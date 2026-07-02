GOALがアトランタからイングランドの選手たちを採点する。
【選手採点：イングランド】ケインが救世主に！スリーライオンズを救ったのは？
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GK＆DF
ジョーダン・ピックフォード（3/10）：
シペンガのシュートをニアポストで許すべきではなかった。その後はほとんどテストされず、名誉挽回のチャンスがなかった。
ジェド・スペンス（5/10）：
コンゴ民主共和国の得点ではチームメイトによって危険にさらされたが、守備を求められた他の場面でも説得力に欠けて見えた。
エズリ・コンサ（4/10）：
ウィサを追う判断が悪く、背後にスペースを空けてしまい、コンゴ民主共和国がそれを利用して得点した。ボールを持っていない場面での多くのプレーで安定感が見られなかった。
マーク・グエイ（5/10）：
守備でのボール回しは十分にこなしたが、それ以外ではあまりインパクトを残せなかった。
ニコ・オライリー（4/10）：
守備面では引き続き不安定に見え、攻撃面でもそれほど貢献できなかった。
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MF
エリオット・アンダーソン（4/10）：
ボールを保持しているときも、していないときも多くを見せられず苦しみ、試合が彼を素通りしていくのを見ることになった。
デクラン・ライス（5/10）：
前半は中盤から、そして試合の最後の4分の1では右サイドバックから、いくらかの推進力を見せた。しかしセットプレーのボール供給は彼らしくなく精彩を欠いた。
ジュード・ベリンガム（7/10）：
再びイングランドにとって何かを起こす可能性が最も高い選手に見え、ムパシによる4回の見事なセーブがなければゴールを決めていただろう。
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FW
ノニ・マドゥエケ（3/10）：
戻って守備をしなかったことでシペンガが得点シーンで広大なスペースを与えられる結果となり、その後も挽回できなかった。危険なドリブルを何度か見せ、まずまずのクロスも1、2本あったが、あまりにも頻繁に後方へ引き返したり、ペナルティエリア内にひどいボールを送り込んだりした。
ハリー・ケイン（8/10）：
ペナルティを得られなかったのはやや不運で、彼も前半にムパシに阻まれた。長い時間試合に影響を与えるのに苦労したが、それでも決勝点を挙げる選手であることを証明し、2点目は見事なフィニッシュだった。
マーカス・ラッシュフォード（3/10）：
スピードを活かして数回ディフェンダーを抜き去ったが、クロスもシュートも最終局面のクオリティは大きく劣っていた。1時間経過前に交代となった。
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サブ＆監督
ブカヨ・サカ（5/10）：
マドゥエケよりわずかに改善を見せたが、まだ完全な状態には見えない。
アンソニー・ゴードン（7/10）：
ワン＝ビサカを苦しめながら、ケインへの2つのアシストで左サイドから違いを生み出した。
エベレチ・エゼ（5/10）：
どちらのゴールにもそれほど関与していなかったとはいえ、彼の登場が試合を変えた。
ジョン・ストーンズ（評価なし）：
ロスタイムに足をつったライスと交代した。
トーマス・トゥヘル（5/10）：
彼のチームは試合の4分の3の間、あるべき水準からほど遠かったが、彼の交代策は決定的で、最終的に試合の流れを変える助けとなった。