを意味する。

  • Maika Hamano Japan Women 2026Getty Images

    強力な生産ライン

    しかし、ここでの最大の賛辞は、何よりもまず日本が生み出している才能に向けられている。成功している代表チームの整備であれ、若手を信頼する成長中の国内リーグであれ、国内から生まれる質の高さが欧州各リーグや米国でも注目を集め、その結果、ビッグクラブの多くが日本市場に目を向けている。

    「日本人選手は、ちょっと……どう言えばいいのかわからないけど、少し“特別”だと思うんです」と、昨年ロンドン・シティ・ライオネスに加入してイングランドでプレーする側の一人となった熊谷は語った。

    「私たちのプレースタイルは、欧州の選手やアメリカの選手とは大きく違うので、チームにうまくフィットできれば、チームのためにいろいろなことができるかもしれない。だから多くのチームが日本人選手を獲得したがるんだと思います」

  • Japan Women's Asian Cup trophy 2026Getty Images

    ワールドカップ優勝候補

    このクオリティは、この3週間を通してずっと示されてきた。そして土曜日、2026年アジアカップで日本がオーストラリアを下して優勝したことで、その集大成となった。植木理子がわずか4試合で得点王となる6ゴールを挙げた時もそうだったし、浜野まいかが大会決勝で見事かつ決定的なカーブの効いた一撃を突き刺した時もそうだった。古賀塔子が守備で「レンガの壁」のようなパフォーマンスを次々と披露した時も、藤野あおばが大会屈指の危険なフォワードとして常に際立ち、誰よりも多くのキーパスを供給した時も同様だ。長谷川は中盤でワールドクラスの資質を示し、同じく印象的だった長野風花と並んで輝いた。全員が傑出していた。

    そしておそらく何よりも胸が躍るのは、そのクオリティが26人のスカッド全体で輝いていたことだろう。ニールセンは3週間で起用可能な25人を使い、試合ごとに多くの変更を加えた。それでも、なでしこは驚くほどの流動性と支配力を示し、先発11人が誰であっても素晴らしい連係が見て取れた。さらに選考からわずかに漏れた若手も何人かいて、来夏のワールドカップでは招集される可能性がある。

    これは非常に層が厚く、ワールドクラスの才能と驚くべき結束力を備えながら、勝ち切る力もある。2023年女子ワールドカップでは、ラウンド16でのスウェーデン戦の物足りない敗戦に象徴されるように、それが欠けていた。だが土曜日の決勝では、踏ん張って1-0の勝利を最後まで守り切り、それを示した。日本がスペイン、イングランド、アメリカと並び、2027年女子ワールドカップの優勝候補の一角にいると信じるべき理由がまた一つ増えたのだ。

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