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NXGN World Cup 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

ダウマン、エステヴァン…2030年のワールドカップデビューが待つNXGNスターたち

NXGN
ワールドカップ
マックス・ダウマン
リオ・エングモア
C. Sullivan
エステヴァン
レナート・カール
M. Bernal
フランコ・マスタントゥオーノ
イングランド
アメリカ合衆国
ブラジル
アルゼンチン
スペイン
ドイツ
ポルトガル
J. Gabriel
J. Hall
E. Conceicao
K. Eichhorn
X. Espart
E. Tunkara
ロドリゴ・モラ
ショーン・スツール
N. De Cat
G. Larsen Rajkovic
A. Ouazane
ジョルシー・モキオ
S. Inacio
オランダ
イタリア
モロッコ
ノルウェー
コンゴ民主共和国
ベルギー

そして、あっという間に幕を閉じた。息もつかせぬ5週間半にわたる激戦を経て、2026年ワールドカップは徐々に過去のものとなりつつある。サッカー史上最大の国際大会は一生分の思い出を残し、優勝国スペインは今なお祝賀を続けている。

ラ・ロハは、驚異的な才能を持つ数人のティーンエイジャーの活躍に後押しされた多くのチームの一つだった。ラミン・ヤマルとFIFAの若手選手賞受賞者のパウ・クバルシは、ともにルイス・デ・ラ・フエンテ率いるチームの最前線で活躍し、19歳という年齢での彼らの能力は、それぞれがスパイクを脱ぐ頃にはワールドカップのレジェンドになるであろうことを示唆している。

その他にも、アイユーブ・ブアディはモロッコでのパフォーマンスによって、なぜ彼が地球上で最も切望される若手ミッドフィルダーの一人であるかを裏付け、ヒルベルト・モラは共催国メキシコでの活躍で期待に応え、イブラヒム・エンバイェとカリム・アライベゴヴィッチはそれぞれセネガルとボスニア・ヘルツェゴビナのために見事なゴールを決めた。

そして、国際大会という観点では次は大陸選手権が予定されているものの、このような時期には次のワールドカップに目を向けずにはいられない。スペイン、ポルトガル、モロッコで開催される予定の（大会の開幕戦として南米でも3試合が行われる）2030年ワールドカップは、再び未来のスターたちが世界中のファンに自らをアピールする舞台を提供することになるだろう。

では、その次のワールドカップの潜在的な若手スターは誰なのか？GOALは、いずれ2030年大会が訪れたときに、その大会を輝かせると我々が期待するNXGN対象の20人の逸材（2007年以降生まれ）を選出した。

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    エステヴァン（ブラジル）

    ブラジルは1990年以来最も早いワールドカップからの敗退を喫し、ラウンド16でノルウェーに敗れた。そしてカルロ・アンチェロッティ率いるチームを苦しめた問題は数多くあったものの、負傷によるエステヴァンの不在がセレソンの勝機を助けなかったことは確かだ。

    このチェルシーのウイングは2025年9月から11月にかけて代表6試合で5ゴールを決め、その活躍によってアンチェロッティ好みのスターティングメンバー入りを果たし、ヴィニシウス・ジュニオールとは反対サイドを担った。しかし、エステヴァンは4月に重度のハムストリング負傷を負い、彼にとって初となるはずだった大きな大会への出場が絶望的となった。

    19歳の彼には当然ながら時間が味方しており、今後4年間でブラジル代表に再び定着するだけでなく、チームのリーダーの一人になるだけの才能を持っている。エステヴァンを阻む唯一の要素は継続的な負傷問題かもしれないが、彼の体がプレミアリーグの厳しさに慣れ、クラブと代表の両方でその潜在能力を完全に発揮できるようになることが期待されている。

    • 広告
  • Eduardo Conceicao Brazil 2026Getty Images

    エドゥアルド・コンセイソン（ブラジル）

    エステヴァンはすでにブラジル代表内で確固たる地位を築いているが、同国の育成システムを通じて頭角を現しつつある他の選手たちも、2030年ワールドカップを主流へと飛躍するチャンスと見据えている。そのグループの筆頭がエドゥアルド・コンセイソンであり、彼はヨーロッパの一流クラブから熱心に求愛されている。

