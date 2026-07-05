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【7/7】アメリカvsベルギーの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

アメリカ合衆国 対 ベルギー
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FIFAワールドカップ ラウンド16、アメリカvsベルギーの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのラウンド16となるアメリカvsベルギーの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

アメリカvsベルギー｜キックオフ時間

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ワールドカップ - 決勝ステージ
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アメリカvsベルギー｜チームニュース＆予想スタメン

アメリカ合衆国 vs ベルギー 予想スタメン

アメリカ合衆国Home team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBEL
24
マット・フリース
16
アレックス・フリーマン
5
アントニー・ロビンソン
3
クリス・リチャーズ
13
ティム・リーム
17
マリク・ティルマン
8
ウェストン・マッケニー
4
タイラー・アダムス
10
クリスティアン・プリシッチ
20
フォラリン・バログン
2
セルジーニョ・デスト
1
ティボー・クルトワ
4
ブランドン・メシェレ
21
ティモシー・カスターニュ
3
アルトゥール・テアトル
5
マキシム・デ・カイペル
10
レアンドロ・トロサール
8
ユーリ・ティーレマンス
7
ケヴィン・デ・ブライネ
20
ハンス・ヴァナケン
11
ジェレミー・ドク
17
シャルル・デ・ケテラーレ

4-2-3-1

BELAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Pochettino

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • リュディ・ガルシア

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

アメリカ代表は、2002年以来となるワールドカップ準々決勝進出を目指し、月曜日にシアトルのルーメン・フィールドでベルギー代表と対戦する。

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アメリカ合衆国
USA
ベルギー crest
ベルギー
BEL

2002年にはアメリカはベスト8に進出したが、その後3大会（2010年、2014年、2022年）ではいずれもベスト16で敗退している。マウリシオ・ポチェッティーノ率いるチームはグループDを勝ち点6で首位通過し、決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメントではボスニア・ヘルツェゴビナを2-0で破った。 アメリカがベルギーに勝利した場合、準々決勝でポルトガルかスペインと対戦することになり、両欧州強豪国は月曜夜に激突する予定だ。

ベルギーはグループGを勝ち点5で首位通過し、決勝トーナメント進出を決めた。その後、セネガルとの白熱した試合に臨んだ。 ルディ・ガルシア監督率いるチームは、決勝トーナメント32強の試合の残り5分時点でセネガルに2-0でリードを許していたが、ロメル・ルカクとユーリ・ティーレマンスが立て続けにゴールを決め2-2の同点に追いつき、その後ティーレマンスが120分にPKを決めて3-2とした。 レッドデビルズは2018年のワールドカップで3位に入ったが、実は4年前のカタール大会ではグループリーグで敗退しており、大きな失望を味わった。 ベルギーはアメリカに対する輝かしい戦績を鑑み、この試合での勝利に自信を持っているだろうが、もちろんアメリカにはホームアドバンテージがある。

両チームの近況

USA
-直近成績

ゴールを許す
11/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

BEL
-直近成績

ゴールを許す
14/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

USA

直近の 4 試合

BEL

0

勝利

0

引分け

4

勝利

5

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
3/4
両チームが得点
3/4

順位

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