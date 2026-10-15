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UEFAヨーロッパリーグ
team-logoリヨン
Groupama Stadium
team-logoクリスタル・パレス
リヨンvsクリスタル・パレスはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma
協力：

【10月16日】オリンピック・リヨンvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2026-27リーグフェーズ第2節

UEFAヨーロッパリーグ
リヨン 対 クリスタル・パレス
リヨン
クリスタル・パレス
中村敬斗
鎌田大地
冨安健洋

【中村敬斗・鎌田大地出場予定】10月16日開催のヨーロッパリーグ(EL)2026-27リーグフェーズ第2節、オリンピック・リヨン対クリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

2026-27シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第2節が日本時間10月16日(金)に開催。中村敬斗が所属するオリンピック・リヨンと、鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスが対戦する。

ELはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、リヨンvsクリスタル・パレスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

リヨンvsクリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第2節のリヨンvsクリスタル・パレスは、リヨンのホーム「パルク・オリンピック・リヨン」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ第2節
  • 日程：2026年10月16日(金)1:45キックオフ／日本時間
  • カード：オリンピック・リヨン vs クリスタル・パレス
  • 会場：パルク・オリンピック・リヨン
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リヨンvsクリスタル・パレスの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、リヨンvsクリスタル・パレスの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

WOWOWプライム
(大画面のTVで観たい方におすすめ)

生中継

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

ライブ配信

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ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

wowow cl 26-27(C)WOWOW

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

・CL全試合をライブ配信

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数

リヨンvsクリスタル・パレス チーム情報

リヨン vs クリスタル・パレス 予想スタメン

マネージャー

  • パウロ・フォンセカ

両チームの対戦成績

対戦成績

リヨンドロークリスタル・パレス
0
0
1
クラブ 親善試合
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
リヨン badge
リヨン
OL
0
終了
0得点2
2.5 得点以上の試合0/1
両チームとも得点を挙げた0/1

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
ユヴェントスユヴェントスJUV
110050+53
2
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
110040+43
3
スパルタ・プラハスパルタ・プラハSPP
110041+33
4
ベシクタシュベシクタシュBJK
110041+33
5
ユニオン・サン＝ジロワーズユニオン・サン＝ジロワーズGIL
110030+33
6
フェレンツヴァーロシュフェレンツヴァーロシュFTC
110031+23
7
ベンフィカベンフィカBEN
110020+23
8
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
110020+23
8
OFIクレタOFIクレタOFI
110020+23
10
リヨンリヨンOL
110021+13
10
ボーンマスボーンマスBOU
110021+13
10
トレエンセトレエンセTOR
110021+13
13
オリンピアコスオリンピアコスOLY
110021+13
14
RBザルツブルクRBザルツブルクSAL
110010+13
15
オモニア・ニコシアオモニア・ニコシアOMO
110010+13
15
サンダーランドサンダーランドSUN
110010+13
17
シュトゥルム・グラーツシュトゥルム・グラーツSGR
10100001
17
ディナモ・ザグレブディナモ・ザグレブDZG
10100001
17
ハポエル・ベエルシェバハポエル・ベエルシェバHBS
10100001
17
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
10100001
21
ヤギエロニア・ビャウィストクヤギエロニア・ビャウィストクJAG
100112-10
22
レアル・ソシエダレアル・ソシエダRSO
100112-10
22
アンデルレヒトアンデルレヒトAND
100112-10
22
リールストロムリールストロムLIL
100112-10
25
AZアルクマールAZアルクマールAZ
100101-10
25
セルタセルタCEL
100101-10
25
レフスキ・ソフィアレフスキ・ソフィアLES
100101-10
28
セルティックセルティックCEL
100113-20
29
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
100102-20
29
ACミランACミランMIL
100102-20
29
NKツェリェNKツェリェCEL
100102-20
32
マルセイユマルセイユOM
100114-30
33
アララト＝アルメニアアララト＝アルメニアAMY
100114-30
34
ヴィクトリア・プルゼニヴィクトリア・プルゼニVPL
100103-30
35
レフ・ポズナンレフ・ポズナンLCH
100104-40
36
NECナイメヘンNECナイメヘンNEC
100105-50
ラウンド8出場権


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