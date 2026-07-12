GOALがマイアミからイングランド選手たちを採点する。
【選手採点：イングランド】ベリンガムがまたも2得点でスリーライオンズをワールドカップ準決勝へ導く
- AFP
GK＆DF
ジョーダン・ピックフォード（4/10）：
シェルデルップのクロスから手を引いてしまい、それが自分のネットに飛び込んでしまった理由は本人にしか分からないだろう。それが彼に影響を与えたようで、後半はハンドリングがやや問題となった。
エズリ・コンサ（6/10）：
前半の序盤に数回の良いリカバリーを見せたが、先制点の場面ではシェルデルップに少し寄せが甘かった。当然ながら、右サイドバックとして攻撃面ではほとんど貢献しなかったが、後半にベルゲが得点を決めそうになった場面で重要なクリアをした。
ジョン・ストーンズ（5/10）：
開幕戦以来初めてスタメンに復帰したが、動きに鈍さが見られた。複数回ボールを奪われ、ノルウェーにチャンスを与えかけた。数回の重要なヘディングでのクリアはあった。
マーク・グエイ（7/10）：
フィジカル面を発揮し、ハーランドが突きつけた試練にかなりうまく対処した。延長戦でヌサを止めた素晴らしいブロック。
ニコ・オライリー（6/10）：
攻撃面ではゴードンとうまく連携したが、左サイドバックから中盤に押し出されたことで裏に多くのスペースを残してしまった。しかし、戻って数回の重要なブロックを見せた。
- Getty Images Sport
MF
デクラン・ライス（4/10）：
試合前に体調不良に苦しんでおり、前半を通じていつもの活力を欠き、完全な状態には見えなかった。ハーフタイムで交代する前、セットプレーの配球も精彩を欠いた。
エリオット・アンダーソン（8/10）：
中盤から多彩なパスを披露しつつ、フィジカル面でも存在感を見せた。ベリンガムの同点ゴールにつながる攻撃の起点となった。
ジュード・ベリンガム（10/10）：
まさにスーパースター。彼の最初のゴールは、狭い局面から巧みなドリブルで抜け出す軽快な技術を含め、あらゆるプレーを完全にコントロールしていたパフォーマンスを象徴していた。ノルウェーGKのミスに反応する活力を持ち、イングランドをリードに導いた。
- Getty Images Sport
FW
ノニ・マドゥエケ（4/10）：
いくつか有望なポジションに顔を出したが、それを活かすことができず、最後のパスがあまりにも精度を欠くことが多かった。ハーフタイムでサカと交代した。
ハリー・ケイン（5/10）：
あまりにも簡単にボールを失い、そこからノルウェーが先制点を奪う攻撃を仕掛けることになった。シュートもいつものレベルではなかった。
アンソニー・ゴードン（7/10）：
同点ゴールにつながるベリンガムへのパスで卓越した視野を見せ、ボールを持って前進できた時には脅威となった。後半途中で交代させられたのはやや意外だった。
- AFP
サブ＆監督
ブカヨ・サカ（7/10）：
ハーフタイムで投入されてからのピッチ上での最初の30分は絡むのに苦労したが、その後は鋭いクロスとスリリングなドリブルで生き生きとしたプレーを見せた。
エベレチ・エゼ（5/10）：
ハーフタイムでライスと交代して出場し、優れたボールコントロールを見せたものの、攻撃面で特筆すべきものを生み出すことはできなかった。
リース・ジェームズ（6/10）：
最初は中盤で出場した後、右サイドバックに移されたが、両ポジションで信頼できるプレーを見せた。
ジェド・スペンス（7/10）：
通常時間の終盤にニーランに詰め寄って決勝点を奪いかけ、そのスピードでノルウェーにとって悩みの種となった。PKが取り消されたのは不運だった。
モーガン・ロジャーズ（6/10）：
ペナルティエリア外からのシュートはベストではなかったが、それでもベリンガムの2点目につながった。
ダン・バーン（評価なし）：
延長戦の最後の10分間に守備の枚数を増やすために投入された。
トーマス・トゥヘル（7/10）：
マドゥエケと明らかに万全ではないライスを先発起用したのは失策だったが、果敢に動いた。後半の攻撃面ではもっと多くを求めたかっただろうが、一部の選手が2つや3つの異なる役割を強いられたとはいえ、彼の交代策はうまく機能した。
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