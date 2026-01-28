NHK大河ドラマの「豊臣兄弟！」が、2026年1月4日から放送されている。

本記事では、「豊臣兄弟！」の見逃し配信視聴方法を紹介する。

豊臣兄弟！のあらすじ・出演者

「豊臣兄弟！」は、2026年1月4日(日)から毎週日曜20:00～20:45に地上波『NHK総合』で放送されている大河ドラマ。豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公とし、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上を描くサクセスストーリーだ。

制作陣および出演者は以下の通り。

作：八津弘幸

音楽：木村秀彬

語り：安藤サクラ

出演：仲野太賀、池松壮亮、吉岡里帆、浜辺美波、白石 聖、坂井真紀、宮澤エマ、菅田将暉、大東駿介、松下洸平、山口馬木也、宮﨑あおい、小栗 旬 ほか

時代考証：黒田基樹、柴 裕之

制作統括：松川博敬、堀内裕介

プロデューサー：高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦(展開・プロモーション)、国友 茜(広報)

演出：渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

豊臣兄弟！の見逃し配信情報

「豊臣兄弟！」は、本放送以外にも毎週土曜13:05～13:50に地上波『NHK総合』で再放送。衛星放送は『NHK BSプレミアム4K』で毎週日曜12:15～13:00、『NHK BS・BSプレミアム4K』で毎週日曜18:00～18:45に先行放送を行っている。

また、ネット上でも複数のサービスを通じて見逃し配信を視聴することが可能。公式の『NHK ONE』、『NHKオンデマンド』だけでなく、『Amazonプライムビデオ』や『U-NEXT』上でも視聴することができる。

なお、最新話については、本放送から1週間後まで『NHK ONE』でのみ配信。その他のプラットフォームでは、本放送終了時刻の7日後から視聴可能となる。

サービス 料金 特徴 無料トライアル 注意点 NHKオンデマンド(公式) 月額990円(税込)

単品購入110円～330円 ・朝ドラ・大河を含む17,000本以上

・毎月約500本が新規追加

・まるごと見放題パックで全話視聴可能 なし ・月初契約が最もお得

・同時視聴は1台まで

・ダウンロード制限あり U-NEXT経由 月額2,189円(税込)

毎月1,200ポイント付与 ・NHKオンデマンドが実質無料

・映画・アニメ含む37万本以上見放題

・テレビ対応デバイスが豊富 31日間無料

初回登録時に1,000ポイント付与 ・同時視聴はNHK作品1台まで

・キャンペーンページ経由登録が必須 Amazon Prime Videoチャンネル経由 月額990円(税込)

※別途プライム会員費が必要 ・Amazonアカウントで簡単登録

・Fire TV Stickやスマホアプリから視聴可能 なし ・無料トライアルなし

・Amazonプライム会員登録が必須

※各チャンネルの配信開始は本放送終了の7日後からとなります。

豊臣兄弟！見逃し配信のおすすめ視聴方法

「豊臣兄弟！」の見逃し配信を視聴する場合、『U-NEXT』経由がおすすめ。『U-NEXT』は31日間の無料トライアルを提供しており、初回登録時には1,000ポイントが付与される。その後、月額2,189円(税込)ながら毎月1,200ポイントが配布されるため、そのポイントをNHKオンデマンド(月額990円)の支払いに充てることでお得に利用することが可能だ。加えて、映画やアニメを含む35万本以上の作品も見放題で視聴できる。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

U-NEXT公式サイトへアクセス 「今すぐ観る」をクリック 必要情報と支払い方法を入力(32日目以降に継続する場合のみ課金) 登録完了 あとはすぐに『豊臣兄弟！』を視聴開始！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)／NHKオンデマンドパックの月額料金は990円(税込)

※U-NEXTのNHKオンデマンドでは、NHK本放送終了時刻から7日後に配信開始となります。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

