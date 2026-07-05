【7/7】アメリカvsベルギーの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド16ではアメリカとベルギーが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド16となるアメリカvsベルギーの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アメリカvsベルギー｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Seattle Stadium

アメリカvsベルギー｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

アメリカ代表は、2002年以来となるワールドカップ準々決勝進出を目指し、月曜日にシアトルのルーメン・フィールドでベルギー代表と対戦する。

2002年にはアメリカはベスト8に進出したが、その後3大会（2010年、2014年、2022年）ではいずれもベスト16で敗退している。マウリシオ・ポチェッティーノ率いるチームはグループDを勝ち点6で首位通過し、決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメントではボスニア・ヘルツェゴビナを2-0で破った。 アメリカがベルギーに勝利した場合、準々決勝でポルトガルかスペインと対戦することになり、両欧州強豪国は月曜夜に激突する予定だ。

ベルギーはグループGを勝ち点5で首位通過し、決勝トーナメント進出を決めた。その後、セネガルとの白熱した試合に臨んだ。 ルディ・ガルシア監督率いるチームは、決勝トーナメント32強の試合の残り5分時点でセネガルに2-0でリードを許していたが、ロメル・ルカクとユーリ・ティーレマンスが立て続けにゴールを決め2-2の同点に追いつき、その後ティーレマンスが120分にPKを決めて3-2とした。 レッドデビルズは2018年のワールドカップで3位に入ったが、実は4年前のカタール大会ではグループリーグで敗退しており、大きな失望を味わった。 ベルギーはアメリカに対する輝かしい戦績を鑑み、この試合での勝利に自信を持っているだろうが、もちろんアメリカにはホームアドバンテージがある。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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