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UEFAチャンピオンズリーグ
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Yuta Tokuma
協力：

【10月14日】RBライプツィヒvsPSVのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第2節

UEFAチャンピオンズリーグ
RBライプツィヒ 対 PSVアイントホーフェン
RBライプツィヒ
PSVアイントホーフェン
佐野航大

【佐野航大出場予定】10月14日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第2節、RBライプツィヒ対PSVアイントホーフェンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第2節が日本時間10月14日(水)に開催。RBライプツィヒと、佐野航大が所属するPSVアイントホーフェンが対戦する。

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本記事では、RBライプツィヒvsPSVのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

RBライプツィヒvsPSVの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節のRBライプツィヒvsPSVは、ライプツィヒのホーム「RBアレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節
  • 日程：2026年10月14日(水)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：RBライプツィヒ vs PSVアイントホーフェン
  • 会場：RBアレーナ
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RBライプツィヒvsPSVのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、RBライプツィヒvsPSVの試合は、『Leminoプレミアム』と『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

RBライプツィヒvsPSV チーム情報

RBライプツィヒ vs PSVアイントホーフェン 予想スタメン

4-2-3-1
RBライプツィヒ crest
RBライプツィヒ
RBL
page.match.formation.title
PSVアイントホーフェン crest
PSVアイントホーフェン
PSV
4-3-3
マールテン・ファンデヴォルトマールテン・ファンデヴォルトカステッロ・ルケバカステッロ・ルケバヴィリ・オルバンヴィリ・オルバンダヴィド・ラウムダヴィド・ラウムリドル・バクリドル・バクエゼキエル・バンズジエゼキエル・バンズジアントニオ・ヌサアントニオ・ヌサブラヤン・グルダブラヤン・グルダクリストファー・エンクンククリストファー・エンクンクニール・エル・アイナウイニール・エル・アイナウイロムロ・クルスロムロ・クルスマチェイ・コバールマチェイ・コバールセルジーニョ・デストセルジーニョ・デストルシャレル・ヘールトロイダルシャレル・ヘールトロイダマウロ・ジュニアマウロ・ジュニアアルマンド・オビスポアルマンド・オビスポ佐野航大佐野航大フース・ティルフース・ティルN. FernandezN. FernandezS. MijnansS. Mijnansルーベン・ファン・ボメルルーベン・ファン・ボメルイヴァン・ペリシッチイヴァン・ペリシッチ
PSVアイントホーフェン crest
PSVアイントホーフェン
PSV
4-2-3-1
RBライプツィヒ

先発メンバー

PSVアイントホーフェン

マネージャー

  • マルティン・デミチェリス
  • ピーター・ボス

両チームの対戦成績

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
110061+53
2
バイエルンバイエルンFCB
110050+53
3
バルセロナバルセロナBAR
110051+43
4
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
110040+43
5
コモコモCOM
110041+33
6
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
110031+23
6
スポルティングCPスポルティングCPSCP
110031+23
8
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
110020+23
9
RCランスRCランスRCL
110032+13
9
ベティスベティスBET
110032+13
9
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
110032+13
12
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
110032+13
13
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
110021+13
13
リヴァプールリヴァプールLIV
110021+13
15
アーセナルアーセナルARS
110010+13
16
AEKアテネAEKアテネAEK
110010+13
17
ローマローマROM
10101101
17
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
10101101
19
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
10101101
19
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
10101101
21
ビジャレアルビジャレアルVIL
100123-10
22
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
100123-10
22
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
100123-10
22
リールリールLIL
100123-10
25
インテルインテルINT
100112-10
25
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
100112-10
27
LASKリンツLASKリンツLAS
100101-10
27
ナポリナポリNAP
100101-10
29
ガラタサライガラタサライGAL
100113-20
29
バイキングバイキングVIK
100113-20
31
ポルトポルトPOR
100102-20
32
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
100114-30
33
フェイエノールトフェイエノールトFEY
100115-40
34
サバフFKサバフFKSAB
100104-40
35
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
100116-50
36
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
100105-50
ラウンド8出場権

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