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Mark Doyle

イタリアはW杯の長い不在に終止符を打てるか？ガットゥーゾ率いる再生したアッズーリは、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で悪夢を払拭できるか

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ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イタリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ワールドカップ 欧州予選
ジャコモ・ガットゥーゾ
サンドロ・トナーリ

5度の優勝を誇るブラジルだけが、アッズーリ（4度）より多く戴冠している。だが、イタリアが最後にトロフィーを掲げてからすでに20年が経った。さらに悪いことに、直近2大会は予選敗退で、本大会出場すら果たせていない。そのため、自国がワールドカップでプレーする姿を一度も見たことのない世代が丸ごと存在する。

選手たちはすでに考えている。「僕たちはイタリアサッカー界全体に対して責任があることを十分わかっている」と、MFマヌエル・ロカテッリは先週、『RAI Sport』に語った。「モチベーションが足りないなんてことは決してない」。

また彼らは、イタリアが自ら招いた国際舞台からの“追放”を終わらせるまで、あと1勝に迫っている。アッズーリは先週木曜、ベルガモで北アイルランドを2-0で下し、火曜にボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフ決勝を迎えることになった。

では、代表チームのみならずカルチョ全体にとっても重大な一戦を前に、チームはどのような仕上がりなのか。イタリアはワールドカップの苦難に終止符を打つのに好位置にいるのか。それとも、さらなる悲惨を実際に招く危険があるのか――。

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    スパレッティは救世主になるはずだった

    驚くべきことに、イタリアはプレーオフにすら進めないのではないかと本気で疑われていた。昨夏にルチアーノ・スパレッティが退任した時、代表チームは完全に混乱状態にあったからだ。

    当初、スパレッティは救世主になるはずだった。EURO 2020優勝監督のロベルト・マンチーニが2023年8月に衝撃的に辞任した後に生じた大きな空白を埋める形で就任し、ナポリをセリエA優勝に導いたばかりでもあり、理想的な後任として広く見なされていた。

    しかし、スパレッティはEURO 2024出場権を確保するのに十分なほどチームを立て直した一方で、大会自体はイタリアにとって、そして特に指揮官にとって惨憺たるものとなった。事前からスパレッティの陣容が質に乏しいことは明らかだったかもしれないが、ドイツでは不可解な戦術面と人選の判断をいくつも下した。

    その結果は、2008年のギリシャ以来となる最も弱い欧州選手権王者のタイトル防衛となり、グループステージ突破にさえクロアチア相手に98分の同点弾を要したアッズーリは、スイスに情けないほど精彩を欠いた敗戦を喫して姿を消した。

    ゆえにスパレッティには、2026年W杯予選で力強いスタートが必要だった。ところが代わりに、彼の在任期間を早々に終わらせることになる衝撃的なつまずきを喫した。

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    「ファンの皆さんはこんな仕打ちを受けるべきではない」

    昨年6月6日、イタリアはオスロでノルウェーに3-0で敗れた――しかも、その最終スコアは実際にはアウェーのイタリアにとって出来過ぎだった。スパレッティ率いるチームは最初から最後まで目も当てられない出来で、質も気概もまるで感じられなかった。

    「言葉がない」と、明らかに呆然とした様子のジャンルイジ・ドンナルンマは認めた。

    「言えるのは、僕らのファンはこんなものを受けるべきじゃないということ。そして、どこからか力を見いださなければならない。なぜなら僕らはイタリアで、こういう試合は許されないからだ」

    スパレッティも当然ながら同意した。「もっと何かを見つけないといけない」と彼は認めた。「そうでなければ、何かを変えなければならない」。

    そして必然的に、その「何か」とは監督だった。ノルウェー戦の大失態を受けてスパレッティを解任する決定が下されたが、混乱を最小限に抑える狙いから、その3日後のモルドバ戦（2-0）までは指揮を執らせた。

    しかし、その時点でチームの予選突破の見通しは暗かった――とりわけ、スパレッティの後任として有力な候補が不足していることが懸念材料だった。


  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    ガットゥーゾという賭け

    クラウディオ・ラニエリが人気の本命だったが、愛されたプレミアリーグ王者は、2024-25シーズン終了後に指導者としてのキャリアに終止符を打ったのち、地元クラブのローマでアドバイザー職に就くという決断を覆すことを拒んだ。一方、スクデット獲得経験のあるステファノ・ピオリは、フィオレンティーナの指揮を執ることを選んだ。

