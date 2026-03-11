【選手採点：ニューカッスルvsバルセロナ】1stレグは1-1のドロー決着！ ヤマル相手に奮闘したホールの輝きが光った試合に？ | CL

アーロン・ラムズデール（6/10）

相手がゴールに迫った際は求められる役割を遂行。先発の座を固めつつある。

キーラン・トリッピアー（6/10）

ハフィーニャを相手に好守でほとんど仕事をさせず。何度かチャンスを作られたが、全体的に堅実なプレーぶりだった。

マリック・チャウ（6/10）

効果的なパスと持ち上がりを披露。終盤にオルモへのファウルでPKを献上したのが勿体なかった。

ダン・バーン（8/10）

自陣ボックスでいくつかの重要なカバー。レヴァンドフスキにも厳しくマークした。

ルイス・ホール（9/10）

ヤマルに対抗しつつ、ボールを運んで攻撃に関与。成熟とクオリティを感じさせるパフォーマンスだった。