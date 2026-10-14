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UEFAチャンピオンズリーグ
team-logoローマ
Stadio Olimpico, Rome
team-logoレアル・マドリー
ローマvsレアル・マドリードはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma
協力：

【10月15日】ローマvsレアル・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第2節

UEFAチャンピオンズリーグ
ローマ 対 レアル・マドリー
ローマ
レアル・マドリー

【CL放送予定】10月15日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第2節、ASローマ対レアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第2節が日本時間10月15日(木)に開催。ローマとレアル・マドリードが対戦する。

CLはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、ローマvsレアル・マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ローマvsレアル・マドリードの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節のローマvsレアル・マドリードは、ローマのホーム「スタディオ・オリンピコ・ディ・ローマ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第2節
  • 日程：2026年10月15日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：ASローマ vs レアル・マドリード
  • 会場：スタディオ・オリンピコ・ディ・ローマ
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ローマvsレアル・マドリードの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ローマvsレアル・マドリードの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

WOWOWライブ
(大画面のTVで観たい方におすすめ)

生中継

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

ライブ配信

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

wowow cl 26-27(C)WOWOW

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数


ローマvsレアル・マドリード チーム情報

ローマ vs レアル・マドリー 予想スタメン

3-4-2-1
ローマ crest
ローマ
ROM
page.match.formation.title
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
4-2-3-1
ピエルルイジ・ゴッリーニピエルルイジ・ゴッリーニジャンルカ・マンチーニジャンルカ・マンチーニマリオ・エルモソマリオ・エルモソエヴァン・エンディカエヴァン・エンディカteam-logoウェズレイマルテン・デ・ローンマルテン・デ・ローンデヴェイヌ・レンチデヴェイヌ・レンチマティアス・スーレマティアス・スーレパウロ・ディバラパウロ・ディバラマヌ・コネマヌ・コネドニエル・マレンドニエル・マレンティボー・クルトワティボー・クルトワマルク・ククレジャマルク・ククレジャイブラヒマ・コナテイブラヒマ・コナテディーン・ハウセンディーン・ハウセンデンゼル・ドゥンフリースデンゼル・ドゥンフリースジュード・ベリンガムジュード・ベリンガムオーレリアン・チュアメニオーレリアン・チュアメニアルダ・ギュレルアルダ・ギュレルフェデリコ・バルベルデフェデリコ・バルベルデヴィニシウス・ジュニオールヴィニシウス・ジュニオールキリアン・エンバペキリアン・エンバペ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
3-4-2-1
ローマ

先発メンバー

レアル・マドリー

マネージャー

  • ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
  • ジョゼ・モウリーニョ

両チームの対戦成績

対戦成績

ローマドローレアル・マドリー
1
0
4
クラブ 親善試合
ローマ badge
ローマ
ROM
2
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
ローマ badge
ローマ
ROM
0
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
3
ローマ badge
ローマ
ROM
0
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
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ローマ
ROM
0
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
ローマ badge
ローマ
ROM
0
レアル・マドリー badge
レアル・マドリー
RMA
2
終了
2得点11
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バルセロナバルセロナBAR
220092+76
2
スポルティングCPスポルティングCPSCP
220051+46
3
アーセナルアーセナルARS
220040+46
4
バイエルンバイエルンFCB
211083+54
5
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
110061+53
6
コモコモCOM
110041+33
7
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210142+23
8
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
110031+23
9
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
110020+23
10
ビジャレアルビジャレアルVIL
210154+13
11
ベティスベティスBET
110032+13
11
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
110032+13
13
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
210132+13
14
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
110032+13
15
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
110021+13
15
リヴァプールリヴァプールLIV
110021+13
17
AEKアテネAEKアテネAEK
110010+13
18
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
21016603
19
RCランスRCランスRCL
210134-13
20
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
210124-23
21
サバフFKサバフFKSAB
210124-23
22
ローマローマROM
10101101
22
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
10101101
24
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
10101101
25
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
201112-11
26
バイキングバイキングVIK
201146-21
27
LASKリンツLASKリンツLAS
100101-10
28
インテルインテルINT
200246-20
29
ポルトポルトPOR
100102-20
30
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
200225-30
31
ナポリナポリNAP
200214-30
32
リールリールLIL
200226-40
33
フェイエノールトフェイエノールトFEY
100115-40
34
ガラタサライガラタサライGAL
200227-50
35
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
100116-50
36
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
100105-50
ラウンド8出場権

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