エミリアーノ・マルティネス（6/10）：

マルセル・ザビッツァーの鋭いFKを1度好セーブしたが、それ以外はほとんど脅威がなかった。

ナウエル・モリーナ（6/10）：

右サイドで攻撃の起点となり、守備でも安定感を見せた。

クリスティアン・ロメロ（6/10）：

後半開始直後に遅れて入ったタックルで負傷し、途中交代するまで守備陣を安定させていた。

リサンドロ・マルティネス（7/10）：

マンチェスター・ユナイテッド所属の彼は守備でほとんどミスを犯さず、アルゼンチンはミヒャエル・グレゴリッチらフォワードの脅威を余裕で抑え込んだ。

ファクンド・メディナ（7/10）：

左SBとして攻守に活躍し、決勝点のアシストも記録。イエローを受けたため終盤に交代。