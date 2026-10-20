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UEFAチャンピオンズリーグ
team-logoリヴァプール
Anfield
team-logoビジャレアル
リヴァプールvsビジャレアルはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma
協力：

【10月21日】リヴァプールvsビジャレアルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第3節

UEFAチャンピオンズリーグ
リヴァプール 対 ビジャレアル
リヴァプール
ビジャレアル
遠藤航

【CL放送予定】10月21日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第3節、リヴァプール対ビジャレアルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第3節が日本時間10月21日(水)に開催。遠藤航が所属するリヴァプールと、ビジャレアルが対戦する。

CLはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、リヴァプールvsビジャレアルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

リヴァプールvsビジャレアルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節のリヴァプールvsビジャレアルは、リヴァプールのホーム「アンフィールド」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第3節
  • 日程：2026年10月21日(水)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：リヴァプール vs ビジャレアル
  • 会場：アンフィールド
CLはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

リヴァプールvsビジャレアルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、リヴァプールvsビジャレアルの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

WOWOWライブ
(大画面のTVで観たい方におすすめ)

生中継

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

ライブ配信

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

wowow cl 26-27(C)WOWOW

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数

リヴァプールvsビジャレアル チーム情報

リヴァプール vs ビジャレアル 予想スタメン

4-2-3-1
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
page.match.formation.title
ビジャレアル crest
ビジャレアル
VIL
4-4-2
アリソン・ベッカーアリソン・ベッカージョセフ・ゴメスジョセフ・ゴメスコスタス・ツィミカスコスタス・ツィミカスロナルド・アラウホロナルド・アラウホフィルジル・ファン・ダイクフィルジル・ファン・ダイクライアン・フラーフェンベルフライアン・フラーフェンベルフコーディ・ガクポコーディ・ガクポフロリアン・ヴィルツフロリアン・ヴィルツリオ・エングモアリオ・エングモアアレクシス・マクアリスターアレクシス・マクアリスターteam-logoルイス・クーマスルイス・ジュニアルイス・ジュニアteam-logoC. RomeroP. NavarroP. Navarroレナト・ベイガレナト・ベイガS. MourinoS. Mourinoサンティコメサナサンティコメサナパプ・グエイエパプ・グエイエアルベルト・モレイロアルベルト・モレイロネイサン・サリバネイサン・サリバジェラール・モレノジェラール・モレノジョージズ・ミカウタゼジョージズ・ミカウタゼ
ビジャレアル crest
ビジャレアル
VIL
4-2-3-1
リヴァプール

先発メンバー

ビジャレアル

マネージャー

  • アンドニ・イラオラ
  • イニゴ・ペレス

両チームの対戦成績

対戦成績

リヴァプールドロービジャレアル
3
1
1
UEFAチャンピオンズリーグ
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
2
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
3
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
0
終了
UEFAヨーロッパリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
3
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
0
終了
UEFAヨーロッパリーグ
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
1
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
0
終了
クラブ 親善試合
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
0
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
0
終了
8得点3
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
2200103+76
2
バルセロナバルセロナBAR
220092+76
3
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
220092+76
4
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
220061+56
5
リヴァプールリヴァプールLIV
220084+46
6
スポルティングCPスポルティングCPSCP
220051+46
7
アーセナルアーセナルARS
220040+46
8
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
220064+26
9
ベティスベティスBET
220064+26
10
バイエルンバイエルンFCB
211083+54
11
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
211042+24
12
コモコモCOM
210164+23
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210142+23
14
ビジャレアルビジャレアルVIL
210154+13
15
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
210132+13
16
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
21016603
17
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
21014403
18
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
21013303
19
RCランスRCランスRCL
210134-13
20
AEKアテネAEKアテネAEK
210123-13
21
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
210124-23
22
サバフFKサバフFKSAB
210124-23
23
フェイエノールトフェイエノールトFEY
210147-33
24
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
210115-43
25
ローマローマROM
201145-11
26
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
201112-11
27
バイキングバイキングVIK
201146-21
28
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
201117-61
29
インテルインテルINT
200246-20
30
ポルトポルトPOR
200225-30
31
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
200225-30
32
ナポリナポリNAP
200214-30
33
LASKリンツLASKリンツLAS
200237-40
34
リールリールLIL
200226-40
35
ガラタサライガラタサライGAL
200227-50
36
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSBR
200219-80
ラウンド8出場権


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