    その結果、イタリアサッカー連盟（FIGC）は、マルチェロ・リッピ率いる2006年ワールドカップ優勝メンバーを招聘して、2006年の精神を呼び覚ますという考えに傾いた。ダニエレ・デ・ロッシとファビオ・カンナバーロも検討されたが、ガブリエレ・グラヴィーナ会長が最終的に選んだのは、指導歴に紆余曲折のある元MF、ガットゥーゾだった。

    「彼には資質があり、決意があり、そして何よりアズーリと我が国のために偉大なことを成し遂げたいという願望がある」とグラヴィーナは主張した。

    代表には彼が必要で、ガットゥーゾはためらうことなくアズーリの呼びかけに応えた。選手として招集された時に見せたのと同じ熱意で応じた」

    「ただし、彼のコミットメントを単なる熱意に矮小化するような過ちは犯したくない。そこにはそれ以上のものがある。大きな自己犠牲の精神、並外れたプロ意識、そして驚くほど高い準備の度合いだ。最初から私の心を打ったのは、『私』よりも『私たち』を優先しようとする意欲だった」

    「しかし我々はリーノの技術的資質にも自信を持っている。彼の能力には確かな根拠があり、結果を出す男になると確信している。ナポリやミランのような激しい環境を経験してきた彼は、選手のメンタリティやメディアからのプレッシャーも含め、イタリアサッカーを非常によく知っている。個人的には、若い選手たちを指導する際の彼の仕事を常に高く評価してきた。

    「彼はすぐに、熱意にあふれた非常に明確なメッセージを発信したがった。誰も一人では勝てない、と私に真っ先に言った。我々は共に勝つ。共にワールドカップへ行くのだ」

    それはまだ分からないが、少なくともガットゥーゾは、2014年以来初めてとなる出場権獲得へ向けて、彼らをその位置に置いた。

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    シャツへの愛がすごい

    イタリアのグループステージでの戦いが、ノルウェーに対する痛烈な3点差の敗戦で始まり、同じく3点差の敗戦で終わったことを踏まえると、ガットゥーゾ体制下でチームが本当に改善したのか疑問だと主張することもできる。実際、監督自身の認めるところによれば、昨年11月のサン・シーロでの4-1の敗戦では、アーリング・ハーランドらが本格的に圧力をかけ始めた途端、チームは後半に崩れ落ちてしまった。

    しかし、イタリアが国際サッカーのトップチームと渡り合えるかどうかは依然として未知数である一方、昨年6月以降、確かな前進があったのも事実だ。その点を示しているのが、イスラエルとの2試合である。

    イタリアはデブレツェンでの狂騒的な5-4の勝利では、不安になるほど守備が開きミスも多かったが、昨年10月のウディネでの再戦では、3-0の勝利を収める過程で、はるかに堅固で自信に満ちた戦いぶりを見せた。

    ガットゥーゾのイタリアとスパレッティ時代のそれとの最も明確な違いは、一体感である。主力MFサンドロ・トナーリは北アイルランド戦の勝利後、選手たちは「監督が来てから前向きな気持ちでいられる」と語ったが、その理由は容易に理解できる。ガットゥーゾの戦術的手腕には疑念が残るかもしれないが、彼が愛すべきほど情熱的な人物であることは間違いない。

    「監督はイタリアのユニフォームを心から愛している」と、スターFWモイーズ・ケーンは語った。「決して諦めないように僕たちを駆り立ててくれる」。

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    落ち着きを保つ

    しかし、ガットゥーゾは闘志と決意だけの人物というわけではない。北アイルランド戦の前から試合中にかけて、彼はいくつか非常に抜け目のない判断を下していた。

    会場選びでさえも見事だった。ガットゥーゾは、準決勝をサン・シーロのはるかに大きいジュゼッペ・メアッツァではなく、ベルガモのニュー・バランス・アリーナで開催するという決定において重要な役割を果たした。というのも、観衆が自軍に対してブーイングへと転じるのが、ここならそれほど早くはないと彼が正しく見抜いていたからだ。

