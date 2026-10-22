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2026年のMLBワールドシリーズが、日本時間10月24日(土)から行われる。

本記事では、MLBワールドシリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

MLBワールドシリーズ2026の日程

MLBワールドシリーズ2026は、ナ・リーグ王者のミルウォーキー・ブルワーズとア・リーグ王者のタンパベイ・レイズが対戦する。

シリーズは7試合制・4勝先取で、先に4勝したチームがワールドチャンピオンとなる。

10月24日(土)9:00 第1戦

10月25日(日)9:00 第2戦

10月27日(火)9:00 第3戦

10月28日(水)9:00 第4戦

10月29日(木)9:00 第5戦

10月31日(土)9:00 第6戦

11月1日(日)9:00 第7戦

※すべて日本時間。

※第5戦以降は必要な場合のみ開催。

MLBワールドシリーズ2026はどこで見られる？

MLBワールドシリーズ2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』で全試合がライブ配信される。プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初回登録の場合は30日間無料体験も利用可能だ。

また、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazon)』『Lemino(SPOTVパック)』も全試合をライブ配信。テレビでは『NHK』と衛星放送『J SPORTS』で中継される。

チャンネル 形態 ワールドシリーズ中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

(30日間無料体験あり) ネット 全試合ライブ配信 J SPORTS 衛星放送 全試合同日18:00- 録画放送 MLB.tv(Amazon)

(7日間無料トライアルあり) ネット 全試合ライブ配信 SPOTV NOW ネット 全試合ライブ配信 10/24(土)9:00 第1戦は無料 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 注目試合を生中継 10/24(土)9:00 第1戦 NHK BS 衛星放送 NHK総合で放送されない試合を生中継 10/25(日)9:00 第2戦

10/27(火)9:00 第3戦 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継 10/24(土)9:00 第1戦

MLBワールドシリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定一覧

MLBワールドシリーズ2026は、日本時間10月24日(土)から最長11月1日(日)まで開催される。

各試合のテレビ放送・ネット配信スケジュールは以下の通り。

※すべて日本時間。

※第5戦以降は必要な場合のみ開催。

MLBワールドシリーズ2026のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり！ワールドシリーズは全試合

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ワールドシリーズを全試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

Amazonプライムビデオのスポーツページ へアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

Amazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

「詳細を見る」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【SPOTV NOW】MLBワールドシリーズもライブ配信

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』では、2026シーズンもワールドシリーズまでMLBを視聴できる。ワールドシリーズ全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！

NTTドコモ Lemino

LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

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MLBワールドシリーズ2026の関連情報

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