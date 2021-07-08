サッカーU-24スペイン代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24スペイン代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24スペイン代表｜東京五輪メンバー
GK
アルバロ・フェルナンデス（ウエスカ）
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
アレックス・ドミンゲス（ラス・パルマス）
DF
オスカル・ミンゲサ（バルセロナ）
ヘスス・バジェホ（レアル・マドリー）
エリック・ガルシア（バルセロナ）
パウ・トーレス（ビジャレアル）
オスカル・ヒル（エスパニョール）
フアン・ミランダ（ベティス）
MF
マルク・ククレジャ（ヘタフェ）
ジョン・モンカヨラ（オサスナ）
マルティン・スビメンディ（レアル・ソシエダ）
ダニ・セバージョス（レアル・マドリー）※オーバーエイジ
ミケル・メリーノ（レアル・ソシエダ）※オーバーエイジ
カルロス・ソレール（バレンシア）
ペドリ（バルセロナ）
FW
ブライアン・ヒル（セビージャ）
マルコ・アセンシオ（レアル・マドリー）※オーバーエイジ
ダニ・オルモ（RBライプツィヒ／ドイツ）
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
ラファ・ミル（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
ハビ・プアド（エスパニョール）
※所属クラブ・招集メンバーは2021年6月29日時点のもの
サッカーU-24スペイン代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|16:30
|C組第1節
|エジプト vs スペイン
|札幌ドーム
|7/25(日)
|19:30
|C組第2節
|オーストラリア vs スペイン
|札幌ドーム
|7/28(水)
|20:00
|C組第3節
|スペイン vs アルゼンチン
|埼玉スタジアム2002
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