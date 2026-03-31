クラウディオ・ラニエリが人気の本命だったが、愛されたプレミアリーグ王者は、2024-25シーズン終了後に指導者としてのキャリアに終止符を打ったのち、地元クラブのローマでアドバイザー職に就くという決断を覆すことを拒んだ。一方、スクデット獲得経験のあるステファノ・ピオリは、フィオレンティーナの指揮を執ることを選んだ。

その結果、イタリアサッカー連盟（FIGC）は、マルチェロ・リッピ率いる2006年ワールドカップ優勝メンバーを招聘して、2006年の精神を呼び覚ますという考えに傾いた。ダニエレ・デ・ロッシとファビオ・カンナバーロも検討されたが、ガブリエレ・グラヴィーナ会長が最終的に選んだのは、指導歴に紆余曲折のある元MF、ガットゥーゾだった。

「彼には資質があり、決意があり、そして何よりアズーリと我が国のために偉大なことを成し遂げたいという願望がある」とグラヴィーナは主張した。

代表には彼が必要で、ガットゥーゾはためらうことなくアズーリの呼びかけに応えた。選手として招集された時に見せたのと同じ熱意で応じた」

「ただし、彼のコミットメントを単なる熱意に矮小化するような過ちは犯したくない。そこにはそれ以上のものがある。大きな自己犠牲の精神、並外れたプロ意識、そして驚くほど高い準備の度合いだ。最初から私の心を打ったのは、『私』よりも『私たち』を優先しようとする意欲だった」

「しかし我々はリーノの技術的資質にも自信を持っている。彼の能力には確かな根拠があり、結果を出す男になると確信している。ナポリやミランのような激しい環境を経験してきた彼は、選手のメンタリティやメディアからのプレッシャーも含め、イタリアサッカーを非常によく知っている。個人的には、若い選手たちを指導する際の彼の仕事を常に高く評価してきた。

「彼はすぐに、熱意にあふれた非常に明確なメッセージを発信したがった。誰も一人では勝てない、と私に真っ先に言った。我々は共に勝つ。共にワールドカップへ行くのだ」

それはまだ分からないが、少なくともガットゥーゾは、2014年以来初めてとなる出場権獲得へ向けて、彼らをその位置に置いた。