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World Cup Last Dance GFXGetty/GOAL

『ラスト・ダンス』：メッシ、C・ロナウド…2026年に最後のワールドカップを迎えるベテラン選手たち

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2026年のワールドカップは、出場チームが初めて48チームに増え、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催される歴史的な大会になる。約100年の大会史上最大規模の祭典になることが期待されている。

約20年にわたり最前線で活躍してきた世代にとって、2026年の大会が最後の舞台となる。多くのレジェンドが引退を控え、この大会が彼らにとってサッカー界最大の栄冠を勝ち取る最後のチャンスだ。

有終の美を飾る選手もいれば、悔しさを残す選手もいるだろう。それでも、彼らが去った後の国際舞台は大きな空白を生み、新鋭の若手がすぐに埋めるのは難しい。 

GOALは、2026年がほぼ間違いなく最後のワールドカップとなるベテラン選手たちを特集する。

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    リオネル・メッシ（アルゼンチン）

    リオネル・メッシはまもなく39歳。謎めいた発言もあったが、史上最多6度目のW杯出場を決意した。

    2022年の決勝でフランスを破り、自身初となるタイトルを獲得した。その後ヨーロッパを離れ、インテル・マイアミへ移籍。負担の少ないMLSで体を整えながら、代表でも得点を重ねている。 

    代表でも活躍は続き、同年代が想像できない場面で得点やチャンスを創出する。大会の拡大と北米の酷暑が不安視されるが、メッシが静かに引退すると考えるのは早計だ。

    • 広告
  • Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）

    41歳のクリスティアーノ・ロナウドは、今夏ポルトガルが優勝すればワールドカップを掲げた最年長選手となる。バロンドールを5度受賞しながらも、この大会ではまだ優勝もなく、ノックアウトステージでの得点もない。つまり、彼のワールドカップでの実績は伝説的な地位に及ばない。

    その年齢でなおトップレベルで戦うことはまれだが、彼はサウジアラビアのアル・ナスルで得点を重ね、引退の意向はないと語る。 

    ポルトガル代表にはラファエウ・レオン、ペドロ・ネト、ゴンサロ・ラモスなど若手が控えるが、ロベルト・マルティネス監督はチームの中心としてロナウドを起用し続ける。メッシ同様6度目の本大会出場となるロナウドにとって、これは世界制覇の最後のチャンスだ。

  • Guillermo Ochoa Mexico(C)Getty Images

    ギジェルモ・オチョア（メキシコ）

    今夏、メッシとロナウドに続き6度目のワールドカップ出場を果たす3人目の選手がいる。しかし、ギジェルモ・オチョアの出場ははるかに不透明だ。

    メキシコ代表で150試合以上に出場したベテランGKは、2024年3月のCONCACAFネーションズリーグ決勝以来、代表戦1試合の出場にとどまり、ハビエル・アギーレ監督の招集は予想されていなかった。 しかし3月、正GKアンヘル・マラゴンがアキレス腱を負傷。これにより40歳のオチョアに代表復帰の道が開けた。

    スペイン、イタリア、フランス、ポルトガル、ベルギー、キプロス（AELリマソール）と渡り歩いたオチョアは、W杯後に引退する意向だ。20年にわたって大会の顔として活躍したキャリアに幕が下りる。

  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    マヌエル・ノイアー（ドイツ）

    予期せぬ招集を受けたのはオチョアだけではない。テア・シュテーゲンは2年間怪我に苦しみ、バウマンの状態も不安視される中、ドイツのナーゲルスマン監督は代表引退を表明したノイアーを「最後の舞台」として招集した。

    EURO2024後に代表を引退したノイアーだが、バイエルンでの活躍が評価され、40歳で5度目のW杯へ招集された。

    ナーゲルスマンは、北米開催の大会で3大会連続のグループリーグ敗退を避けるため、ノイアーを正GKにすると明言した。

  • Luka Modric Croatia 2026Getty Images

    ルカ・モドリッチ（クロアチア）

    40歳のルカ・モドリッチは、フィールドプレーヤーとしてはロナウドに次ぐ今大会2番目の年長者。この大会で輝かしいキャリアに幕を閉じようとしている。2018年にはクロアチアを史上初の決勝へ導き、2022年には3位入賞の原動力となった。

    コンディション維持のため、レアル・マドリーからACミランへ移籍。5度目の本大会で、代表通算200試合出場を達成する史上4人目の選手になる見込みだ（メッシが先に達成する可能性もある。現在メッシ198試合、モドリッチ197試合）。

  • Edin Dzeko Bosnia & Herzegovina 2026Getty Images

    エディン・ジェコ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）

    メッシやロナウド、モドリッチと違い、エディン・ジェコはW杯の夢がもう終わったと思っていても不思議ではなかった。ボスニア・ヘルツェゴビナは2014年の唯一の出場以来、主要大会への切符を逃し続けていたからだ。しかしジェコは最後のチャンスでチームを鼓舞し、UEFAプレーオフでイタリアを破り、40歳にして北米のピッチに立つことになった。

    代表通算150試合出場を目前に控え、70ゴール以上を記録。1月に加入したシャルケではブンデスリーガ復帰に貢献するなど、いまだ衰えを知らない。 マンチェスター・シティやインテルでプレーした彼にとって、キャリアに見合う大会に出場できていなかっただけに、最高の舞台で有終の美を飾れることは喜びだろう。

