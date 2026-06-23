GOALでは、アルゼンチンの選手たちを採点する。
【選手採点：アルゼンチン】メッシはPK失敗を帳消しにする得点で記録更新…一方でその他ストライカーは…
- AFP
GK＆DF
エミリアーノ・マルティネス（6/10）：
マルセル・ザビッツァーの鋭いFKを1度好セーブしたが、それ以外はほとんど脅威がなかった。
ナウエル・モリーナ（6/10）：
右サイドで攻撃の起点となり、守備でも安定感を見せた。
クリスティアン・ロメロ（6/10）：
後半開始直後に遅れて入ったタックルで負傷し、途中交代するまで守備陣を安定させていた。
リサンドロ・マルティネス（7/10）：
マンチェスター・ユナイテッド所属の彼は守備でほとんどミスを犯さず、アルゼンチンはミヒャエル・グレゴリッチらフォワードの脅威を余裕で抑え込んだ。
ファクンド・メディナ（7/10）：
左SBとして攻守に活躍し、決勝点のアシストも記録。イエローを受けたため終盤に交代。
- AFP
中盤
ロドリゴ・デ・ポール（7/10）：
メッシの「ボディガード」は右サイドで献身的に動き、しっかりカバーした。
アレクシス・マック・アリスター（7/10）：
中盤の底に入ったマカリストは、数回無謀なタックルを見せたものの、4バックを保護し、ボールを前線へ運ぶ役割を果たした。
エンツォ・フェルナンデス（6/10）：
チェルシー移籍を希望するエンツォは、他のMFより前線へ自由を与えられ、PKにつながるパスを供給。終盤に決定機を逃したが、運動量は豊富だった。
- Getty Images Sport
攻撃
リオネル・メッシ（8/10）：
助走が遅く足取りもふらつき、PKを失敗したのは当然。しかしメディーナの折り返しを確実に決め、試合終了間際には2点目を奪った。39歳の誕生日を目前に控えた今も、彼はアルゼンチン代表の最高の選手であり続けている――信じられないことだ。
ラウタロ・マルティネス（6/10）：
走り回り、攻撃的なプレーで中央を突破しPKを勝ち取った。しかしその後は決定機なく、アルバレスのコンディションやカタールでの得点力不足を考えると、スカローニ監督の懸念材料だ。
チアゴ・アルマダ（7/10）：
メッシのゴールをアシストしたフェイントは天才的。アトレティコ・マドリードの10番は、チームのために全力で走り続けた。
- AFP
サブメンバーとマネージャー
ニコラス・オタメンディ（6/10）：
負傷したロメロに代わりセンターバックで起用され、安定感のある守備でチームを支えた。
フリアン・アルバレス（5/10）：
足首の怪我を押して後半中盤にラウタロに代わって前線に入り、終盤に試合を決めるチャンスを逃したが、その後メッシが試合を締めくくった。アルゼンチン代表は、メッシの負担を軽減するため、アトレティコ・マドリードのエースが早期に万全を取り戻すことを切望している。
ニコラス・ゴンサレス（6/10）：
アルバレスと同時に出場し、メッシのCKに頭で合わせるもわずかに枠を外した。
ニコ・タリアフィコ（評価なし）：
終盤にメディナと交代し出場したのみ。
レアンドロ・パレデス（5/10）：
デ・パウルに代わり8分間出場したが、拙いタックルでイエローカードをを受けた。
リオネル・スカローニ（7/10）：
チームは最高の出来ではなかったが、メッシがいるのでベストを尽くす必要はなかった。懸念は、依然として38歳の主将に大きく依存していること。ヨルダン戦では休ませ、他の選手が得点できるかを確認してもよい。