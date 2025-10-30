NHK朝ドラ「ばけばけ」あらすじ・主題歌・キャストまとめ｜放送日程・再放送・配信情報

2025年9月29日(月)から2025年度後期のNHK「連続テレビ小説」第113作『ばけばけ』が放送されている。

本記事では、『ばけばけ』のあらすじ・主題歌・キャストまとめについて紹介する。

NHK朝ドラ「ばけばけ」のあらすじは？

2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、時代に取り残された人々と共に生きる一人の少女が主人公となる物語だ。松野トキ(髙石あかり)は、怪談話をこよなく愛する少し風変わりな娘。かつて士族だった家は父・司之介(岡部たかし)の事業失敗によって没落し、一家は極貧の暮らしを余儀なくされる。世の中が目まぐるしく変化する中で、鬱屈とした日々を送るトキに舞い込んだのは、松江にやってきた外国人教師レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の家で女中として働くという仕事だった。

まだ外国人が珍しかった時代、周囲の偏見を覚悟して挑んだこの仕事で、トキは文化や言葉の壁に苦しみながらも、次第にヘブンと心を通わせていく。孤独な境遇を抱えた者同士、そして「怪談好き」という意外な共通点によって、二人は夜ごと怪談話を語り合う奇妙でユーモラスな日々を始めるのだった。笑いと恐怖が入り混じる独特の空気感が、『ばけばけ』ならではの新しい朝ドラの世界観を形づくっている。

第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」(9月29日～10月3日)では、幼少期のトキ(福地美晴)が父・司之介、母・フミ(池脇千鶴)、祖父・勘右衛門(小日向文世)と貧しい暮らしを送る姿から物語が幕を開ける。士族の誇りを捨てられない司之介は商売に挑むも失敗し、家族の前から姿を消してしまう。そして明治19年、成長したトキ(髙石あかり)は借金返済のため親戚・雨清水傳(堤真一)の工場で働いていた。借金取りから遊郭行きを迫られる絶体絶命の状況の中で、トキが選んだのは“婿を取る”という意外な決断だった。

NHK朝ドラ「ばけばけ」の見どころと注目ポイント

『ばけばけ』の最大の魅力は、怪談をモチーフにしながらも「恐怖ではなく、温もりと共感」を描く点にある。主人公トキと外国人教師ヘブンの交流は、文化や時代を超えた“心のつながり”を象徴しており、従来の朝ドラにはない独特の世界観を形成している。

また、松江の美しい街並みや、明治時代の風俗を丁寧に再現した美術・衣装も見逃せないポイントだ。

NHK朝ドラ「ばけばけ」の主題歌は？

連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌は、フォークデュオ・ハンバート ハンバートが歌う「笑ったり転んだり」。ドラマのために書き下ろされた楽曲で、明治時代を舞台にした本作の世界観に寄り添うような、温かさと切なさをあわせ持った一曲となっている。

ハンバート ハンバートは、佐野遊穂と佐藤良成による男女デュオで1998年に結成。二人ともメインボーカルを務め、フォークやカントリーをルーツにした楽曲で幅広い世代に支持されてきた。主題歌はドラマ放送に先立ち、2025年8月26日放送のNHK総合「うたコン」で初披露され、公開生放送で演奏・歌唱するのは今回が初の試みとなった。この回には主演の髙石あかり、トミー・バストウもゲスト出演し、ドラマへの期待感を一層高めた。

制作にあたっては、作曲を手がけた佐藤良成がモデルとなった小泉セツの著書『思い出の記』を繰り返し読み込み、「自分がセツになったつもりで一気に作りました」とコメント。さらに、二人は舞台となる松江を訪ねたり撮影現場を見学したりと、作品の世界観を肌で感じながら制作を進めたという。

制作統括の橋爪國臣氏は「トキとヘブンの空気感をそのまま歌にできるアーティスト」としてハンバート ハンバートを起用したと語る。二人の歌声が「重なるようで重ならない」ところが、ドラマの二人の関係性を象徴しているとも述べている。実際に楽曲を聴いた関係者からも「何度聴いても飽きがこない」「聞くときの気分によって励まされたり、寄り添ってくれたりする」と高い評価をしている。

NHK朝ドラ「ばけばけ」のキャストは？

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)と妻・セツをモデルにしたフィクション作品。そのため、主人公トキと外国人教師ヘブンを中心に、明治時代の松江を彩る豪華キャストが勢揃いしている。主演の髙石あかりに加え、トミー・バストウ、堤真一、北川景子、吉沢亮など実力派俳優が物語を支える布陣となっている。

