ジョーダン・ピックフォード（4/10）：

シェルデルップのクロスから手を引いてしまい、それが自分のネットに飛び込んでしまった理由は本人にしか分からないだろう。それが彼に影響を与えたようで、後半はハンドリングがやや問題となった。

エズリ・コンサ（6/10）：

前半の序盤に数回の良いリカバリーを見せたが、先制点の場面ではシェルデルップに少し寄せが甘かった。当然ながら、右サイドバックとして攻撃面ではほとんど貢献しなかったが、後半にベルゲが得点を決めそうになった場面で重要なクリアをした。

ジョン・ストーンズ（5/10）：

開幕戦以来初めてスタメンに復帰したが、動きに鈍さが見られた。複数回ボールを奪われ、ノルウェーにチャンスを与えかけた。数回の重要なヘディングでのクリアはあった。

マーク・グエイ（7/10）：

フィジカル面を発揮し、ハーランドが突きつけた試練にかなりうまく対処した。延長戦でヌサを止めた素晴らしいブロック。

ニコ・オライリー（6/10）：

攻撃面ではゴードンとうまく連携したが、左サイドバックから中盤に押し出されたことで裏に多くのスペースを残してしまった。しかし、戻って数回の重要なブロックを見せた。