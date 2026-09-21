【9月24日】サッカー日本代表 ウルグアイ戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

サッカー日本代表は2026年9月24日(木)にキリンチャレンジカップ2026でウルグアイ代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsウルグアイ代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。
サッカー日本代表は2026年9月24日(木)にキリンチャレンジカップ2026でウルグアイ代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsウルグアイ代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。
キリンチャレンジカップ2026の日本代表vsウルグアイ代表は、2026年9月24日(木)に開催。キックオフは午後7時5分に予定されている。
9月24日(木)の日本代表vsウルグアイ代表は、日本国内での開催となり、宮城県宮城郡利府町にある「キューアンドエースタジアムみやぎ（宮城スタジアム）」で開催される。
4万9000人超の収容人員を誇る東北最大の屋外スタジアムであるキューアンドエースタジアムみやぎは、FIFAワールドカップ2002や2020年東京オリンピックのサッカー競技の試合会場の1つにもなった。J2ベガルタ仙台のホームゲームも開催され、日本代表戦もこれまでに行われてきた。なお、2013年のキリンチャレンジカップのウルグアイ代表戦の試合会場にもなり、その際日本代表は2-4で敗れた。
9月24日(木)に開催されるキリンチャレンジカップ2026 日本代表vsウルグアイ代表は、地上波『フジテレビ系列』で生中継、CS『フジテレビNEXT』で録画放送、ネット『TVer』、『FOD』でライブ配信を予定している。
フジテレビ系列の放送では、解説を元日本代表の小野伸二氏と柿谷曜一朗氏、進行役を原田葵氏、実況を酒主義久氏、リポートを堀池亮介氏が務めることが発表されている。
チャンネル
形態
中継時間
フジテレビ系列
テレビ
9月24日(木)
TVer
ネット
9月24日(木)
FOD
ネット（有料）
9月24日(木)
フジテレビNEXT
CSテレビ
9月24日(木)
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W杯出場：15回目
最高成績：優勝(1930,1950)
FIFAランキング：20位
日本戦戦績：9試合4勝3分2敗(24得点18失点)
Pos.
選手名
所属
GK
サンティアゴ・メレ
インデペンディエンテ／アルゼンチン
GK
クリストファー・フィエルマリン
アトレティコ・ブカラマンガ／コロンビア
GK
ティアゴ・カルドソ
ベルグラーノ／アルゼンチン
DF
ホセ・マリア・ヒメネス
デポルティーボ・ラ・コルーニャ／スペイン
DF
マティアス・オリベラ
ナポリ／イタリア
DF
ギジェルモ・バレラ
フラメンゴ／ブラジル
DF
ロナルド・アラウホ
リヴァプール／イングランド
DF
セバスティアン・カセレス
セルタ／スペイン
DF
ホアキン・ピケレス
パルメイラス／ブラジル
DF
サンティアゴ・モウリーニョ
ビジャレアル／スペイン
DF
フアン・ロドリゲス
カリアリ／イタリア
MF
ロドリゴ・ベンタンクール
トッテナム／イングランド
MF
フェデリコ・バルベルデ
レアル・マドリード／スペイン
MF
ナイタン・ナンデス
アル・カーディシーヤ／サウジアラビア
MF
ジョルジアン・デ・アラスカエタ
フラメンゴ／ブラジル
MF
ルーカス・トレイラ
ガラタサライ／トルコ
MF
マキシミリアーノ・アラウホ
スポルティングCP／ポルトガル
MF
ロドリゴ・サラサール
スポルティングCP／ポルトガル
MF
フアン・マヌエル・サナブリア
レアル・ソルトレイク／アメリカ
MF
ファクンド・ベルナル
レアル・ベティス／スペイン
FW
ダルウィン・ヌニェス
アル・ディルイーヤ／サウジアラビア
FW
ファクンド・ペリストリ
パナシナイコス／ギリシャ
FW
ブライアン・ロドリゲス
クラブ・アメリカ／メキシコ
FW
フェデリコ・ビニャス
トルーカ／メキシコ
FW
ロドリゴ・アギーレ
UANL／メキシコ
FW
マルティン・サトリアーノ
ヘタフェ／スペイン
監督
ディエゴ・フォルラン
-
Pos.
選手名
所属
GK
早川 友基
鹿島アントラーズ
GK
小久保 玲央ブライアン
シント＝トロイデン／ベルギー
GK
鈴木 彩艶
アストン・ヴィラ／イングランド
DF
板倉 滉
ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ
DF
渡辺 剛
フェイエノールト／オランダ
DF
冨安 健洋
クリスタル・パレス／イングランド
DF
安藤 智哉
ザンクトパウリ／ドイツ
DF
伊藤 洋輝
バイエルン・ミュンヘン／ドイツ
DF
瀬古 歩夢
ル・アーヴル／フランス
DF
鈴木 淳之介
コペンハーゲン／デンマーク
MF/FW
伊東 純也
ヘンク／ベルギー
MF/FW
鎌田 大地
クリスタル・パレス／イングランド
MF/FW
相馬 勇紀
FC町田ゼルビア
MF/FW
前田 大然
イプスウィッチ・タウン／イングランド
MF/FW
谷村 海那
横浜F・マリノス
MF/FW
堂安 律
アイントラハト・フランクフルト／ドイツ
MF/FW
上田 綺世
リール／フランス
MF/FW
田中 碧
リーズ・ユナイテッド／イングランド
MF/FW
中野 就斗
サンフレッチェ広島
MF/FW
中村 敬斗
リヨン／フランス
MF/FW
佐野 海舟
マインツ／ドイツ
MF/FW
熊坂 光希
柏レイソル
MF/FW
久保 建英
レアル・ソシエダ／スペイン
MF/FW
鈴木 唯人
フライブルク／ドイツ
MF/FW
田中 聡
シャルケ／ドイツ
MF/FW
松木 玖生
サウサンプトン／イングランド
MF/FW
佐野 航大
PSVアイントホーフェン／オランダ
MF/FW
塩貝 健人
ヴォルフスブルク／ドイツ
MF/FW
齋藤 俊輔
ウェステルロー／ベルギー
MF/FW
後藤 啓介
フライブルク／ドイツ
MF/FW
佐藤 龍之介
バレンシア／スペイン
監督
森保一
-
日本代表に関する関連情報は以下にまとめている。