レアル・マドリーとマンチェスター・シティは11日のチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・1stレグで対戦。この日はフェデリコ・バルベルデが大きな違いとなり、20分、27分、42分と前半だけでハットトリックをやってのけ、マンチェスター・Cを劣勢に追いやると、そのまま3-0で先勝した。。『GOAL』は両チームの出場選手、そして監督を採点する。
【選手採点：レアル・マドリーvsマンチェスター・シティ】CLベスト8入りに大きく前進させるバルベルデ劇場！ ｜ CL
- (C)Getty Images
レアル・マドリー
得点者：
フェデリコ・バルベルデ（20分）
フェデリコ・バルベルデ（27分）
フェデリコ・バルベルデ（42分）
- Getty Images Sport
GK＆DF
ティボー・クルトワ (8/10)
バルベルデの最初の得点をアシストする驚異的なパス。さらにいくつかの驚異的なセーブで試合を締めくくった。
トレント・アレクサンダー＝アーノルド (5/10)
評価は分かれるか。序盤はドクに苦しむなかで、ところどころで素晴らしいタッチをしたものの…
アントニオ・リュディガー (8/10)
ハーランドとの対峙を楽しみ、完封締めに貢献。ゴールライン際でのクリアは大きなものとなるかもしれない。
ディーン・ハウセン（6/10）
安定感に欠けたが、セメンヨとの対峙で存在感。
フェルラン・メンディ（8/10）
ハーフタイムデ交代するまでほぼ完璧な45分間。フィットネス不足こそ否めないが、クオリティを見せつける。
- AFP
MF
フェデリコ・バルベルデ（10/10）
完璧なパフォーマンス。わずか42分間でハットトリックをやってのけ、守備面でも貢献。
アルダ・ギュレル（7/10）
創造性に欠けたが、オフの働きがよかった。後半に惜しいシュートも。
オーレリアン・チュアメニ（8/10）
今季最高のパフォーマンスの1つか。相手の攻撃をサイドに追いやり、的確なパス。
ティアゴ・ピタルチ（7/10）
中盤で堅実な働きぶり。3点目の起点となり、ボールを落ち着いて捌いた。
- Getty
FW
ブラヒム・ディアス（8/10）
ボールのないところで動きをつけ、バルベルデへのアシストを記録。ドンナルンマに好セーブで阻まれる場面もあったが、前線で効果的に立ち回った。
ヴィニシウス・ジュニオール（7/10）
鋭いパスで2点目をアシスト。PKを止められるまではほぼ完璧なプレー。
- Getty
途中出場選手＆監督
フラン・ガルシア（7/10）
左サイドで健闘。
エドゥアルド・カマヴィンガ（7/10）
中盤に活気をもたらした。
マヌエル・アンヘル（7/10）
堅実な15分間を披露。
フランコ・マスタントゥオーノ（N/A）
インパクトを残せるほど出場時間なし。
ダニ・カルバハル（N/A）
いくつかのシーンで堅実な守備対応を披露。
アルバロ・アルベロア監督（8/10）
アンチェロッティ風の采配でチームをうまくまとめ上げた。
- (C)Getty Images
マンチェスター・シティ
得点者：
なし
- AFP
GK＆DF
ジャンルイジ・ドンナルンマ（5/10）
最初の失点の場面では果敢に飛び出すもタイミングが合わず、手を引っ込めた隙にバルベルデにかわされてゴール決められた。後半はヴィニシウスへのファウルでPKを与えたが、そのPKをストップして致命的な4失点目を免れた。
アブドゥコディル・フサノフ（4/10）
ヴィニシウスに押し込まれる場面が何度もあり、ボール扱いも拙かった。まだ右サイドバックでのプレーに慣れていないようだ。
ルベン・ディアス（6/10）
2失点目は不運だったが、好調時のプレーとは程遠い出来だった。しかし、後半には決定機を阻止する重要なタックルを見せた。
マーク・グエイ（5/10）
CLデビュー戦はほろ苦いものに。バルベルデの3点目の場面ではボールが頭上を越えるのをただ見つめるしかなかった。
ニコ・オライリー（4/10）
試合を通して苦しんだ。1失点目はバルベルデに抜け出しを許し、2失点目も全く対応できていなかった。後半、名誉挽回となるゴールかと思われたが、クルトワの好セーブに阻まれた。
- Getty Images Sport
MF
ロドリ（6/10）
チームが中盤で圧倒され数的不利に陥る中、サンティアゴ・ベルナベウで印象的なプレーを見せられなかった。
ベルナルド・シウヴァ（5/10）
ハーフボレーでゴールを狙ったが、それがこの試合で唯一の見せ場だった。この試合でキャプテンを務めるも、リーダーシップを発揮する場面はほとんどなく後半途中で交代。
- AFP
FW
サヴィーニョ （4/10）
フェルラン・メンディとのマッチアップでは苦戦し、苛立ちを隠せなかった。ハーフタイムでの交代は当然の結果と言える。
アントワーヌ・セメンヨ （5/10）
CL初出場を果たしたが、ややレアル・マドリーとサンティアゴ・ベルナベウに圧倒されているようだった。後半に好機を一度作り出したが、その後交代。
ジェレミー・ドク（6/10）
序盤はレアル・マドリーの守備陣を混乱に陥れたが、その後は常に3人のディフェンダーに囲まれ封じ込められた。
アーリング・ハーランド（5/10）
マンチェスター・Cのストライカーにとって、またしても苛立たしい夜となった。ボールタッチの機会は極めて少なく、ボールに触れても決定的な仕事をさせてもらえず。
- Getty Images Sport
途中出場選手＆監督
タイアニ・ラインデルス（6/10）
後半からサヴィーニョに代わって出場。クルトワを脅かすには至らなかった。
ライアン・アイト＝ヌーリ（5/10）
ベンチスタートで、最後の20分間のみ出場。
ライアン・シェルキ（5/10）
2ndレグに向け、1点でも返すため70分に投入された。フリーキックから1本シュートを放ったが、これはクルトワの正面に飛んだ。
オマル・マーモウシュ（N/A）
最後の10分間のみに出場。
ジョゼップ・グアルディオラ監督（4/10）
前線にアタッカー4人を起用する攻撃的な布陣で試合に臨むなど、偏ったスタメンの編成に疑問の声が挙がる。チームは前半で3失点を喫したが、ベンチからの対応も乏しかった。