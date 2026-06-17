エミリアーノ・マルティネス（7/10）：

大きなピンチは少なかったが、正確なボール配給で攻撃を組み立てた。59分のロングパスはメッシの2点目をアシストした。

ファクンド・メディナ（7/10）：

アルジェリアのトリッキーなウインガーをほぼ封じた。攻撃への貢献は少なかったが、必要十分。

クリスティアン・ロメロ（7/10）：

大きな危機はなかったが、枠内シュート0に終わり、守備陣の一員として貢献。

リサンドロ・マルティネス（8/10）：

4クリア、2タックル、1インターセプトと献身的な守備。

ゴンサロ・モンティエル（7/10）：

前半に守備で5回貢献する活躍を見せたが、46分に戦術的な交代で退いた。