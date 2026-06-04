大会が史上最大規模の48チームに拡大し、一部のチームが3種類ものユニフォームを用意したため、北米では100種類以上のユニフォームがお披露目される。これは間違いなく何らかの記録になるだろう。

開幕まであと1週間。GOALは陳腐なテンプレートやひどいデザインを排し、今夏登場するベスト20ユニフォームを厳選した。

さあ、ランキング形式でご紹介する。