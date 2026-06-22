ティボー・クルトワ（8/10）：

カナアニとタレミのシュートを世界トップクラスの反応で阻止。タレミのゴール取り消し場面では判断が遅れたが、VARが救った。

トーマス・ムニエ（5/10）：

危険なクロスを数本上げたが、攻撃での存在感は徐々に薄れ、守備では不安定さが見られた。

ナタン・エンゴイ（4/10）：

ボール保持時は落ち着いてプレーしたが、判断ミスでタレミを倒し一発退場。

ブランドン・メシェル（5/10）：

イランが前線にボールを運んだ場面では反応が遅れる場面もあった。試合の大半は後方でボールを回した。

マキシム・デ・カイペル（7/10）：

赤ユニフォームの選手で最も得点に近づいた。前半2度、ベイランヴァンドの好守に阻まれ、後半もGKに止められた。果敢な前線への走り込みで終始相手守備を脅威にした。