    彼以前のエステヴァンやエンドリッキと同様に、コンセイソンはパルメイラスのアカデミーで育成されてきた結果、17歳の誕生日を迎えようとしている今、トップチームでの出場機会を求めて押し上がっている。左サイドでプレーするのが最も得意なウインガーであるコンセイソンは、セレソンの構想に割って入る次の攻撃的スーパースターになると期待されており、特に近い将来に彼の獲得を熱望しているマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、バルセロナ、パリ・サンジェルマンのいずれかに加入することになれば、なおさらである。

  • Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport

    レナート・カール（ドイツ）

    エステヴァンと並んで、負傷により2026年の大会を逃したもう一人の大物ティーンエイジャーは、ドイツのレナート・カールだった。このバイエルン・ミュンヘンの攻撃的選手は、代表チームでの初期のパフォーマンスがあまりに印象的だったため、北米でのユリアン・ナーゲルスマン率いるチームでの先発が期待されていた。

    太ももの問題により、この18歳は大会開幕の約1週間前にドイツ代表チームから外れ、彼の素早い判断とボールの巧みな使い方は、ディ・マンシャフトがベスト32で敗退した際に大いに惜しまれた。ユルゲン・クロップが指揮を執れば、カールに魅了されることは間違いなく、2030年に向けてドイツの希望の中心となる可能性が高いだろう。

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  • Kennet EichhornGetty Images

    ケネット・アイヒホルン（ドイツ）

    3大会連続でベスト16入りを逃したことを受けて、クロップが指揮を執った暁には新しい顔ぶれを起用してほしいという声が高まっているのは当然のことであり、ケネット・アイヒホルンが中盤の強化を早期に実現してくれることへの大きな期待が寄せられている。

    まだ16歳ながら、アイヒホルンはヘルタ・ベルリン時代にすでに豊富なトップチームでの経験を積んでおり、この夏にレヴァークーゼンに加入したことで、リヴァプールなどのオファーを断って、初めてトップリーグのサッカーを味わおうとしている。母国ではトニ・クロースになぞらえられており、ドイツのファンはアイヒホルンがそのような高い比較に応えてくれることに大きな期待を寄せている。

  • Marc Bernal Spain 2026Getty Images

    マルク・ベルナル（スペイン）

    ブラジルとドイツが早期敗退の痛手を癒し続ける一方で、日曜の決勝でアルゼンチンに勝利し栄光の道を締めくくったスペインの祝賀ムードは衰える気配を見せていない。ラ・ロハは大会屈指の若いチームで世界を制覇し、他のすべての国にとって悪いニュースなのは、まだまだ多くの才能が控えているということだ。

    今後4年間でスペインに生じ得る課題の一つは、ロドリが30代に入る中で、常に最高レベルのパフォーマンスを発揮し続けられるかどうかだ。マンチェスター・シティの選手は大会最優秀選手としてゴールデンボールを獲得したが、ロドリのパフォーマンスは、ACL負傷からの復帰後に調子とコンディションに苦しみ、この12か月間にクラブレベルで見せていたものとは対照的だった。

    スペインにとって幸いなことに、彼らにはマルク・ベルナルという即戦力の後継者が控えている。このバルセロナのミッドフィルダーは長らくセルヒオ・ブスケツと比較されてきたが、過去のシーズンでは攻撃面でも貢献できることを示し、同時に守備陣を巧みに守ることもできることを見せた。スペイン監督が豊富な選択肢を持っているにもかかわらず、この19歳がルイス・デ・ラ・フエンテの構想に割って入るのはそう遠くないだろう。

  • Xavi Espart Spain 2026Getty Images

    シャビ・エスパルト（スペイン）

    スペインはこの夏、シニアレベルでの成功を味わっただけではない。同国のU-19代表もウェールズで開催された欧州選手権を制し、トロフィーを獲得したのだ。才能あふれるスカッドの中で、シャビ・エスパルトはチームメイトの中でも際立った存在感を放ち、この19歳がバルセロナで大きな期待を集めている理由を証明した。

