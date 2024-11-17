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中国代表の最新FIFAランキングは何位？11月19日に日本と対戦

中国 対 日本中国日本ワールドカップ AFC -降格戦

【中国対日本 最新情報】11月19日のワールドカップアジア最終予選で対戦するサッカー日本代表と中国代表の最新FIFAランキングを紹介。

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ワールドカップアジア最終予選が2024年11月19日(火)に開催される。

本記事では、日本代表の対戦国となる中国代表の最新FIFAランキングを紹介する。

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以下に続く