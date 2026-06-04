大会が史上最大規模の48チームに拡大し、一部のチームが3種類ものユニフォームを用意したため、北米では100種類以上のユニフォームがお披露目される。これは間違いなく何らかの記録になるだろう。
開幕まであと1週間。GOALは陳腐なテンプレートやひどいデザインを排し、今夏登場するベスト20ユニフォームを厳選した。
さあ、ランキング形式でご紹介する。
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確かに派手だが、ワールドカップでアフリカの強豪が地味なユニフォームを着るよりずっと良い。セネガルのホームユニフォームは、首都ダカールのペイントバスに着想を得た抽象的な柄が全体に施されている。ただ、PUMAが色味を控えめにしたのは残念だ。
アディダス オリジナルスの「トレフォイル」ロゴがアウェイユニフォームに復活。確かなレトロ感が漂っている。アルジェリア代表モデルは、シャドーストライプ、袖の深緑、鮮やかな赤トリムが特徴。控えめながら上品で、中心からずらした背番号も素敵なアクセントだ。
コートジボワール代表は、鮮やかなオレンジのホームユニフォームで常に注目を集めてきた。ワールドカップを控え、PUMAはさらに進化したデザインを発表した。定番のオレンジにアニマルプリントを配し、サイドには緑のアクセントを効かせた。このユニフォームは、サッカーへの国民的熱狂を象徴している。
アディダスは本拠地ドイツのアウェイユニフォームに、一味違うデザインを採用した。珍しいネイビーブルーのベースに「アクアブルー」のアクセントを入れ、1950～80年代の代表チームのカラーを融合させた。全面のシェブロン柄が際立つ。
ナイキの韓国代表ユニフォームはいつも斬新で、2026年モデルも例外ではない。ソン・フンミンら選手たちは北米で再び話題をさらうだろう。韓国の山岳と虎の模様からインスピレーションを得た「グローバルレッド」が、虎の待ち伏せを表現している。
このユニフォームが、60年間に及ぶイングランド男子代表のタイトル待望の終わりを告げるだろうか。彼らはそう願っている。 ナイキが手掛けた新ホームユニフォームはレトロな雰囲気を漂わせ、2000年のアンブロ製モデルに着想を得ている。全体に控えめなスリーライオンズのモチーフを配置し、鮮やかな赤の背番号と襟・袖口のトリムがアクセントだ。
開催国カナダは、自国開催の大会にふさわしいナイキの新しいホームユニフォームを着用する。アメリカンスポーツウェアメーカーであるナイキは、カナダの象徴であるカエデの葉を独創的にデザインに取り入れた。大きなカエデの葉がボディ中央に配置され、濃い赤で輪郭が強調されている。
ワールドカップでは、サードキットを着用する国もある。もしこれを見て「サッカーは終わった」と思わないなら、ケルメが手掛けたヨルダンのサードキットを気に入るはずだ。シンプルな黒を基調に、控えめな花柄が全体に施されている。ピッチでその姿を見られることを願っている。
1974年のザイール以来、初めてワールドカップに出場するコンゴ民主共和国のホームユニフォームがアンブロから登場。青を基調に、袖と襟には洗練されたトリムを配置。胴体にはヒョウの力強さと敏捷さを表現した大胆なプリントが入る。
スペイン代表の新ホームユニフォームはシンプルながら、2000年代初頭以来久々に袖に深みのあるネイビーブルーを採用し、レトロな雰囲気を漂わせる。北米での世界制覇を狙う欧州王者にふさわしく、国旗とエンブレムをイメージした黄色のピンストライプがデザインを際立たせる。
トップ10入りは意外かもしれないが、カタールのホームユニフォームは配色と控えめなジグザグ模様が目を引く。マルーンのベースに白い縁取りと背番号が映え、中央の縦モチーフは国旗から着想を得ている。
アディダスはアルゼンチン代表との長い提携で、ほとんど失敗していない。2026年モデルもその流れを継承し、ホームもアウェイも王者にふさわしいデザインだ。ホームは伝統のセレスティアルブルーの3本縦縞を継続し、スリーストライプスと縁は黒で引き締めた。シンプルだからこそ美しい。
ワールドカップ出場国中最少人口15万人のキュラソーは、アディダスのアウェイユニフォームで存在感を示す。レトロな「トレフォイル」を配した淡いイエローのベースに、鮮やかなダークブルーのトリウムと赤・緑・オレンジの「スリーストライプス」が映える。
北米で王座を守るアルゼンチン。そのアウェイユニフォームは芸術品だ。黒を基調に、伝統モチーフの青い渦が全体を彩る。花やつる植物、白のアクセントが上品さを際立たせる。
通常、注目されるのはクロアチアの赤と白のホームユニフォームだが、ナイキはダークホースとして期待される同国のアウェイユニフォームに、現代の名作となり得るデザインを生み出した。サイドには2色のブルーでクラシックなチェッカーボード柄を採用し、中央にはエンブレム、ナイキの「スウッシュ」、背番号を入れるスペースを配置している。今後何年にもわたり、ピッチ外でもこのユニフォームが見られるだろう。
スウェーデンのホームユニフォームはシンプルだが、アウェイは別物。1960～70年代の音楽や文化（ABBAなど）に着想を得た、上品なダークブルーに波柄が施され、北米大会で注目を集めることだろう。
ナイキが手掛けたフランス代表の新ユニフォームには賛否があるだろう。だが、挑戦した点は評価できる。今夏フランスが好結果を残せば、このユニフォームはカルト的人気を得るかもしれない。大きな襟と幾何学グラデーションが目を引くデザインは、レトロな雰囲気を漂わせつつ、過去16年間のナイキ製フランス代表ユニフォームとは一線を画す。
これを見たら、ビールをジョッキで飲み干してレーダーホーゼンを履きたくなる。 ドイツの老舗ブランド、アディダスは母国代表ユニフォーム制作時に往年のデザインをオマージュするのが大好きだ。そして、ドイツ代表の新ホームユニフォームはまさに美しい。ドイツ国旗の色が両肩から伸びて中央で交わるデザインは、80年代後半から90年代初頭のモデルを明確に引用している。デザイナーたちは、最近の大会で期待外れだったチームが、北米での大会でこのユニフォームにふさわしい活躍を見せてくれることを願っているに違いない。
アディダスと日本代表のコラボレーションはこれまで失敗がなく、今年もその流れは変わらない。 2000年代半ばの「チームガイスト」シリーズを思わせるホームユニフォームは、レトロながら現代のニーズにも合う。最大の見どころは、海と空が交わる地平線の霞を抽象的に表現したグラフィックだ。素晴らしい仕上がりだろう？
このユニフォームが、メキシコの「クイント・パルティード（5戦目の呪い）」を打ち破る鍵となるか？ 開催国が自国開催でベスト16を突破したのは1970年と1986年のみ。メキシコ代表は新しいアディダス製ホームユニフォームに身を包み、その偉業再現を狙う。明るい地色に濃い緑の伝統モチーフが映えるデザインについて、アディダスは「サッカーに魂を注ぐこの国のエネルギーと誇りを表現した」と説明している。