    サイドバックとしてもプレーできるミッドフィールダーであるエスパルトは、ヨズア・キミッヒと比較されており、昨シーズンにバルサでデビューを果たし、2026-27シーズンにはハンジ・フリック率いるチームでより定期的な出場時間を得ることが期待されている。ブラウグラナで高いレベルのパフォーマンスを見せれば、A代表への招集もそう遠くはないだろう。

    そのU-19スペイン代表チームの中で、2030年のワールドカップ代表に食い込む可能性を秘めている他の選手には、昨シーズンにロス・ブランコスのチャンピオンズリーグのノックアウトステージで先発したレアル・マドリーMFチアゴ・ピタルチや、この夏、より多くのトップチームでの出場機会を得て成長を促すために2部リーグのアルメリアに加入した元バルサのミッドフィールダー、キム・ジュニェットがいる。

  • Ebrima Tunkara Spain 2026Getty Images

    エブリマ・トゥンカラ（スペイン）

    そして、スペインのU17代表が今夏の初めに年上の代表チームと同様の成果を自分たちのEUROで残すことはできなかったものの、エブリマ・トゥンカラはエストニアで大会最優秀選手に選ばれ、それでも祝うことができた。

    中央でもサイドでもプレーできる攻撃的ミッドフィールダーであるこの16歳は、ラミン・ヤマル以来ラ・マシアから輩出された最高の攻撃的選手だと語られており、カンプ・ノウでは、この2人が今後10年で圧倒的なデュオへと成長するという確かな期待が寄せられている。トゥンカラは今夏のプレシーズンでトップチームの環境を初めて味わうことになり、今後4年間で成長を続けることができれば、2030年に母国で行われるヤマルらのタイトル防衛の一員として名を連ねることも十分にあり得る。

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    フランコ・マスタントゥオーノ（アルゼンチン）

    では、敗れたファイナリストはどうだろうか？アルゼンチンはほぼ間違いなくリオネル・メッシ後の時代に突入しようとしており、それはどう考えてもかなり手強いものに聞こえる。彼らが文字通り史上最高の選手が残した穴を埋めようと期待する選手の一人がフランコ・マスタントゥオーノだが、2026年大会からは少々意外にも外された。

    この18歳は2025年6月にデビューした際、公式戦でラ・アビリセレステに出場した史上最年少選手となり、直近では3月にリオネル・スカローニのチームの一員だったが、レアル・マドリーでの期待外れの初シーズンを受けてワールドカップの選考から漏れることとなった。

    マスタントゥオーノは中央のトップ下でも両サイドでもプレーできるが、ベルナベウで定着に当初苦労してからマドリーのラインナップで役割を見出すことになる10代の選手として初めてというわけではなく、今後4年間でロス・ブランコスとアルゼンチンの両方にとって重要な存在になるために必要な才能を確かに備えている。

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    マックス・ダウマン（イングランド）

    準決勝で敗れたイングランドについては、1966年以来となる主要タイトル獲得への待望は続くが、母国開催のEURO2028は、スリー・ライオンズが60年以上にわたる苦悩についに終止符を打つ絶好の機会となる。しかし、ワールドカップでの期待という点では、2030年大会に向けて多くのプレッシャーがマックス・ダウマンの肩にのしかかることになりそうだ。

    このアーセナルの10代の選手は、ガナーズのトップチームで目を引くパフォーマンスを見せた後、「世代を代表する才能」と評されており、その中には3月にエヴァートン戦でゴールを決め、プレミアリーグ史上最年少得点者となったことも含まれる。

    この16歳は、前線寄りの役割で起用されるときに最も効果を発揮する。つまり、今後4年間でイングランドがダウマンとジュード・ベリンガムの両者をどのようにして同じチームに組み込むかについて議論が生じるかもしれない。とはいえ、今のところ、スリー・ライオンズのファンは、次に世界の栄冠を目指す際に、また一人試合を決定づける才能を陣容に加えられることを楽しみにできる。

