Valverde Vinicius Real Madrid GFXGetty
Thomas HindleGill Clark

【選手採点：レアル・マドリーvsマンチェスター・シティ】CLベスト8入りに大きく前進させるバルベルデ劇場！ ｜ CL

【欧州・海外サッカー 特集】チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・1stレグのレアル・マドリーvsマンチェスター・シティは3-0で前者に軍配。両チームの選手、監督の評価は？

レアル・マドリーとマンチェスター・シティは11日のチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・1stレグで対戦。この日はフェデリコ・バルベルデが大きな違いとなり、20分、27分、42分と前半だけでハットトリックをやってのけ、マンチェスター・Cを劣勢に追いやると、そのまま3-0で先勝した。。『GOAL』は両チームの出場選手、そして監督を採点する。

  • realmadrid(C)Getty Images

    レアル・マドリー

    得点者：

    フェデリコ・バルベルデ（20分）

    フェデリコ・バルベルデ（27分）

    フェデリコ・バルベルデ（42分）

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    GK＆DF

    ティボー・クルトワ (8/10)

    バルベルデの最初の得点をアシストする驚異的なパス。さらにいくつかの驚異的なセーブで試合を締めくくった。 

    トレント・アレクサンダー＝アーノルド (5/10)

    評価は分かれるか。序盤はドクに苦しむなかで、ところどころで素晴らしいタッチをしたものの…

    アントニオ・リュディガー (8/10)

    ハーランドとの対峙を楽しみ、完封締めに貢献。ゴールライン際でのクリアは大きなものとなるかもしれない。 

    ディーン・ハウセン（6/10）

    安定感に欠けたが、セメンヨとの対峙で存在感。

    フェルラン・メンディ（8/10）

    ハーフタイムデ交代するまでほぼ完璧な45分間。フィットネス不足こそ否めないが、クオリティを見せつける。

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    MF

    フェデリコ・バルベルデ（10/10）

    完璧なパフォーマンス。わずか42分間でハットトリックをやってのけ、守備面でも貢献。

    アルダ・ギュレル（7/10）

    創造性に欠けたが、オフの働きがよかった。後半に惜しいシュートも。

    オーレリアン・チュアメニ（8/10）

    今季最高のパフォーマンスの1つか。相手の攻撃をサイドに追いやり、的確なパス。

    ティアゴ・ピタルチ（7/10）

    中盤で堅実な働きぶり。3点目の起点となり、ボールを落ち着いて捌いた。

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    FW

    ブラヒム・ディアス（8/10）

    ボールのないところで動きをつけ、バルベルデへのアシストを記録。ドンナルンマに好セーブで阻まれる場面もあったが、前線で効果的に立ち回った。

    ヴィニシウス・ジュニオール（7/10）

    鋭いパスで2点目をアシスト。PKを止められるまではほぼ完璧なプレー。

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    途中出場選手＆監督

    フラン・ガルシア（7/10）

    左サイドで健闘。 

    エドゥアルド・カマヴィンガ（7/10）

    中盤に活気をもたらした。

    マヌエル・アンヘル（7/10）

    堅実な15分間を披露。 

    フランコ・マスタントゥオーノ（N/A）

    インパクトを残せるほど出場時間なし。

    ダニ・カルバハル（N/A）

    いくつかのシーンで堅実な守備対応を披露。

    アルバロ・アルベロア監督（8/10）

    アンチェロッティ風の采配でチームをうまくまとめ上げた。

  • manchestercity(C)Getty Images

    マンチェスター・シティ

    得点者：

    なし

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    GK＆DF

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（5/10）

    最初の失点の場面では果敢に飛び出すもタイミングが合わず、手を引っ込めた隙にバルベルデにかわされてゴール決められた。後半はヴィニシウスへのファウルでPKを与えたが、そのPKをストップして致命的な4失点目を免れた。

    アブドゥコディル・フサノフ（4/10）

    ヴィニシウスに押し込まれる場面が何度もあり、ボール扱いも拙かった。まだ右サイドバックでのプレーに慣れていないようだ。 

    ルベン・ディアス（6/10）

    2失点目は不運だったが、好調時のプレーとは程遠い出来だった。しかし、後半には決定機を阻止する重要なタックルを見せた。

    マーク・グエイ（5/10）

    CLデビュー戦はほろ苦いものに。バルベルデの3点目の場面ではボールが頭上を越えるのをただ見つめるしかなかった。

    ニコ・オライリー（4/10）

    試合を通して苦しんだ。1失点目はバルベルデに抜け出しを許し、2失点目も全く対応できていなかった。後半、名誉挽回となるゴールかと思われたが、クルトワの好セーブに阻まれた。

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    MF

    ロドリ（6/10）

    チームが中盤で圧倒され数的不利に陥る中、サンティアゴ・ベルナベウで印象的なプレーを見せられなかった。

    ベルナルド・シウヴァ（5/10）

    ハーフボレーでゴールを狙ったが、それがこの試合で唯一の見せ場だった。この試合でキャプテンを務めるも、リーダーシップを発揮する場面はほとんどなく後半途中で交代。

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    FW

    サヴィーニョ （4/10）

    フェルラン・メンディとのマッチアップでは苦戦し、苛立ちを隠せなかった。ハーフタイムでの交代は当然の結果と言える。

    アントワーヌ・セメンヨ （5/10）

    CL初出場を果たしたが、ややレアル・マドリーとサンティアゴ・ベルナベウに圧倒されているようだった。後半に好機を一度作り出したが、その後交代。

    ジェレミー・ドク（6/10）

    序盤はレアル・マドリーの守備陣を混乱に陥れたが、その後は常に3人のディフェンダーに囲まれ封じ込められた。

    アーリング・ハーランド（5/10）

    マンチェスター・Cのストライカーにとって、またしても苛立たしい夜となった。ボールタッチの機会は極めて少なく、ボールに触れても決定的な仕事をさせてもらえず。

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    途中出場選手＆監督

    タイアニ・ラインデルス（6/10）

    後半からサヴィーニョに代わって出場。クルトワを脅かすには至らなかった。

    ライアン・アイト＝ヌーリ（5/10）

    ベンチスタートで、最後の20分間のみ出場。

    ライアン・シェルキ（5/10）

    2ndレグに向け、1点でも返すため70分に投入された。フリーキックから1本シュートを放ったが、これはクルトワの正面に飛んだ。

    オマル・マーモウシュ（N/A）

    最後の10分間のみに出場。

    ジョゼップ・グアルディオラ監督（4/10）

    前線にアタッカー4人を起用する攻撃的な布陣で試合に臨むなど、偏ったスタメンの編成に疑問の声が挙がる。チームは前半で3失点を喫したが、ベンチからの対応も乏しかった。

