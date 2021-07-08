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サッカーU-24スペイン代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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【U24スペイン代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24スペイン代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24スペイン代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24スペイン代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24スペイン代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24スペイン代表｜東京五輪メンバー

GK

アルバロ・フェルナンデス（ウエスカ）
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
アレックス・ドミンゲス（ラス・パルマス）

DF

オスカル・ミンゲサ（バルセロナ）
ヘスス・バジェホ（レアル・マドリー）
エリック・ガルシア（バルセロナ）
パウ・トーレス（ビジャレアル）
オスカル・ヒル（エスパニョール）
フアン・ミランダ（ベティス）

MF

マルク・ククレジャ（ヘタフェ）
ジョン・モンカヨラ（オサスナ）
マルティン・スビメンディ（レアル・ソシエダ）
ダニ・セバージョス（レアル・マドリー）※オーバーエイジ
ミケル・メリーノ（レアル・ソシエダ）※オーバーエイジ
カルロス・ソレール（バレンシア）
ペドリ（バルセロナ）

FW

ブライアン・ヒル（セビージャ）
マルコ・アセンシオ（レアル・マドリー）※オーバーエイジ
ダニ・オルモ（RBライプツィヒ／ドイツ）
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
ラファ・ミル（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
ハビ・プアド（エスパニョール）

※所属クラブ・招集メンバーは2021年6月29日時点のもの

サッカーU-24スペイン代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 16:30 C組第1節 エジプト vs スペイン 札幌ドーム
7/25(日) 19:30 C組第2節 オーストラリア vs スペイン 札幌ドーム
7/28(水) 20:00 C組第3節 スペイン vs アルゼンチン 埼玉スタジアム2002

東京五輪サッカー競技｜最新情報

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