GOALでは、アルゼンチンの選手たちを採点する。
【選手採点】メッシがハットトリックで通算得点記録に並び、圧勝で王座防衛へ好スタート | ワールドカップ
- AFP
GK＆DF
エミリアーノ・マルティネス（7/10）：
大きなピンチは少なかったが、正確なボール配給で攻撃を組み立てた。59分のロングパスはメッシの2点目をアシストした。
ファクンド・メディナ（7/10）：
アルジェリアのトリッキーなウインガーをほぼ封じた。攻撃への貢献は少なかったが、必要十分。
クリスティアン・ロメロ（7/10）：
大きな危機はなかったが、枠内シュート0に終わり、守備陣の一員として貢献。
リサンドロ・マルティネス（8/10）：
4クリア、2タックル、1インターセプトと献身的な守備。
ゴンサロ・モンティエル（7/10）：
前半に守備で5回貢献する活躍を見せたが、46分に戦術的な交代で退いた。
- AFP
MF
ロドリゴ・デ・ポール（8/10）：
中盤で鋭いプレスを見せ、「メッシの破壊者」の異名にふさわしい活躍。長年のチームメイトへ針の穴を通すようなパスも送った。
エンソ・フェルナンデス（7/10）：
正確なパスでリズムを作り、ボール回しを円滑に保った。
アレクシス・マクアリスター（7/10）：
メッシ2点目のきっかけとなる大胆なシュートで攻守に存在感を示した。
チアゴ・アルマダ（6/10）：
ワイドなポジショニングとスピードで存在感を示したが、決定的な仕事はできなかった。
- Getty Images Sport
FW
リオネル・メッシ（10/10）：
もはや言葉は不要だ。このパフォーマンスで、史上最高選手への疑問は消えた。 W杯通算得点でミロスラフ・クローゼと並び、大会17勝目。得点王へあと1ゴール、マラドーナ超えのアシスト記録へあと1アシスト。2026年W杯は歴史の瞬間だ。
ラウタロ・マルティネス（5/10）：
負傷明けのアルバレスに代わり先発したが、55分間リズムをつかめず。パスかシュートか迷う場面が多く、前線での存在感不足。
- AFP
サブ＆監督
フリアン・アルバレス（5/10）：
ケガからの回復途上で存在感薄く。
ニコラス・ゴンサレス（7/10）：
アルマダに代わり出場し、即座に存在感を示し、メッシの決勝ゴールをアシスト。
ニコラス・オタメンディ（6/10）：
守備を固め、役割を果たした。
ニコ・パス（6/10）：
途中出場し、期待に応えた。
ナウエル・モリーナ（6/10）：
モンティエルに代わり出場。目立った活躍はなかったが、穴にもならなかった。
リオネル・スカローニ（8/10）：
火曜日はメッシの夜だったが、スカローニも後半の交代でチームを安定させ、世界王者がなぜ優勝候補なのかを示した。