あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
UEFAヨーロッパリーグ
team-logoレアル・ソシエダ
Reale Arena
team-logoリヨン
レアル・ソシエダvsリヨンはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma
協力：

【11月6日】レアル・ソシエダvsオリンピック・リヨンのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2026-27リーグフェーズ第4節

UEFAヨーロッパリーグ
レアル・ソシエダ 対 リヨン
レアル・ソシエダ
リヨン
久保建英
中村敬斗

【久保建英／中村敬斗出場予定】11月6日開催のヨーロッパリーグ(EL)2026-27リーグフェーズ第4節、レアル・ソシエダ対オリンピック・リヨンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

WOWOWがCL・EL全試合中継！
(C)WOWOW

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

月額加入で全試合視聴可能

関連コンテンツも充実

WOWOWで全試合中継

2026-27シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月6日(金)に開催。久保建英が所属するレアル・ソシエダと、中村敬斗が所属するオリンピック・リヨンが対戦する。

CL・EL2026-27もWOWOWで全試合中継！オンデマンドなら今すぐ視聴可能今すぐチェック

本記事では、レアル・ソシエダvsリヨンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

レアル・ソシエダvsリヨンの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第4節のレアル・ソシエダvsリヨンは、レアル・ソシエダのホーム「エスタディオ・アノエタ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ第4節
  • 日程：2026年11月6日(金)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：レアル・ソシエダ vs オリンピック・リヨン
  • 会場：エスタディオ・アノエタ
CL・EL2026-27もWOWOWで全試合中継！オンデマンドなら今すぐ視聴可能今すぐチェック

レアル・ソシエダvsリヨンの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、レアル・ソシエダvsリヨンの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

WOWOWライブ
(大画面のTVで観たい方におすすめ)

生中継

Leminoプレミアム

ライブ配信

CL・EL2026-27もWOWOWで全試合中継！オンデマンドなら今すぐ視聴可能今すぐチェック

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand join 2025

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

CL・EL2026-27もWOWOWで全試合中継！オンデマンドなら今すぐ視聴可能今すぐチェック

レアル・ソシエダvsリヨン チーム情報

レアル・ソシエダ vs リヨン 予想スタメン

マネージャー

  • ペッレグリーノ・マタラッツォ

両チームの対戦成績

対戦成績

レアル・ソシエダドローリヨン
2
1
2
Champions League Qualification
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
2
リヨン badge
リヨン
OL
0
終了
Champions League Qualification
リヨン badge
リヨン
OL
0
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
2
終了
クラブ 親善試合
リヨン badge
リヨン
OL
1
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
1
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
リヨン badge
リヨン
OL
1
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
0
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
レアル・ソシエダ badge
レアル・ソシエダ
RSO
0
リヨン badge
リヨン
OL
1
終了
5得点3
2.5 得点以上の試合0/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
オリンピアコスオリンピアコスOLY
431041+310
2
ベンフィカベンフィカBEN
3300102+89
3
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
330080+89
4
ボーンマスボーンマスBOU
330081+79
5
フェレンツヴァーロシュフェレンツヴァーロシュFTC
330093+69
6
ユニオン・サン＝ジロワーズユニオン・サン＝ジロワーズGIL
321081+77
7
ユヴェントスユヴェントスJUV
321093+67
8
ベシクタシュベシクタシュBJK
321095+47
9
サンダーランドサンダーランドSUN
321042+27
10
AZアルクマールAZアルクマールAZ
320162+46
11
オモニア・ニコシアオモニア・ニコシアOMO
320154+16
12
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
413043+16
13
リヨンリヨンOL
320156-16
14
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
311183+54
15
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
311185+34
16
スパルタ・プラハスパルタ・プラハSPP
311153+24
17
レフスキ・ソフィアレフスキ・ソフィアLES
31113304
18
ディナモ・ザグレブディナモ・ザグレブDZG
311134-14
19
シュトゥルム・グラーツシュトゥルム・グラーツSGR
311113-24
20
NECナイメヘンNECナイメヘンNEC
311158-34
21
RBザルツブルクRBザルツブルクSAL
311136-34
22
アンデルレヒトアンデルレヒトAND
310243+13
23
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
31025503
24
ACミランACミランMIL
310245-13
25
セルタセルタCEL
310234-13
26
OFIクレタOFIクレタOFI
310234-13
27
ヤギエロニア・ビャウィストクヤギエロニア・ビャウィストクJAG
310246-23
28
トレエンセトレエンセTOR
310247-33
29
NKツェリェNKツェリェCEL
301227-51
30
ハポエル・ベエルシェバハポエル・ベエルシェバHBS
301216-51
31
リールストロムリールストロムLIL
301229-71
32
レフ・ポズナンレフ・ポズナンLCH
301219-81
33
ヴィクトリア・プルゼニヴィクトリア・プルゼニVPL
300327-50
34
マルセイユマルセイユOM
300316-50
35
セルティックセルティックCEL
300339-60
36
アララト＝アルメニアアララト＝アルメニアAMY
3003211-90
ラウンド8出場権

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー