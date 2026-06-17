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Lionel Messi (06.16.2026)GOAL

【選手採点】メッシがハットトリックで通算得点記録に並び、圧勝で王座防衛へ好スタート | ワールドカップ

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アルゼンチン 対 アルジェリア
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リオネル・メッシ
リヤド・マフレズ

ミズーリ州カンザスシティ発――アルゼンチンのワールドカップ連覇は、メッシのハットトリックで幕を開けた。38歳のメッシはカンザスシティ・スタジアムに集まった6万9045人の前でアルジェリアを3-0で下し、自身の存在感を示した。 この3得点でメッシの通算得点は16となり、ミロスラフ・クローゼと並んだ。

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GOALでは、アルゼンチンの選手たちを採点する。

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    GK＆DF

    エミリアーノ・マルティネス（7/10）：
    大きなピンチは少なかったが、正確なボール配給で攻撃を組み立てた。59分のロングパスはメッシの2点目をアシストした。

    ファクンド・メディナ（7/10）：
    アルジェリアのトリッキーなウインガーをほぼ封じた。攻撃への貢献は少なかったが、必要十分。

    クリスティアン・ロメロ（7/10）：
    大きな危機はなかったが、枠内シュート0に終わり、守備陣の一員として貢献。

    リサンドロ・マルティネス（8/10）：
    4クリア、2タックル、1インターセプトと献身的な守備。

    ゴンサロ・モンティエル（7/10）：
    前半に守備で5回貢献する活躍を見せたが、46分に戦術的な交代で退いた。

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  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    MF

    ロドリゴ・デ・ポール（8/10）：
    中盤で鋭いプレスを見せ、「メッシの破壊者」の異名にふさわしい活躍。長年のチームメイトへ針の穴を通すようなパスも送った。

    エンソ・フェルナンデス（7/10）：
    正確なパスでリズムを作り、ボール回しを円滑に保った。

    アレクシス・マクアリスター（7/10）：
    メッシ2点目のきっかけとなる大胆なシュートで攻守に存在感を示した。

    チアゴ・アルマダ（6/10）：
    ワイドなポジショニングとスピードで存在感を示したが、決定的な仕事はできなかった。

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW

    リオネル・メッシ（10/10）：
    もはや言葉は不要だ。このパフォーマンスで、史上最高選手への疑問は消えた。 W杯通算得点でミロスラフ・クローゼと並び、大会17勝目。得点王へあと1ゴール、マラドーナ超えのアシスト記録へあと1アシスト。2026年W杯は歴史の瞬間だ。

    ラウタロ・マルティネス（5/10）：
    負傷明けのアルバレスに代わり先発したが、55分間リズムをつかめず。パスかシュートか迷う場面が多く、前線での存在感不足。

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    サブ＆監督

    フリアン・アルバレス（5/10）：
    ケガからの回復途上で存在感薄く。

    ニコラス・ゴンサレス（7/10）：
    アルマダに代わり出場し、即座に存在感を示し、メッシの決勝ゴールをアシスト。

    ニコラス・オタメンディ（6/10）：
    守備を固め、役割を果たした。

    ニコ・パス（6/10）：
    途中出場し、期待に応えた。

    ナウエル・モリーナ（6/10）：
    モンティエルに代わり出場。目立った活躍はなかったが、穴にもならなかった。

    リオネル・スカローニ（8/10）：
    火曜日はメッシの夜だったが、スカローニも後半の交代でチームを安定させ、世界王者がなぜ優勝候補なのかを示した。

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