【7/2】アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではアメリカとボスニア・ヘルツェゴビナが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるアメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナ｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ San Francisco Bay Area Stadium

アメリカvsボスニア・ヘルツェゴビナ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

アメリカは、水曜日に行われる2026年ワールドカップの決勝トーナメント32強戦で、ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する際に、ホームアドバンテージが大きな役割を果たすことを期待しているだろう。

アメリカは2026年ワールドカップの最初の2試合で非常に印象的なプレーを見せ、パラグアイに4-1、オーストラリアに2-0で勝利し、1試合を残して決勝トーナメント進出を決めた。1930年のワールドカップで準決勝に進出し、最終的に3位となったほか、2002年には準々決勝に進出し、1934年、1994年、2010年、2014年、2022年にはベスト16入りを果たしているため、この段階での彼らの出場は驚くべきことではない。アメリカがボスニア・ヘルツェゴビナに勝利すれば、決勝トーナメント1回戦でベルギーかセネガルと対戦することになるので、後半戦に進出する道は確かに開かれている。

ボスニア・ヘルツェゴビナはグループBでスイスとカナダに次ぐ3位に終わったが、3試合で4ポイントを獲得し、決勝トーナメント進出を決めた。ボスニア・ヘルツェゴビナは2014年のワールドカップではグループリーグで敗退し、その後2018年と2022年の大会にも出場できなかったため、2026年の大会で決勝トーナメントに進出したことは、大きな成功と言えるだろう。

この試合はカリフォルニア州サンタクララで行われるため、アメリカにはホームアドバンテージがあるが、ボスニア・ヘルツェゴビナは共同開催国であるアメリカにとって非常に難しい試合にできるだけの力があると確信しているだろう。 。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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