主人公・松野トキ(髙石あかり)は、小泉セツをモデルにした没落士族の娘。幼少期は福地美晴が演じ、少女時代から成長する姿を二人の女優で表現する。トキの夫となる外国人教師レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)は小泉八雲をモデルにした人物で、異国から松江に赴任してきたキーパーソンだ。二人の関係を取り巻く家族や親戚、そして松江の人々が、時代の変化や怪談好きというテーマとともに描かれていく。

松野家には岡部たかし(父・司之介)、池脇千鶴(母・フミ)、小日向文世(祖父・勘右衛門)といったベテラン俳優が揃い、雨清水家には堤真一、北川景子、板垣李光人が出演。さらに吉沢亮、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、生瀬勝久といった豪華キャストが脇を固める。海外からはシャーロット・ケイト・フォックスが出演し、阿佐ヶ谷姉妹が声優として蛇と蛙を演じるなど、多彩な顔ぶれが物語を彩る。

以下に主要キャストを一覧で整理した。

松野トキ:髙石あかり(幼少期:福地美晴)

レフカダ・ヘブン:トミー・バストウ

松野司之介:岡部たかし

松野フミ:池脇千鶴

松野勘右衛門:小日向文世

雨清水傳:堤真一

雨清水タエ:北川景子

雨清水三之丞:板垣李光人

錦織友一:吉沢亮

山根銀二郎:寛一郎

野津サワ:円井わん

なみ:さとうほなみ

江藤:佐野史郎

花田平太:生瀬勝久

花田ツル:池谷のぶえ

リヨ:北香那

山橋薬舗の店主:柄本時生

勘右衛門の話し相手:朝加真由美

イライザ・ベルズランド:シャーロット・ケイト・フォックス

蛇(声):渡辺江里子(阿佐ヶ谷姉妹)

蛙(声):木村美穂(阿佐ヶ谷姉妹)

NHK朝ドラ「ばけばけ」の放送・配信予定は？

2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、NHK総合・NHK BS/BS4Kでの放送に加え、NHKプラスやNHKオンデマンドといった配信サービスでも視聴できる。朝ドラは複数の時間帯に再放送が組まれており、見逃しても安心して楽しめるスケジュールが用意されている。

テレビ放送のスケジュール

『ばけばけ』はNHK総合テレビで毎週月曜から金曜の朝8時に本放送され、昼や翌週の早朝にも再放送がある。また土曜にはその週を振り返る特別編も放送。さらにNHK BS・BS4Kでは、早朝や深夜、週末のまとめ放送など多様な時間帯に再放送が組まれている。

チャンネル 曜日 時間帯 内容 NHK総合 月〜金 午前8:00〜8:15 本放送 月〜金 午後0:45〜1:00 再放送 翌週月曜 午前4:45〜5:00 再放送 NHK総合 土曜 午前8:00〜 「今週の連続テレビ小説」ダイジェスト 土曜 午前8:00〜 ダイジェスト版(振り返り) NHK BS/BS4K 月〜金 午前7:30〜7:45

午後11:30〜11:45 再放送 土曜 午前9:25〜10:40

午前11:00〜11:15 一週間分まとめ放送 & 再放送

配信サービスでの視聴

放送法改正によって放送から7日以上経過したあとにNHKプラスで放送後1週間の見逃し配信を視聴可能となるので注意が必要だ。

さらに、NHKオンデマンドに加入すれば、過去の朝ドラ作品まで含めて幅広いラインナップを楽しむことができる。半年間に及ぶ放送の中で「もう一度見たい名シーン」や「過去の名作を振り返りたい」という人には、オンデマンド配信が最も確実な方法となる。

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単品購入110円～330円 ・大河ドラマや朝ドラを含む17,000本以上の番組

・月約500本の新作を当日または翌日に配信

(2025/9/29以降は本放送終了時刻から7日後に配信開始)

・「まるごと見放題パック」で全作品視聴可能 なし ・月額は日割り計算なし

・契約は月初がお得

・ダウンロード機能制限あり

・同時視聴は1台まで U-NEXT経由 月額2,189円(税込)

毎月1,200ポイント付与

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関連情報

※放送法の改正(2025年10月1日)に伴い、2025年9月29日(月)より、NHKオンデマンドでのコンテンツの配信開始時期が変更となります。2025年9月29日(月)午前5時以降に放送される番組は、本放送終了時刻から7日後に配信開始となります。※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。