  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    ソン・フンミン（韓国）

    今回のワールドカップで、多くのチームが史上最高の選手と別れるだろう。韓国もその1つになるかもしれない。ソン・フンミンが2026年以降も代表を続けるかは不透明だ。

    7月に34歳になる彼はまだ時間的余裕があるものの、主将として、またサッカーに熱狂する国民の期待を担い続けるのは大きな負担だ。欧州を離れMLSのロサンゼルスFCに移籍したトッテナムのレジェンドは、大会後に「韓国代表のためにできることはすべてやった」と感じるかもしれない。

  • Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

    モハメド・サラー（エジプト）

    ソンより数日年上で、自国サッカー史上最高の選手と呼ばれるモハメド・サラー。彼は長年ほぼ独力でエジプト代表を支えてきた。 今回はマンチェスター・シティのオマル・マーモウシュなど、わずかながらサポートもいる。リヴァプールでの調子はここ1年で落ちたが、北米開催の大会でもファラオの軍団は再びサラーに活路を託すだろう。

    2018年のW杯ではCL決勝で負った肩のけがが響いた。その悔しさをバネに、今回は並外れた飢えと鋭さを持って臨むはずだ。サッカー史に名を残すためにも、彼はこの大舞台で結果を残し、レガシーをさらに確固たるものにしなければならない。

    アンフィールドを去った後、サウジアラビア移籍が噂され、キャリア終盤は目前だ。よって、今夏以降も代表を続けることを期待するのは難しい。

  • Sadio Mane Senegal 2026Getty Images

    サディオ・マネ（セネガル）

    サディオ・マネは過去10年のセネガル代表を支え、34歳となる今回が母国を率いる最後のW杯になるだろう。

    リヴァプールとバイエルンでプレーした彼は2021年、PKで初のアフリカ・ネーションズカップ制覇をもたらした。2022年はケガで欠場したが、チームを2大会連続の本戦へ導いた。

    欧州を離れサウジアラビアのアル・ナスルに移籍し存在感は薄れたが、彼は今も母国に献身しキャプテンを務める。イスマイラ・サールやイリマン・エンディアイェら若手が周囲で伸びる中、マネのリーダーシップと経験が2026年の大会でセネガルが勝ち進むカギとなる。

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    リヤド・マフレズ（アルジェリア）

    アフリカ出身でチャンピオンズリーグとプレミアリーグを制した3人の最後を飾るのがリヤド・マフレズだ。35歳の今も、彼の華麗なドリブルとファーストタッチはファンやチームメイトを魅了する。国際舞台で有終の美を飾るにふさわしい選手だ。

    そんな彼でもワールドカップに出場したのは2014年の1度きり。アルジェリア代表はその後本大会に進めていない。今夏、サウジアラビアのアル・アハリでキャリア終盤を迎えるマフレズにとって、世界舞台で力を示す最後のチャンスだ。

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    ケヴィン・デ・ブライネ（ベルギー）

    マフレズの元チームメイト、ケヴィン・デ・ブライネは、マンチェスター・シティからナポリに移籍した初年度、ケガに悩まされた。今月下旬に35歳になる彼は、体力の限界が近づいているとの声もある。

    万全なら、彼は今も世界屈指のオールラウンドなゲームメーカーだ。黄金世代の生き残りとして、ベルギー代表を再び鼓舞できると信じている。

    ルディ・ガルシア監督の下、チームは過渡期にあるが、彼の一本パスや遠距離シュートは依然として脅威だ。もし健康であれば、レッドデビルズは今夏、ダークホースとして躍進するかもしれない。

  • Virgil van Dijk Netherlands 2026Getty Images

    フィルジル・ファン・ダイク（オランダ）

    フィルジル・ファン・ダイクは年齢とともにさらに強さを増している。ワールドカップ開催中に35歳になるが、今夏のオランダ代表でも彼の存在は不可欠だ。

    リヴァプールが欧州屈指のチームになる原動力となり、対戦相手のFWの中には1対1を避ける選手もいるほどだ。 

    昨季はベストシーズンとは言えなかった。スピードと判断力の低下を懸念する声もある。それでもオランダファンは、自身2度目かつ最後となる大会で、主将が本来の力を取り戻すと期待している。

  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    ハメス・ロドリゲス（コロンビア）

    2014年W杯のスター、ハメス・ロドリゲスは7月に35歳になる。コロンビアのファンは彼が北米でプレーし続けることを切望している。12年前、彼は歴史に残る個人技で世界を驚かせ、レアル・マドリーへ移籍した。しかしその後、コンディション維持に苦慮することが多かった。 

    ケガに悩まされたキャリアの中で、彼はコンディションを維持するため短期間の移籍を繰り返した（直近ではMLSミネソタ・ユナイテッド）。それでも代表戦では常にベストを尽くしてきた。

    W杯に支えられてきたハメスにとって、世界最大の舞台でキャリアの幕を閉じるのは自然な流れだ。


  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    ネイマール（ブラジル）

    ネイマールにとって、2026年W杯への道は波乱万丈だ。ブラジル代表の初戦は1週間後だが、彼はまだ出場していない。 ブラジル代表歴代最多得点王のネイマールは、2023年10月の前十字靭帯断裂以来、代表戦から遠ざかっていた。9月に就任したカルロ・アンチェロッティ監督も彼を招集せず、最後のW杯出場は絶望的だった。

    しかし代表FWの相次ぐ負傷を受け、アンチェロッティ監督は直前でネイマールを招集。サポーターは熱狂した。34歳の彼にどんな役割を想定しているかは不明だ。しかも招集数日後に再負傷し、まずはコンディションを証明しなければならない。

    30歳までに同じコンディションを保つのは難しい。つまり、ブラジルに6つ目の星をもたらす最後の機会なのだ。