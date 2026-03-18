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Vinicius Jr Real Madrid HICGetty
Richard MartinThomas Hindle

【選手採点：マンチェスター・シティvsレアル・マドリー】2発ヴィニシウスが「圧倒的な存在感」。マン・Cは主将の退場で「終戦」？ ｜ CL

【欧州・海外サッカー 特集】チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・2ndレグのマンチェスター・シティvsレアル・マドリーは1-2で後者に軍配。両チームの選手、監督の評価は？

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ラウンド16で激突したマンチェスター・シティとレアル・マドリー。敵地での1stレグで0-3の先勝を許して、ホームでのリターンレグを迎えたマンチェスター・Cだが、前半にベルナルド・シウバが決定機阻止の一発退場でPKを献上してしまう。それをヴィニシウス・ジュニオールが決め、先制したレアル・マドリーだが、マンチェスター・Cも41分にアーリング・ハーランドが同点弾。だが、その勢いは続かず、レアル・マドリーが90＋3分にヴィニシウスがこの試合2ゴール目で勝ち越してみせ、2ndレグも2-1で勝利した。この結果、2戦合計5-1でレアル・マドリーのベスト8入りが決定。『GOAL』は両チームの出場選手、そして監督を採点する。

  • manchestercity(C)Getty Images

    マンチェスター・シティ

    得点者：

    アーリング・ハーランド（41分）

    • 広告
  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    GK＆DF

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）

    ブラヒム・ディアスとチュアメニのシュートを好セーブ。一方で、失点にこそ繋がらなかったものの、ボックス外でヴィニシウスに向かっていったリスキーなシーンも。

    マテウス・ヌネス（7/10）

    ヴィニシウスに対して何度か好守。一方で、攻撃参加は自重気味だった。

    アブドゥコディル・フサノフ (8/10)

    一筋の光に。ブラヒム・ディアスに見事なタックルをかませば、ヴィニシウスからもボールを刈り取り、サポーターの心を掴んだ。

    ルベン・ディアス（5/10）

    ヴィニシウスやブラヒム・ディアスを相手に苦戦。ハーフタイムでの交代は致し方なしか。

    ラヤン・アイト＝ヌーリ（6/10）

    前半は左サイドでドクと好連携。試合終盤のヘディング弾はオフサイドで幻に。

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    MF

    ベルナルド・シウヴァ（3/10）

    痛恨のハンドによる一発退場＆PK献上でチームも事実上の終戦に。キャプテンとしては軽率なプレーだった。

    ロドリ（7/10）

    74分にピッチを後にするまで全身全霊でプレー。信念とリーダーシップを発揮した。 

    タイアニ・ラインデルス（5/10）

    精彩を欠き、ハーフタイムに交代。

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FW

    ラヤン・シェルキ（6/10）

    試合序盤の勢いある仕掛けでチームに活気をもたらしたが、シュートでクルトワを揺さぶり切れず。後半のシュートも枠に飛ばせなかった。

    アーリング・ハーランド（6/10）

    ゴールこそ決めたが、それまでに何度か決定機を逃した。後半にもさらに数回のチャンスを仕留め切れず、途中で交代。

    ジェレミー・ドク（7/10）

    アレクサンダー＝アーノルドを翻弄し、1stレグと同様にボックス内に鋭く仕掛けた。だが、チームメイトのフィニッシュ精度がいまひとつで、もっと多くの得点につながってもよかったか。

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    途中出場選手＆監督

    マーク・グエイ（5/10）

    試合終了間際に集中力を欠いてヴィニシウスに決勝点を許す。

    ナタン・アケ（6/10）

    後半の大半は守備を固めたが、終盤に受けたレアル・マドリーの猛攻に耐え切れず。

    オマル・マーモウシュ（6/10）

    ハーランド以上の貢献とはならず。

    アントワーヌ・セメンヨ（5/10）

    唯一のシュートは枠の外に。

    ニコ・オライリー（5/10）

    自身が出場した後は相手の勢いを増す。

    ジョゼップ・グアルディオラ監督（5/10）

    ラインデルスの起用が裏目に出たほか、ハーランドの交代もあまり機能せず。とはいえ、ベルナルド・シウヴァの退場が采配の幅を狭め、こういう形でのCL敗退は残念だ。

  • realmadrid(C)Getty Images

    レアル・マドリー

    得点者：

    ヴィニシウス・ジュニオール（22分）

    ヴィニシウス・ジュニオール（90＋3分）

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    GK＆DF

    ティボー・クルトワ（8/10）

    序盤に相手の攻撃を幾度も信じられないようなセーブで阻止。だが、負傷でハーフタイムに交代。 

    トレント・アレクサンダー＝アーノルド（7/10）

    意図しない形でハーランドをアシストしてしたほか、ドクとの対峙で苦戦したが、配球面は素晴らしかった。 

    アントニオ・リュディガー（7/10）

    ハーランドとの一対一で堅実な守りを披露するなど、相手にほとんどチャンスを許さず。 

    ディーン・ハウセン（8/10）

    前半に決定的なブロックを披露し、ボールもスムーズに繋いだ。今季を通じても屈指の好パフォーマンスだった。 

    フラン・ガルシア（7/10）

    確かなポジショニングで守備陣をしっかりとまとめ上げた。アルベロア監督の下で印象的なプレーを続ける。

  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    MF

    フェデリコ・バルベルデ（7/10）

    驚異的な運動量で駆け回ったが、序盤の決定機は決め切るべきだったか。守備面で多くの貢献度を誇ったが、攻撃面はややクオリティ不足だった。

    ティアゴ・ピタルチ（6/10）

    ここ数週間のような落ち着きがなかった。粘り強くプレーしたが、試合の流れに入り切れない場面も。

    オーレリアン・チュアメニ（8/10）

    次々とタックルを成功させ、見事なアシストも。出だしはスローだったが、その後は完全に試合にフィット。

    アルダ・ギュレル（8/10）

    効果的にボールを運び、背後に抜け出したヴィニシウスにパス。先週末の素晴らしいパフォーマンスをさらに上回る活躍ぶり。

  • Vinicius Jr Real MadridGetty

    FW

    ブラヒム・ディアス（6/10）

    チャンスをいくつか作り出したが、それ以外はパッとせず。出場時間は確保できているものの、調子はいまひとつ。 

    ヴィニシウス・ジュニオール（8/10）

    執拗に背後を狙いながら、PKのチャンスからゴール。さらに試合の行方を決定づける2点目も決めた。チャンスを逃すシーンもあったが、試合を通して圧倒的なその存在感だった。

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    途中出場選手＆監督

    アンドリー・ルニン（7/10）

    負傷したクルトワに代わって出場し、素晴らしいセーブも。 

    キリアン・エンバペ（7/10）

    途中出場は意外だったが、PKゲットかと思われる場面も。持ち前のスピードで相手を苦しめた。 

    エドゥアルド・カマヴィンガ（N/A）

    出場時間が短く、存在感を示せず。 

    マヌエル・アンヘル（N/A）

    こちらも出場時間が短く、存在感を示せず。 

    ダニ・カルバハル（N/A）

    アレクサンダー＝アーノルドに代わって出場。

    アルバロ・アルベロア監督（7/10）

    レアル・マドリー指揮官として、先週に続いて最高の夜に。ここぞの局面でレアル・マドリーらしさを示す形でゴールを奪取。15度の優勝を誇るチームに再び歓喜の瞬間をもたらせるか。

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