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    リオ・エングモア（イングランド）

    国際舞台での栄誉を得るという点ではダウマンをわずかにリードしているリオ・エングモアは、大会前のニュージーランドとの親善試合でイングランドデビューを飾った際に注目を集めた。トーマス・トゥヘルはこのリバプールのウインガーに大変感銘を受けており、9月と10月に控えるネーションズリーグの試合で再び招集されるという報道もすでに出ている。

    ングモハは、アンドニ・イラオラが監督に就任する来シーズン、アンフィールドでさらに多くの出場機会を得ることが期待されている。この17歳はすでに、その直線的なドリブル、素早い足さばき、正確無比なシュートでプレミアリーグのサイドバックを悪夢に陥れる自信と能力の両方を示している。2030年が巡ってくるずっと前から、彼がイングランド代表の主力になることを期待していい。

  • JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images

    JJ・ガブリエル（イングランド）

    プレミアリーグでまだ名を上げていないトップクラスの若い有望なイングランド人選手は他にも数多くおり、2030年のスコッドの一員となる可能性がある。マンチェスター・シティのディフェンダー、スティーブン・ムフニから、チェルシーのフォワード、シム・ムヘウカやライアン・カヴマ＝マクィーンまで。しかし、おそらく最も期待が寄せられているのは、マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、JJ・ガブリエルだろう。

    10代前半の頃の彼を見た人々によって、おそらく不当なほどにリオネル・メッシと比較されてきたガブリエルは、昨シーズン、ユナイテッドのU18で中心的な存在だった。10月にようやく15歳になったばかりにもかかわらずだ。彼は今、キャリアの次のステップに進み、来たるシーズンの中でトップチームデビューを果たすことが期待されており、オールド・トラッフォードには、レッド・デビルズが30年以上前に「92年組」が現れて以来、最高の自前の選手を見つけたかもしれないという明白なエネルギーが漂っている。

    もしガブリエルがその期待に応えるなら、彼はイングランド代表として次のワールドカップに出場する現実的なチャンスを得るだろう。そして、このリストにいる大多数の選手とは異なり、彼はその時点でもまだ10代だ。

  • Cavan Sullivan, U17 World CupGetty

    キャバン・サリバン（アメリカ）

    イングランドと同様に、アメリカ合衆国も多くの収穫を得て大会を去ったが、2026年の共同開催国として序盤の勢いを積み上げることができずベスト16で敗退し、好機を逃したという思いも残った。この大会が新世代に他のより人気のあるスポーツよりも「サッカー」を優先するよう刺激を与えることが期待されているが、アメリカは新たな才能ある若手が名を上げるのをそれほど長く待つ必要はないかもしれない。

    フィラデルフィア・ユニオンのミッドフィルダーであるサリバンにとってすべてが計画通りに進めば、彼は間もなくアメリカサッカーの顔となるだろう。すでに2027年夏のマンチェスター・シティ加入に合意しており、サリバンは17歳の誕生日を迎えようとする中、MLSでレギュラーとして有望な初シーズンを楽しんでいる。

    数年前、サリバンは世界のどこを見ても同年代で最も才能のある選手だと言われていたが、初期の兆候からは、彼が世界で最も愛されるスポーツにおいて、最高とは言わないまでも最も優れたアメリカ人選手の一人へと成長する可能性があることがうかがえる。

  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    ジュリアン・ホール（アメリカ）

    だが、MLSにおける10代の逸材という点では、サリバンはこれまでのところ2026年においてジュリアン・ホールに次ぐ存在にとどまっている。ニューヨーク・レッドブルズのこのフォワードは、今シーズンここまで15試合で9ゴール4アシストを記録しており、その間にアメリカ最高峰リーグでハットトリックを達成した史上最年少選手となった。

    この18歳の好調ぶりは、マウリシオ・ポチェッティーノが率いる2026年ワールドカップの代表メンバーへの招集を求める散発的な声すら生み出した。そして、もしホールが今後4年間にわたって安定した頻度で得点を続けられるなら――その間におそらくヨーロッパへの移籍を果たすだろう――2030年までには代表のメンバー表で真っ先に名前が挙がる選手の一人となるはずだ。

