Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Argentina ratings GOAL
Mark Doyle

【選手採点：アルゼンチン】メッシはPK失敗を帳消しにする得点で記録更新…一方でその他ストライカーは…

Player ratings
ワールドカップ
特集＆コラム
アルゼンチン 対 オーストリア
アルゼンチン
オーストリア
リオネル・メッシ
リオネル・スカローニ
ラウタロ・マルティネス
フリアン・アルバレス

リオネル・メッシはワールドカップ通算得点王になり、さらに追加点も決めた。ダラスでの荒れた試合でアルゼンチンはオーストリアを2-0で下し、連勝を続けた。 開始8分には得たPKをミスし、記録更新は持ち越された。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

GOALでは、アルゼンチンの選手たちを採点する。

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    GK＆DF

    エミリアーノ・マルティネス（6/10）：

    マルセル・ザビッツァーの鋭いFKを1度好セーブしたが、それ以外はほとんど脅威がなかった。

    ナウエル・モリーナ（6/10）：

    右サイドで攻撃の起点となり、守備でも安定感を見せた。

    クリスティアン・ロメロ（6/10）

    後半開始直後に遅れて入ったタックルで負傷し、途中交代するまで守備陣を安定させていた。

    リサンドロ・マルティネス（7/10）：

    マンチェスター・ユナイテッド所属の彼は守備でほとんどミスを犯さず、アルゼンチンはミヒャエル・グレゴリッチらフォワードの脅威を余裕で抑え込んだ。

    ファクンド・メディナ（7/10）：

    左SBとして攻守に活躍し、決勝点のアシストも記録。イエローを受けたため終盤に交代。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    中盤

    ロドリゴ・デ・ポール（7/10）：

    メッシの「ボディガード」は右サイドで献身的に動き、しっかりカバーした。

    アレクシス・マック・アリスター（7/10）：

    中盤の底に入ったマカリストは、数回無謀なタックルを見せたものの、4バックを保護し、ボールを前線へ運ぶ役割を果たした。

    エンツォ・フェルナンデス（6/10）

    チェルシー移籍を希望するエンツォは、他のMFより前線へ自由を与えられ、PKにつながるパスを供給。終盤に決定機を逃したが、運動量は豊富だった。

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    リオネル・メッシ（8/10）：

    助走が遅く足取りもふらつき、PKを失敗したのは当然。しかしメディーナの折り返しを確実に決め、試合終了間際には2点目を奪った。39歳の誕生日を目前に控えた今も、彼はアルゼンチン代表の最高の選手であり続けている――信じられないことだ。

    ラウタロ・マルティネス（6/10）：

    走り回り、攻撃的なプレーで中央を突破しPKを勝ち取った。しかしその後は決定機なく、アルバレスのコンディションやカタールでの得点力不足を考えると、スカローニ監督の懸念材料だ。

    チアゴ・アルマダ（7/10）

    メッシのゴールをアシストしたフェイントは天才的。アトレティコ・マドリードの10番は、チームのために全力で走り続けた。

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    サブメンバーとマネージャー

    ニコラス・オタメンディ（6/10）：

    負傷したロメロに代わりセンターバックで起用され、安定感のある守備でチームを支えた。

    フリアン・アルバレス（5/10）：

    足首の怪我を押して後半中盤にラウタロに代わって前線に入り、終盤に試合を決めるチャンスを逃したが、その後メッシが試合を締めくくった。アルゼンチン代表は、メッシの負担を軽減するため、アトレティコ・マドリードのエースが早期に万全を取り戻すことを切望している。

    ニコラス・ゴンサレス（6/10）

    アルバレスと同時に出場し、メッシのCKに頭で合わせるもわずかに枠を外した。

    ニコ・タリアフィコ（評価なし）：

    終盤にメディナと交代し出場したのみ。

    レアンドロ・パレデス（5/10）：

    デ・パウルに代わり8分間出場したが、拙いタックルでイエローカードをを受けた。

    リオネル・スカローニ（7/10）：

    チームは最高の出来ではなかったが、メッシがいるのでベストを尽くす必要はなかった。懸念は、依然として38歳の主将に大きく依存していること。ヨルダン戦では休ませ、他の選手が得点できるかを確認してもよい。

ワールドカップ
ヨルダン crest
ヨルダン
JOR
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG
ワールドカップ
アルジェリア crest
アルジェリア
ALG
オーストリア crest
オーストリア
AUT