2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月25日(水)に開催。レアル・マドリードと、日本代表MF佐野航大が所属するPSVアイントホーフェンが対戦する。
本記事では、レアル・マドリードvsPSVのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
レアル・マドリードvsPSVの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節のレアル・マドリードvsPSVアイントホーフェンは、レアル・マドリードのホーム「エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第5節
- 日程：2026年11月25日(水)5:00キックオフ／日本時間
- カード：レアル・マドリード vs PSVアイントホーフェン
- 会場：エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ
レアル・マドリードvsPSVの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、レアル・マドリードvsPSVアイントホーフェンの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。
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レアル・マドリードvsPSV チーム情報
レアル・マドリー vs PSVアイントホーフェン 予想スタメン
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
勝
勝
勝
勝
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|7
|+6
|12
勝
勝
勝
勝
|3
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|+5
|10
勝
分
勝
勝
|4
|4
|3
|0
|1
|19
|6
|+13
|9
勝
勝
負
勝
|5
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
勝
負
勝
勝
|6
|4
|3
|0
|1
|12
|6
|+6
|9
負
勝
勝
勝
|7
|4
|3
|0
|1
|12
|7
|+5
|9
勝
勝
負
勝
|8
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
負
勝
勝
勝
|9
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
勝
勝
勝
負
|10
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
勝
負
勝
勝
|11
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|+2
|9
負
勝
勝
勝
|12
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|+2
|9
勝
勝
負
勝
|13
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
勝
分
分
勝
|14
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
負
分
勝
勝
|15
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
勝
勝
負
負
|16
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|+1
|6
勝
勝
負
負
|17
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
勝
負
負
勝
|18
|4
|2
|0
|2
|8
|9
|-1
|6
勝
勝
負
負
|19
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
勝
分
負
分
|20
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
負
勝
負
分
|21
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
負
負
勝
分
|22
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|4
勝
負
分
負
|23
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
負
分
勝
負
|24
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
負
勝
負
分
|25
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
分
負
勝
負
|26
|4
|1
|0
|3
|6
|7
|-1
|3
勝
負
負
負
|27
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
負
勝
負
負
|28
|4
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|3
負
負
勝
負
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
負
負
負
勝
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
負
負
勝
負
|31
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
負
負
勝
負
|32
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
負
負
勝
負
|33
|4
|1
|0
|3
|4
|16
|-12
|3
負
負
負
勝
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
負
分
負
負
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
分
負
負
負
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
負
負
負
負