    また、ホールのレッドブルズのチームメイトであるアドリ・メフメティにも注目してほしい。17歳の彼も、2026年シーズンの開幕でトップチームに定着して以来、大いなる可能性を示している。さらに、ボルシア・ドルトムントのフォワード、マティス・アルベールや、シャーロットFCのストライカー、ニンファシャ・ベルチマスにも目を向けておきたい。

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    ロドリゴ・モラ（ポルトガル）

    ポルトガルは間違いなく最新のワールドカップでの失望を受けてクリスティアーノ・ロナウドから世代交代を進めようとしており、ファンはタイトル獲得に向けた戦いを牽引する新たなヒーローを探し求めている。その役割を担う可能性が最も高い若手の一人がポルトのミッドフィールダー、ロドリゴ・モラであり、彼は2025年夏のネーションズリーグ優勝メンバーの一員としてすでに初のA代表招集を受けている。

    この19歳の選手はその後、ファクンド・ファリオーリ率いるチームが昨シーズンのリーガを制覇する上で貢献し、ヨーロッパリーグではバルセロナやPSGといったクラブがモラの獲得に関心を示した理由を如実に示す魔法のような瞬間を生み出した。

    チェルシーの新加入選手ジオヴァニー・ケンダも、プレミアリーグで早期に地位を確立できれば、初のポルトガル代表キャップを獲得する可能性が高いだろう。一方、ウルブスのウインガー、マテウス・マネは最近ポルトガル代表でのプレーを表明しており、モリニューやその他の場所でさらに目を引くパフォーマンスを見せれば、新監督ジョルジェ・ジェズスの構想に割って入ることもできるかもしれない。

  • Sean Steur Netherlands 2026Getty Images

    ショーン・ステュール（オランダ）

    ニューカッスルがアヤックスの10代の選手ショーン・ステュールに最大2300万ポンドを支払うことに合意した際、多くの人が驚いたが、このミッドフィールダーは経験不足を真の才能で補うことができる。18歳の彼は昨シーズン後半にアムステルダムでトップチームに定着し、パスへの目とスタミナが最も注目すべき特徴だ。

    今夏のベスト32での敗退から立ち直りつつあるオランダは、ステュールがタインサイドでエディ・ハウのラインアップに素早く食い込み、その後2030年ワールドカップにかなり先立ってオランダの中盤で地位を確立することを期待するだろう。大きな期待を寄せられている18歳は彼だけではなく、トゥウェンテのディフェンダー、ルード・ナイスタットは将来的にフィルジル・ファン・ダイクの後継者候補と見なされている。

  • SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUM PREPARATIONSAFP

    ネイサン・デ・カット（ベルギー）

    この夏に大金で移籍したもう一人のミッドフィールダー、ネイサン・デ・カットはアンデルレヒトを離れてホッフェンハイムに2000万ユーロで加入し、このベルギー人ミッドフィールダーへの高い評価を浮き彫りにした。デ・カットは実際に3月にA代表デビューを果たしたが、ルディ・ガルシアがより経験豊富な選択肢を選んだため、ワールドカップの選出からは漏れた。

    しかしながら、ガルシアの後任は遅かれ早かれデ・カットに頼るようになるだろう。というのも、この18歳のミッドフィールダーは、幼少期を過ごしたクラブでの時間の中で、ディフェンスの前で守備を担うことにも、10番として振る舞うことにも、同じくらい長けていることを示してきたからだ。デ・カットはホッフェンハイムに加入する前、バイエルン・ミュンヘンと強く結び付けられており、来たるシーズンのブンデスリーガに順応するのにそれほど多くの時間は必要としないはずだ。

  • ガブリエル・ラジコビッチ（ノルウェー）

    ノルウェーの「黄金世代」は、28年ぶりのワールドカップ出場となった今大会で、スカンジナビアの同国が初めて準々決勝に進出し、その評判に違わぬ活躍を見せた。アーリング・ハーランドが先陣を切ったのは当然だった。2030年に再び予選を突破すれば、その成果を裏付けることができるだろう。そのときには、ハーランド以降で最高の10代の才能ともいえる選手が彼らの一員となっているかもしれない。

