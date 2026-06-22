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Lukaku Ngoy De Bruyne Belgium GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

【選手採点：ベルギー】ルカクは精彩を欠き、エンゴイは退場…クルトワの活躍で1ポイント獲得

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ベルギー 対 イラン

2026年ワールドカップで初勝利を目指すベルギーは、日曜日のイラン戦を0-0の引き分けに終わり、苦戦が続く。ナタン・エンゴイの退場で勝ち越し機会は消え、病気で欠場したジェレミー・ドク不在のチームはチャンスを作れず。

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GOALがロサンゼルスでのベルギー代表選手を採点する。

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    ティボー・クルトワ（8/10）：

    カナアニとタレミのシュートを世界トップクラスの反応で阻止。タレミのゴール取り消し場面では判断が遅れたが、VARが救った。

    トーマス・ムニエ（5/10）：

    危険なクロスを数本上げたが、攻撃での存在感は徐々に薄れ、守備では不安定さが見られた。

    ナタン・エンゴイ（4/10）：

    ボール保持時は落ち着いてプレーしたが、判断ミスでタレミを倒し一発退場。

    ブランドン・メシェル（5/10）：

    イランが前線にボールを運んだ場面では反応が遅れる場面もあった。試合の大半は後方でボールを回した。

    マキシム・デ・カイペル（7/10）：

    赤ユニフォームの選手で最も得点に近づいた。前半2度、ベイランヴァンドの好守に阻まれ、後半もGKに止められた。果敢な前線への走り込みで終始相手守備を脅威にした。

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  • FBL-WC-2026-MATCH39-BEL-IRIAFP

    MF

    ニコラス・ラスキン（5/10）：

    ボールには多く触れたが、ポゼッションを維持するためシンプルなプレーに終始。1時間も経たずにヴァナケンと交代。

    ユーリ・ティーレマンス（6/10）：

    鋭い前線へのパスを何本か供給し、前半には角度のあるシュートを放ったがセーブされた。試合が進むにつれてより大きな影響を期待していた。

    ケヴィン・デ・ブライネ（6/10）：

    前線へ散らし、常にチャンスを窺ったが、最終ラインでの判断は安定欠いた。

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW

    アレクシス・サーレマーケルス（5/10）：

    ボールを持つとテクニックを示したが、決定的なパスやシュートにはつながらず、60分前に交代した。

    ロメル・ルカク（4/10）：

    1年ぶりの先発ながら、70分間ほとんどリズムに乗れなかった。ボールキープで好プレーを見せたが、それ以上の活躍はなし。

    レアンドロ・トロサール（7/10）：

    イランのディフェンダーと1対1になると脅威となり、デ・ブらイネとも見事な連携を見せた。

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブ＆監督

    ティモシー・カスターニュ（6/10）：

    後半早々にムニエと交代し、堅実なプレーを見せた。

    ハンス・ヴァナケン（5/10）：

    途中出場直後に枠上に外したシュート以外、目立った活躍はなし。

    ドディ・ルケバキオ（6/10）：

    サーレマーケルスの代役で出場。サイドとストライカーで輝きを放った。終盤のミドルシュートは惜しくも決まらなかった。

    アーサー・シアテ（6/10）：

    エンゴイの退場後、守備固めとして投入された。

    マティアス・フェルナンデス＝パルド（評価なし）：

    試合終了間際にデ・ブルイネと交代。

    ルディ・ガルシア（4/10）：

    ドクの欠場は痛手。ラスキンとサーレマーケルスは存在感なく、ルカクはスーパーサブとして起用すべきだった。第3節は背水の陣。

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