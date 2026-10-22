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DeNA SoftBank 2024DAZN
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Tsutomu Maeda

横浜DeNAベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスはいつ？試合日程・予告先発・テレビ放送/ネット配信予定｜プロ野球日本シリーズ2026

プロ野球日本シリーズ2026の横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークスはいつ開催？試合日程やプレイボール時刻、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが、プロ野球日本シリーズ2026で対戦する。

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本記事では、DeNA対ソフトバンクの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

DeNA対ソフトバンクはいつ？日本シリーズ試合日程

セ・リーグのクライマックスシリーズを突破したDeNAと、パ・リーグ王者のソフトバンクによる日本シリーズ2026は、10月24日(土)に横浜スタジアムで開幕する。

日本シリーズは7試合制・4勝先取で、先に4勝したチームが日本一となる。

開催日時

ラウンド

対戦カード

会場

10/24(土)
18:30

第1戦

DeNA vs ソフトバンク

横浜スタジアム

10/25(日)
18:00

第2戦

DeNA vs ソフトバンク

横浜スタジアム

10/27(火)
18:00

第3戦

ソフトバンク vs DeNA

みずほPayPayドーム福岡

10/28(水)
18:00

第4戦

ソフトバンク vs DeNA

みずほPayPayドーム福岡

10/29(木)
18:00

第5戦

ソフトバンク vs DeNA

みずほPayPayドーム福岡

10/31(土)
18:30

第6戦

DeNA vs ソフトバンク

横浜スタジアム

11/1(日)
18:00

第7戦

DeNA vs ソフトバンク

横浜スタジアム

※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。

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DeNA対ソフトバンクの予告先発は？

DeNA対ソフトバンクの日本シリーズ2026では、全試合で予告先発制度が採用される。

なお、予告先発は各試合日の前日に発表される見込みとなっている。

試合

DeNA

ソフトバンク

第1戦 10/24(土)18:30

未発表

未発表

第2戦 10/25(日)18:00

未発表

未発表

第3戦 10/27(火)18:00

未発表

未発表

第4戦 10/28(水)18:00

未発表

未発表

第5戦 10/29(木)18:00

未発表

未発表

第6戦 10/31(土)18:30

未発表

未発表

第7戦 11/1(日)18:00

未発表

未発表

※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。

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DeNA対ソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定

DeNA対ソフトバンクの日本シリーズ2026は、ネット『U-NEXT』が第1戦～第3戦、第6戦・第7戦をライブ配信。第4戦は『Hulu』、第5戦は『ABEMA』でライブ配信される。

地上波では『TBS系列』が第1戦～第3戦、第6戦・第7戦、『日本テレビ系列』が第4戦、『テレビ朝日系列』が第5戦を生中継。また、衛星放送『NHK BS』では第2戦・第3戦を生中継予定だ。

チャンネル

形態

放送・配信試合

U-NEXT

ネット

第1～3戦、第6・7戦をライブ配信
31日間無料トライアルあり

Hulu

ネット

第4戦をライブ配信

ABEMA

ネット

第5戦をライブ配信

TVer

ネット

全試合ライブ配信

TBS系列

地上波

第1～3戦、第6・7戦を生中継

日本テレビ系列

地上波

第4戦を生中継

テレビ朝日系列

地上波

第5戦を生中継

NHK BS

衛星放送

第2・3戦を生中継

DAZN

ネット

×

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

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U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu LogoHulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

  1. Hulu公式サイトにアクセス
  2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
  3. 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

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ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
【10/29】ABEMAで日本シリーズ第5戦をライブ配信！プレミアム登録で広告なし

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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