    ガブリエル・ライコビッチは3月、15歳の誕生日を迎えてから1か月足らずでヴァレレンガでの公式戦初出場を果たし、ノルウェーのトップリーグでデビューした史上最年少選手となり、歴史を作った。主に左サイドでプレーするウィンガーであるライコビッチは、それ以来ベンチから定期的に出場を続けており、ハーランドやマルティン・ウーデゴールと同様の道をたどり、ヨーロッパサッカーの頂点へと登り詰めることが期待されている。

  • Abdellah Ouazane Morocco 2025Getty Images

    アブデラ・ウアザネ（モロッコ）

    2026年、そして2022年にも実力以上の成績を残したもう一つのチームであるモロッコは、ガラスの天井を打ち破り、大陸から初めてワールドカップ決勝に到達するチームとなるアフリカ最大の希望であることを示してきた。その成功の一部は、他国で生まれたモロッコの血を引く選手を積極的に獲得してきたことに支えられており、アブデラ・ウアザネはこのディアスポラから登場する次のスーパースターとなりそうだ。

    アムステルダム生まれのウアザネは、名門アヤックスのアカデミーで育ち、現在このオランダの強豪クラブでのトップチームデビューが目前に迫っている。このミッドフィルダーは2025年U17アフリカ・ネーションズカップで大会最優秀選手に選ばれ、その後ウアザネはレアル・マドリー加入寸前まで至ったが、契約は最終段階で破談となった。

    それでも、ロス・ブランコスがウアザネの獲得にそれほど熱心だったことは、この17歳が持つ才能のレベルを物語っており、エールディヴィジのレギュラーとなった後に彼が持てる力を発揮すれば、ヨーロッパのエリートクラブが再び動き出す可能性が高い。

  • Jorthy Mokio Ajax 2026-27Getty Images

    ジョルシー・モキオ（コンゴ民主共和国）

    ディアスポラを効果的に活用したもう一つのアフリカ勢はコンゴ民主共和国で、ノックアウトラウンドへの進出でワールドカップの舞台に華々しく復帰し、ラウンド32でイングランドを脅かした。大会前に代表を切り替えた選手の一人がジョルシー・モキオだったが、その後意外にもメンバーから外され、監督のセバスチャン・デサブレは予選で出場していた選手を報いることに熱心だった。

    アヤックスの新星モキオは、過去にベルギー代表に招集された経験もあり、エールディヴィジで最も輝かしい若手才能の一人として台頭したことから、今後数か月のうちにコンゴ民主共和国代表に組み込まれると見られている。ディフェンスまたは中盤でプレーできる18歳は、過去にマンチェスター・ユナイテッドやチェルシーとの関連が報じられていたが、最近2031年までアヤックスに残留する新契約を結んだ。

  • Samuele Inacio Italy 2026Getty Images

    サムエレ・イナシオ（イタリア）

    そして彼らは2026年大会のワールドカップ出場権を獲得できなかった（2022年および2018年大会も同様に）ものの、イタリアの台頭する才能に目を向けないのは怠慢というものだろう。なぜなら間違いなく—間違いなく—彼らは4大会連続で世界的な祭典を逃すことはないだろうからだ。

    その中でも一番の選手はボルシア・ドルトムントの攻撃的ミッドフィールダー、サムエレ・イナシオで、過去12か月ほどにわたってイタリアの年代別代表で輝きを放った後、このドイツのビッグクラブでブンデスリーガでの出場と得点をすでに果たしている。この18歳の選手は、6月のギリシャおよびルクセンブルクとの親善試合でアズーリデビューを飾った数多くの若手選手の一人として、すでにフル代表出場も果たしている。

    イタリアの次世代で重要な役割を担うと期待されるその他の選手には、イナシオのドルトムントのチームメイトであるルカ・レッジャーニ、アタランタのディフェンダー、オネスト・アハノール、そしてACミランのストライカー、フランチェスコ・カマルダなどがいる。