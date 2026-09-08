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champions league trophyGetty Images
LeminoプレミアムがCLリーグフェーズ第1節全試合を配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

LeminoでUEFAチャンピオンズリーグ2026-27は見られる？配信対象試合は？

チャンピオンズ リーグ
バルセロナ 対 フェイエノールト
バルセロナ
フェイエノールト
クラブ・ブルッヘ 対 アストン・ヴィラ
クラブ・ブルッヘ
アストン・ヴィラ
AEKアテネ 対 LASK
AEKアテネ
LASK
リール 対 ベティス
リール
ベティス
レアル・マドリー 対 インテル
レアル・マドリー
インテル
ボルシア・ドルトムント 対 ビジャレアル
ボルシア・ドルトムント
ビジャレアル
ポルト 対 マンチェスター・シティ
ポルト
マンチェスター・シティ
シュトゥットガルト 対 バイキング
シュトゥットガルト
バイキング
ナポリ 対 アーセナル
ナポリ
アーセナル
リヴァプール 対 アトレティコ・マドリー
リヴァプール
アトレティコ・マドリー
スポルティングCP 対 ガラタサライ
スポルティングCP
ガラタサライ
フェネルバフチェ 対 ローマ
フェネルバフチェ
ローマ
パリ・サンジェルマン 対 スロヴァン・ブラチスラヴァ
パリ・サンジェルマン
スロヴァン・ブラチスラヴァ
PSVアイントホーフェン 対 シャフタール・ドネツク
PSVアイントホーフェン
シャフタール・ドネツク
コモ 対 RBライプツィヒ
コモ
RBライプツィヒ
マンチェスター・ユナイテッド 対 サバFK
マンチェスター・ユナイテッド
サバFK
バイエルン 対 ボデ/グリムト
バイエルン
ボデ/グリムト
スラヴィア・プラハ 対 ランス
スラヴィア・プラハ
ランス

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(UCL)はLemino(レミノ)で見られる？配信スケジュール、対象試合を紹介。

リーグフェーズ第1節の全試合を配信！
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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、日本時間2026年9月9日(水)に開幕を迎える。

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本記事では、チャンピオンズリーグ2026-27の『Lemino』での中継有無、視聴方法を紹介する。

チャンピオンズリーグはLeminoで見られる？

2026-27シーズンのチャンピオンズリーグにおいて、有料会員プラン『Leminoプレミアム(初回初月無料)』でリーグフェーズ第1節全18試合のディレイ放送が行われる。中継スケジュールは、日本時間の試合開催当日24時から。さらに、全試合全ゴールを届ける「チャンピオンズリーグダイジェスト＃1」、先取インタビューや注目試合プレビューなどが収録される「UEFAチャンピオンズリーグマガジン＃1～＃4」といった関連番組も配信される。

なお、『Leminoプレミアム』は月額1,540円(税込)で提供されているが、初回であれば月額使用料が31日間無料となる。

  • プラン：Leminoプレミアム
  • 内容：リーグフェーズ第1節全18試合をディレイ配信
  • 無料期間：初回申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料

※初回無料期間の31日間経過後は月額1,540円(税込)で自動更新。

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【一覧】Leminoの配信対象試合

Leminoプレミアム』のチャンピオンズリーグにおける配信対象試合およびディレイ中継のスケジュールは以下の通り。

開催日

キックオフ時刻

対戦カード

Lemino配信開始

第1節

9/9(水)

1:45

AEKアテネ vs LASK

24:00

第1節

9/9(水)

1:45

クルブ・ブルッヘ vs アストン・ヴィラ

24:00

第1節

9/9(水)

4:00

ドルトムント vs ビジャレアル

24:00

第1節

9/9(水)

4:00

ポルト vs マンチェスター・シティ

24:00

第1節

9/9(水)

4:00

リール vs レアル・ベティス

24:00

第1節

9/9(水)

4:00

レアル・マドリード vs インテル

24:00

第1節

9/10(木)

1:45

バルセロナ vs フェイエノールト

24:00

第1節

9/10(木)

1:45

シュトゥットガルト vs ヴァイキング

24:00

第1節

9/10(木)

4:00

リヴァプール vs アトレティコ・マドリード

24:00

第1節

9/10(木)

4:00

パリ・サンジェルマン vs スロヴァン・ブラチスラヴァ

24:00

第1節

9/10(木)

4:00

スポルティングCP vs ガラタサライ

24:00

第1節

9/10(木)

4:00

ナポリ vs アーセナル

24:00

第1節

9/11(金)

1:45

フェネルバフチェ vs ローマ

24:00

第1節

9/11(金)

1:45

PSV vs シャフタール・ドネツク

24:00

第1節

9/11(金)

4:00

コモ vs ライプツィヒ

24:00

第1節

9/11(金)

4:00

バイエルン vs ボデ/グリムト

24:00

第1節

9/11(金)

4:00

マンチェスター・ユナイテッド vs サバー

24:00

第1節

9/11(金)

4:00

スラヴィア・プラハ vs RCランス

24:00

※すべて日本時間。
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり。

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チャンピオンズリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信。『WOWOWオンデマンド』の月額プランなら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

一方、リーグフェーズ第1節に関しては『Leminoプレミアム』で全試合がディレイ配信となるものの、初回初月無料で視聴することもできるため、ライブ視聴にこだわらない方であればおすすめだ。

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！

Lemino CLLemino

Leminoプレミアムではチャンピオンズリーグ・リーグフェーズMD1の全試合を試合当日24時よりディレイ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

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■Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス
「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン
Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力
無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

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※配信情報は2026年9月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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WOWOWオンデマンド』では、チャンピオンズリーグ2026-27の全試合をライブ配信。以下の加入手続き後はすぐに視聴を開始することができる。また、見逃し配信や関連コンテンツの視聴も可能だ。

■WOWOWオンデマンドの登録手順

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

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