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横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが、プロ野球日本シリーズ2026で対戦する。

本記事では、DeNA対ソフトバンクの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

DeNA対ソフトバンクはいつ？日本シリーズ試合日程

セ・リーグのクライマックスシリーズを突破したDeNAと、パ・リーグ王者のソフトバンクによる日本シリーズ2026は、10月24日(土)に横浜スタジアムで開幕する。

日本シリーズは7試合制・4勝先取で、先に4勝したチームが日本一となる。

開催日時 ラウンド 対戦カード 会場 10/24(土)

18:30 第1戦 DeNA vs ソフトバンク 横浜スタジアム 10/25(日)

18:00 第2戦 DeNA vs ソフトバンク 横浜スタジアム 10/27(火)

18:00 第3戦 ソフトバンク vs DeNA みずほPayPayドーム福岡 10/28(水)

18:00 第4戦 ソフトバンク vs DeNA みずほPayPayドーム福岡 10/29(木)

18:00 第5戦 ソフトバンク vs DeNA みずほPayPayドーム福岡 10/31(土)

18:30 第6戦 DeNA vs ソフトバンク 横浜スタジアム 11/1(日)

18:00 第7戦 DeNA vs ソフトバンク 横浜スタジアム

※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。

DeNA対ソフトバンクの予告先発は？

DeNA対ソフトバンクの日本シリーズ2026では、全試合で予告先発制度が採用される。

なお、予告先発は各試合日の前日に発表される見込みとなっている。

試合 DeNA ソフトバンク 第1戦 10/24(土)18:30 未発表 未発表 第2戦 10/25(日)18:00 未発表 未発表 第3戦 10/27(火)18:00 未発表 未発表 第4戦 10/28(水)18:00 未発表 未発表 第5戦 10/29(木)18:00 未発表 未発表 第6戦 10/31(土)18:30 未発表 未発表 第7戦 11/1(日)18:00 未発表 未発表

※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。

DeNA対ソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定

DeNA対ソフトバンクの日本シリーズ2026は、ネット『U-NEXT』が第1戦～第3戦、第6戦・第7戦をライブ配信。第4戦は『Hulu』、第5戦は『ABEMA』でライブ配信される。

地上波では『TBS系列』が第1戦～第3戦、第6戦・第7戦、『日本テレビ系列』が第4戦、『テレビ朝日系列』が第5戦を生中継。また、衛星放送『NHK BS』では第2戦・第3戦を生中継予定だ。

チャンネル 形態 放送・配信試合 U-NEXT ネット 第1～3戦、第6・7戦をライブ配信

31日間無料トライアルあり Hulu ネット 第4戦をライブ配信 ABEMA ネット 第5戦をライブ配信 TVer ネット 全試合ライブ配信 TBS系列 地上波 第1～3戦、第6・7戦を生中継 日本テレビ系列 地上波 第4戦を生中継 テレビ朝日系列 地上波 第5戦を生中継 NHK BS 衛星放送 第2・3戦を生中継 DAZN ネット ×

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。