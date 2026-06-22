GOALがロサンゼルスでのベルギー代表選手を採点する。
翻訳者：
【選手採点：ベルギー】ルカクは精彩を欠き、エンゴイは退場…クルトワの活躍で1ポイント獲得
- Getty Images Sport
GK＆DF
ティボー・クルトワ（8/10）：
カナアニとタレミのシュートを世界トップクラスの反応で阻止。タレミのゴール取り消し場面では判断が遅れたが、VARが救った。
トーマス・ムニエ（5/10）：
危険なクロスを数本上げたが、攻撃での存在感は徐々に薄れ、守備では不安定さが見られた。
ナタン・エンゴイ（4/10）：
ボール保持時は落ち着いてプレーしたが、判断ミスでタレミを倒し一発退場。
ブランドン・メシェル（5/10）：
イランが前線にボールを運んだ場面では反応が遅れる場面もあった。試合の大半は後方でボールを回した。
マキシム・デ・カイペル（7/10）：
赤ユニフォームの選手で最も得点に近づいた。前半2度、ベイランヴァンドの好守に阻まれ、後半もGKに止められた。果敢な前線への走り込みで終始相手守備を脅威にした。
- AFP
MF
ニコラス・ラスキン（5/10）：
ボールには多く触れたが、ポゼッションを維持するためシンプルなプレーに終始。1時間も経たずにヴァナケンと交代。
ユーリ・ティーレマンス（6/10）：
鋭い前線へのパスを何本か供給し、前半には角度のあるシュートを放ったがセーブされた。試合が進むにつれてより大きな影響を期待していた。
ケヴィン・デ・ブライネ（6/10）：
前線へ散らし、常にチャンスを窺ったが、最終ラインでの判断は安定欠いた。
- Getty Images Sport
FW
アレクシス・サーレマーケルス（5/10）：
ボールを持つとテクニックを示したが、決定的なパスやシュートにはつながらず、60分前に交代した。
ロメル・ルカク（4/10）：
1年ぶりの先発ながら、70分間ほとんどリズムに乗れなかった。ボールキープで好プレーを見せたが、それ以上の活躍はなし。
レアンドロ・トロサール（7/10）：
イランのディフェンダーと1対1になると脅威となり、デ・ブらイネとも見事な連携を見せた。
- Getty Images Sport
サブ＆監督
ティモシー・カスターニュ（6/10）：
後半早々にムニエと交代し、堅実なプレーを見せた。
ハンス・ヴァナケン（5/10）：
途中出場直後に枠上に外したシュート以外、目立った活躍はなし。
ドディ・ルケバキオ（6/10）：
サーレマーケルスの代役で出場。サイドとストライカーで輝きを放った。終盤のミドルシュートは惜しくも決まらなかった。
アーサー・シアテ（6/10）：
エンゴイの退場後、守備固めとして投入された。
マティアス・フェルナンデス＝パルド（評価なし）：
試合終了間際にデ・ブルイネと交代。
ルディ・ガルシア（4/10）：
ドクの欠場は痛手。ラスキンとサーレマーケルスは存在感なく、ルカクはスーパーサブとして起用すべきだった。第3節は背水の陣。