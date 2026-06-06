約20年にわたり最前線で活躍してきた世代にとって、2026年の大会が最後の舞台となる。多くのレジェンドが引退を控え、この大会が彼らにとってサッカー界最大の栄冠を勝ち取る最後のチャンスだ。

有終の美を飾る選手もいれば、悔しさを残す選手もいるだろう。それでも、彼らが去った後の国際舞台は大きな空白を生み、新鋭の若手がすぐに埋めるのは難しい。

GOALは、2026年がほぼ間違いなく最後のワールドカップとなるベテラン選手たちを特集する。