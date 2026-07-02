ジョーダン・ピックフォード（3/10）：

シペンガのシュートをニアポストで許すべきではなかった。その後はほとんどテストされず、名誉挽回のチャンスがなかった。

ジェド・スペンス（5/10）：

コンゴ民主共和国の得点ではチームメイトによって危険にさらされたが、守備を求められた他の場面でも説得力に欠けて見えた。

エズリ・コンサ（4/10）：

ウィサを追う判断が悪く、背後にスペースを空けてしまい、コンゴ民主共和国がそれを利用して得点した。ボールを持っていない場面での多くのプレーで安定感が見られなかった。

マーク・グエイ（5/10）：

守備でのボール回しは十分にこなしたが、それ以外ではあまりインパクトを残せなかった。

ニコ・オライリー（4/10）：

守備面では引き続き不安定に見え、攻撃面でもそれほど貢献できなかった。