【選手採点：マンチェスター・シティvsレアル・マドリー】2発ヴィニシウスが「圧倒的な存在感」。マン・Cは主将の退場で「終戦」？ ｜ CL

ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）

ブラヒム・ディアスとチュアメニのシュートを好セーブ。一方で、失点にこそ繋がらなかったものの、ボックス外でヴィニシウスに向かっていったリスキーなシーンも。

マテウス・ヌネス（7/10）

ヴィニシウスに対して何度か好守。一方で、攻撃参加は自重気味だった。

アブドゥコディル・フサノフ (8/10)

一筋の光に。ブラヒム・ディアスに見事なタックルをかませば、ヴィニシウスからもボールを刈り取り、サポーターの心を掴んだ。

ルベン・ディアス（5/10）

ヴィニシウスやブラヒム・ディアスを相手に苦戦。ハーフタイムでの交代は致し方なしか。

ラヤン・アイト＝ヌーリ（6/10）

前半は左サイドでドクと好連携。試合終盤のヘディング弾はオフサイドで幻に。