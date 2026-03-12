【選手採点：レアル・マドリーvsマンチェスター・シティ】CLベスト8入りに大きく前進させるバルベルデ劇場！ ｜ CL

ティボー・クルトワ (8/10)

バルベルデの最初の得点をアシストする驚異的なパス。さらにいくつかの驚異的なセーブで試合を締めくくった。

トレント・アレクサンダー＝アーノルド (5/10)

評価は分かれるか。序盤はドクに苦しむなかで、ところどころで素晴らしいタッチをしたものの…

アントニオ・リュディガー (8/10)

ハーランドとの対峙を楽しみ、完封締めに貢献。ゴールライン際でのクリアは大きなものとなるかもしれない。

ディーン・ハウセン（6/10）

安定感に欠けたが、セメンヨとの対峙で存在感。

フェルラン・メンディ（8/10）

ハーフタイムデ交代するまでほぼ完璧な45分間。フィットネス不足こそ否めないが、クオリティを見せつける。