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UEFAチャンピオンズリーグ
team-logoRBライプツィヒ
Red Bull Arena Leipzig
team-logoマンチェスター・シティ
ライプツィヒvsマン・CはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma
協力：

【11月5日】RBライプツィヒvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第4節

UEFAチャンピオンズリーグ
RBライプツィヒ 対 マンチェスター・シティ
RBライプツィヒ
マンチェスター・シティ

【CL放送予定】11月5日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第4節、RBライプツィヒ対マンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(木)に開催。RBライプツィヒとマンチェスター・シティが対戦する。

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本記事では、RBライプツィヒvsマンチェスター・シティのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

RBライプツィヒvsマンチェスター・シティの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節のRBライプツィヒvsマンチェスター・シティは、ライプツィヒのホーム「レッドブル・アレーナ・ライプツィヒ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第4節
  • 日程：2026年11月5日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：RBライプツィヒ vs マンチェスター・シティ
  • 会場：レッドブル・アレーナ・ライプツィヒ
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RBライプツィヒvsマンチェスター・シティの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、RBライプツィヒvsマンチェスター・シティの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

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チャンピオンズリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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RBライプツィヒvsマンチェスター・シティ チーム情報

RBライプツィヒ vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

4-3-3
RBライプツィヒ crest
RBライプツィヒ
RBL
フォーメーション
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
4-2-3-1
マールテン・ファンデヴォルトマールテン・ファンデヴォルトヴィリ・オルバンヴィリ・オルバンダヴィド・ラウムダヴィド・ラウムカステッロ・ルケバカステッロ・ルケバリドル・バクリドル・バクエゼキエル・バンズジエゼキエル・バンズジニール・エル・アイナウイニール・エル・アイナウイクリストフ・バウムガルトナークリストフ・バウムガルトナーロムロ・クルスロムロ・クルスアントニオ・ヌサアントニオ・ヌサブラヤン・グルダブラヤン・グルダジャンルイジ・ドンナルンマジャンルイジ・ドンナルンマヨシュコ・グヴァルディオルヨシュコ・グヴァルディオルアブドゥコディル・フサノフアブドゥコディル・フサノフルベン・ディアスルベン・ディアスマーク・グエイマーク・グエイラヤン・シェルキラヤン・シェルキフィル・フォーデンフィル・フォーデンエンソ・フェルナンデスエンソ・フェルナンデスエリオット・アンダーソンエリオット・アンダーソンジェレミー・ドクジェレミー・ドクアーリング・ハーランドアーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
4-3-3
RBライプツィヒ

先発メンバー

マンチェスター・シティ

マネージャー

  • マルティン・デミチェリス
  • エンツォ・マレスカ

両チームの対戦成績

対戦成績

RBライプツィヒドローマンチェスター・シティ
1
1
3
UEFAチャンピオンズリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
3
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
2
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
1
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
3
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
7
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
0
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
1
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
2
マンチェスター・シティ badge
マンチェスター・シティ
MCI
1
終了
6得点15
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
4400205+1512
2
バルセロナバルセロナBAR
4301146+89
3
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
4301126+69
4
リヴァプールリヴァプールLIV
3300127+59
5
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
3300105+59
6
スポルティングCPスポルティングCPSCP
430184+49
7
ベティスベティスBET
330074+39
8
バイエルンバイエルンFCB
4220125+78
9
アーセナルアーセナルARS
321062+47
10
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
421174+37
11
コモコモCOM
3201105+56
12
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
320195+46
13
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
320196+36
14
インテルインテルINT
420286+26
15
LASKリンツLASKリンツLAS
4202109+16
16
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
320154+16
17
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
42028806
18
ガラタサライガラタサライGAL
420289-16
19
ローマローマROM
4112108+24
20
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
41124404
21
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
31112204
22
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
411245-14
23
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
411249-54
24
ナポリナポリNAP
310257-23
25
サバフFKサバフFKSAB
310236-33
26
RCランスRCランスRCL
310237-43
27
AEKアテネAEKアテネAEK
310238-53
27
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
310238-53
29
ビジャレアルビジャレアルVIL
4103814-63
30
フェイエノールトフェイエノールトFEY
4103411-73
31
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
302139-62
32
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
301247-31
33
バイキングバイキングVIK
301259-41
34
リールリールLIL
4013410-61
35
ポルトポルトPOR
300326-40
36
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSBR
4004117-160
ラウンド8出場権

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