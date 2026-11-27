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Amazonブラックフライデー2026の先行セールが2026年11月27日(金)からスタートし、PS5(PlayStation 5)関連商品も割引価格で販売されている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026におけるPS5本体・ゲームソフト・周辺機器の割引対象品を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026｜PS5関連の割引対象品まとめ

Amazonブラックフライデー2026では、PS5本体と人気ゲームソフトや周辺機器を組み合わせたセット商品がセール対象となっている。

特におすすめなのが、「PS5 デジタル・エディション 日本語専用＋PSストアチケット13,000円分」。PS5本体の日本語専用版と好きなゲームを選んで帰るPSストアのチケット13,000円分がセットとなり、通常68,000円(税込)のところ、3,000円引きの65,000円(税込)となっている。本体とゲームソフトのセットの中に好みのものが無いが、本体が欲しいという方にとって最適なセール品となっている。

PS5本体・セット商品

PS5ゲームソフト

PS5周辺機器・アクセサリー

プレイステーション ストアチケット

プレイステーション ストアチケットは、15,000円分と1,100円分のセット商品がレジにて1,100円引きとなるキャンペーンを実施している。また、本体とのセットもおすすめだ。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

Amazonブラックフライデー2026はいつまで？開催期間

Amazonブラックフライデー2026は、11月27日(金)からの先行セールを含め、12月7日(月)までの合計11日間にわたって開催される。

なお、Amazonで開催中の「PlayStation Black Friday」は12月2日(水)23:59までとなっているため、対象商品の購入を検討している人は注意しよう。

セール 開催期間 Amazonブラックフライデー先行セール 11/27(金)0:00～11/29(日)23:59 Amazonブラックフライデー本セール 11/30(月)0:00～12/7(月)23:59 PlayStation Black Friday(Amazon) 12/2(水)23:59まで

Amazonブラックフライデー2026でPS5関連商品をお得に購入する方法

ポイントアップキャンペーンにエントリーする

Amazonブラックフライデー2026では、先行セールを含む期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてAmazonポイントが還元されるポイントアップキャンペーンを実施している。

PS5本体だけでなく、ゲームソフトや周辺機器など複数の商品を購入する場合も、事前にエントリーしておこう。

項目 内容 エントリー期間 11/19(木)10:00～12/7(月)23:59 購入対象期間 11/27(金)0:00～12/7(月)23:59 最低購入金額 合計10,000円(税込)以上 ポイント付与上限 10,000ポイント ポイントの種類 期間限定ポイント

※一部商品はポイントアップの対象外。

▶ポイントアップキャンペーンにエントリーする

Amazonプライム会員に登録する

Amazonブラックフライデー2026はプライム会員以外も参加できるが、プライム会員はポイント還元率アップや対象商品の無料配送などの特典を利用できる。

また、『Amazonプライム』では対象の映画やドラマ、アニメなどの見放題特典も利用可能だ。

▶Amazonプライムの登録はこちら

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

PS5・ゲーム情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。