    「もしスタンドに7万人いたら、信じてほしい、少なくとも30％はハーフタイムの時点で野次を飛ばし始めていただろう。だからベルガモを選んだのは正解だった。ファンは我々を助けてくれたし、選手たちにこれ以上のプレッシャーをかけないうえで決定的な存在だった」

    ガットゥーゾが観衆と同じくらい冷静さを保ったことも評価に値する。前半は、彼自身が認めたとおり「苦しい展開」だった――とりわけ、この舞台の重要性ゆえに。ケーンは試合後、終盤の2点目で勝利を決定づけるまで、ワールドカップの重圧を肩に感じていたと率直に認め、トナーリも56分に均衡を破るまで、チーム内に大きな緊張があったことを認めた。

    「後半の入りは少し緊張があった」と語り、「でも先制してからは、メンタル面でも本当にプレッシャーから解放されたように感じた」と続けた。

    この点でも、ガットゥーゾの存在は大きかった。ハーフタイムに、苛立つ必要はないと選手たちに言い聞かせたのだ。「簡単な試合になると思っていたのか？」と、彼はハーフタイムのチームトークで問いかけた。また、ロカテッリに深い位置に留まり続けるのではなく、前に出るよう指示するという重要な戦術的修正も施していた。

    ロカテッリは「ピッチ上では、そこでのほうがチームの助けになれると感じていた」と説明し、「でも監督がもっと前の役割に入れと言ってきて、後半は僕らの出来が良くなった」と語った。

  • Sandro TonaliGetty

    心と魂

    とはいえロカテッリも認めているように、まだやるべき仕事は残っている。「まだ肩の荷は下りていない」と28歳は語り、「まだプレーオフ決勝が残っているからね」

    プラス材料としては、カーディフでウェールズを倒すほうが、ゼニツァでボスニア・ヘルツェゴビナを退けるより難しい挑戦になっていたはずだ――それが理由で、木曜日にはガットゥーゾのチームの複数のメンバーが、バルカン勢のPK戦勝利を祝っている姿が目撃された。

    セルゲイ・バルバレズ率いる同国はFIFA世界ランキング66位（苦境にあるとはいえイタリアは12位）と下位に沈み、得点面では40歳の主将で最多得点者かつ歴代最多出場のエディン・ジェコへの依存度が依然として高い。しかしボスニアは、最終節でオーストリアに追いつかれるまであと13分で自動出場権を確保するところまで迫っており、さらにカーディフ・シティ・スタジアムでは試合でもPK戦でも先にビハインドを負いながら底力を示した。

    さらに、プレッシャーはすべてアッズーリにのしかかっている。いまイタリアサッカーは苦しい状況にある。代表が史上初めてW杯を2大会連続で逃しただけでなく、今季のチャンピオンズリーグでセリエA勢が1クラブも準々決勝に進めなかったことで、国内リーグの強さも改めて厳しい検証の対象となっている。

    それでも、何らかの名誉回復へ向かうこの重要な最後の一歩を前に、慎重ながらも楽観的な空気がある。トナーリは今夏にプレミアリーグの多くのクラブが獲得を望む理由を示しており、インテルで同様に引く手あまたのDFアレッサンドロ・バストーニは先週、負傷からの復帰を最高のタイミングで果たした。総じてイタリアのほうがボスニアより戦力的に上でもある。

    加えて、W杯プレーオフ連敗のあと、代表への信頼をある程度取り戻させた指揮官がいる。

    スウェーデンと北マケドニアに敗れた過去の試合では、間違いなく今より良い選手が揃っていたが、ファビオ・カペッロが先週語ったように、当時のチームはガットゥーゾのグループほど一枚岩には見えなかった。だからこそ、「北アイルランド戦では魂を込めて戦うチームを見た」と言う。

    相手はボスニア・ヘルツェゴビナだけではない。準決勝前に見たとトナーリが語った、同じ「悪夢（デーモン）」とも戦うことになる。「怖かったと言っているわけじゃない」と元ミランのMFは語り、「でも残念ながら、過去の敗戦を考えてしまうことはある」。

    とはいえ言い訳は許されない。「勝つ以外の選択肢はない」とトナーリは言った。自分たちのために。監督のために。イタリアサッカー界全体のために。そして、おそらく何よりも、祖国がW杯で戦う姿を見るとはどんな感覚なのかを必死に知りたがっている、可哀想な子どもたちのために。

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