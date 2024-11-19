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中国代表の帰化選手一覧｜要警戒のキープレーヤーは？

中国中国 対 日本日本ワールドカップ AFC -降格戦

サッカー日本代表と2026年ワールドカップ(W杯)アジア最終予選で対戦する中国代表。帰化選手を紹介する。

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