「4バックなのか、3バックなのか」。相手を混乱させる曺貴裁レッズ、浦和“ハイブリッド化”の現在地

曺監督はスカッドの変更を躊躇しない。ここまでのＪリーグ8試合で同じスターティングメンバーはなく、カップ戦の天皇杯2回戦・山梨学院大学戦では前戦のＪリーグ第3節・FC町田ゼルビア戦から8人のメンバーを入れ替えている。

今季ここまでの公式戦9試合で試合出場していない在籍選手はGK新井栄聡と、現在U-21チームに参加しているDF田中義峯、DFルカ・ディドゥリカ、そして負傷で長期離脱中のMF堀内陽太の計4人だけである。また曺監督は特別指定選手で来季の加入がすでに決まっている明治大学の稲垣篤志もコンスタントに起用しているため、現状のスカッド30人中26人をすでにピッチへ送り出している。

曺監督はJリーグ第8節の東京ヴェルディ戦でも新たな戦略を用いている。今季ガンバ大阪から加入した南野遥海を初めて1トップで起用し、中盤では瀬古樹、植木颯、安居海渡の3人のボランチを共存させたのだ。

一見すると瀬古と植木のダブルボランチの前にトップ下の安居が構える形にも見えたが、試合後のミックスゾーンで選手たちに聞くと、この3人はトリプルボランチ、もしくは瀬古をアンカーに据えて植木と安居のダブルインサイドハーフという形だったという。ただ実際の彼らは試合中にフレキシブルに立ち位置を変えており、東京Vの城福浩監督は「相手のビルドアップに対してプレスがうまくはまらなかった」と述懐し、浦和のシステムに混乱したことを明かしている。

おそらく曺監督の頭の中では明確な戦略が立てられており、その狙いを基に各選手の立ち位置やユニットの組み合わせが定められているのだと思う。ただし選手たちには余計な混乱を招かないように詳細な説明を省いているようだ。

例えば岡山戦における右ストッパーの前傾化は「積極的に攻撃に関わるように」という指示が当該選手に為されていたし、東京V戦では植木が左サイドでの攻撃トライアングル（サイドバック、ウイングとの連係）を担う指示を受けていたという。



