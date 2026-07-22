ラ・ロハは、驚異的な才能を持つ数人のティーンエイジャーの活躍に後押しされた多くのチームの一つだった。ラミン・ヤマルとFIFAの若手選手賞受賞者のパウ・クバルシは、ともにルイス・デ・ラ・フエンテ率いるチームの最前線で活躍し、19歳という年齢での彼らの能力は、それぞれがスパイクを脱ぐ頃にはワールドカップのレジェンドになるであろうことを示唆している。

その他にも、アイユーブ・ブアディはモロッコでのパフォーマンスによって、なぜ彼が地球上で最も切望される若手ミッドフィルダーの一人であるかを裏付け、ヒルベルト・モラは共催国メキシコでの活躍で期待に応え、イブラヒム・エンバイェとカリム・アライベゴヴィッチはそれぞれセネガルとボスニア・ヘルツェゴビナのために見事なゴールを決めた。

そして、国際大会という観点では次は大陸選手権が予定されているものの、このような時期には次のワールドカップに目を向けずにはいられない。スペイン、ポルトガル、モロッコで開催される予定の（大会の開幕戦として南米でも3試合が行われる）2030年ワールドカップは、再び未来のスターたちが世界中のファンに自らをアピールする舞台を提供することになるだろう。

では、その次のワールドカップの潜在的な若手スターは誰なのか？GOALは、いずれ2030年大会が訪れたときに、その大会を輝かせると我々が期待するNXGN対象の20人の逸材（2007年以降生まれ）を選出した。