横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが、プロ野球日本シリーズ2026で対戦する。
本記事では、DeNA対ソフトバンクの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
DeNA対ソフトバンクはいつ？日本シリーズ試合日程
セ・リーグのクライマックスシリーズを突破したDeNAと、パ・リーグ王者のソフトバンクによる日本シリーズ2026は、10月24日(土)に横浜スタジアムで開幕する。
日本シリーズは7試合制・4勝先取で、先に4勝したチームが日本一となる。
開催日時
ラウンド
対戦カード
会場
10/24(土)
第1戦
DeNA vs ソフトバンク
横浜スタジアム
10/25(日)
第2戦
DeNA vs ソフトバンク
横浜スタジアム
10/27(火)
第3戦
ソフトバンク vs DeNA
みずほPayPayドーム福岡
10/28(水)
第4戦
ソフトバンク vs DeNA
みずほPayPayドーム福岡
10/29(木)
第5戦
ソフトバンク vs DeNA
みずほPayPayドーム福岡
10/31(土)
第6戦
DeNA vs ソフトバンク
横浜スタジアム
11/1(日)
第7戦
DeNA vs ソフトバンク
横浜スタジアム
※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。
DeNA対ソフトバンクの予告先発は？
DeNA対ソフトバンクの日本シリーズ2026では、全試合で予告先発制度が採用される。
なお、予告先発は各試合日の前日に発表される見込みとなっている。
試合
DeNA
ソフトバンク
第1戦 10/24(土)18:30
未発表
未発表
第2戦 10/25(日)18:00
未発表
未発表
第3戦 10/27(火)18:00
未発表
未発表
第4戦 10/28(水)18:00
未発表
未発表
第5戦 10/29(木)18:00
未発表
未発表
第6戦 10/31(土)18:30
未発表
未発表
第7戦 11/1(日)18:00
未発表
未発表
※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。
DeNA対ソフトバンクのテレビ放送・ネット配信予定
DeNA対ソフトバンクの日本シリーズ2026は、ネット『U-NEXT』が第1戦～第3戦、第6戦・第7戦をライブ配信。第4戦は『Hulu』、第5戦は『ABEMA』でライブ配信される。
地上波では『TBS系列』が第1戦～第3戦、第6戦・第7戦、『日本テレビ系列』が第4戦、『テレビ朝日系列』が第5戦を生中継。また、衛星放送『NHK BS』では第2戦・第3戦を生中継予定だ。
チャンネル
形態
放送・配信試合
ネット
第1～3戦、第6・7戦をライブ配信
ネット
第4戦をライブ配信
ネット
第5戦をライブ配信
TVer
ネット
全試合ライブ配信
TBS系列
地上波
第1～3戦、第6・7戦を生中継
日本テレビ系列
地上波
第4戦を生中継
テレビ朝日系列
地上波
第5戦を生中継
NHK BS
衛星放送
第2・3戦を生中継
ネット
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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。