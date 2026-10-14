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UEFAチャンピオンズリーグ
team-logoLASKリンツ
Raiffeisen Arena
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Leminoプレミアムがチャンピオンズリーグ全試合をライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma
協力：

【10月15日】LASKvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第2節

UEFAチャンピオンズリーグ
LASKリンツ 対 リヴァプール
LASKリンツ
リヴァプール
遠藤航

【CL放送予定】10月15日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第2節、LASK対リヴァプールの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第2節が日本時間10月15日(木)に開催。オーストリアのLASKと、遠藤航が所属するリヴァプールが対戦する。

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本記事では、LASKvsリヴァプールのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

LASKvsリヴァプールの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節のLASKvsリヴァプールは、LASKのホーム「ライファイゼン・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節
  • 日程：2026年10月15日(木)1:45キックオフ／日本時間
  • カード：LASK vs リヴァプール
  • 会場：ライファイゼン・アレーナ
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LASKvsリヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、LASKvsリヴァプールの試合は、『Leminoプレミアム』と『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

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チャンピオンズリーグ2026-27の中継・配信予定は？

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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Leminoプレミアムでは、チャンピオンズリーグ全試合をライブ配信・アーカイブ配信する。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

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Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoチャンピオンズリーグ特設ページへアクセス

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

LASKvsリヴァプール チーム情報

LASKリンツ vs リヴァプール 予想スタメン

3-5-2
LASKリンツ crest
LASKリンツ
LAS
page.match.formation.title
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
4-2-3-1
ルーカス・ユングワースルーカス・ユングワースアンドレスアンドラーデアンドレスアンドラーデシャビエル・ムブヤンバシャビエル・ムブヤンバJ. TornichJ. Tornichカスパー・ヨルゲンセンカスパー・ヨルゲンセンロバートリュビチッチロバートリュビチッチY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. Horvathメライロ・ボハルデメライロ・ボハルデサーシャ・カライジッチサーシャ・カライジッチクリストフ・ラングクリストフ・ラングアリソン・ベッカーアリソン・ベッカーフィルジル・ファン・ダイクフィルジル・ファン・ダイクロナルド・アラウホロナルド・アラウホミロシュ・ケルケズミロシュ・ケルケズジェレミー・ジャケジェレミー・ジャケリオ・エングモアリオ・エングモアフロリアン・ヴィルツフロリアン・ヴィルツライアン・フラーフェンベルフライアン・フラーフェンベルフアレクシス・マクアリスターアレクシス・マクアリスターブラッドリー・バルコラブラッドリー・バルコラteam-logoルイス・クーマス
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
3-5-2
LASKリンツ

先発メンバー

リヴァプール

マネージャー

  • D. Kuehbauer
  • アンドニ・イラオラ

両チームの対戦成績

対戦成績

LASKリンツドローリヴァプール
0
0
2
UEFAヨーロッパリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
4
LASKリンツ badge
LASKリンツ
LAS
0
終了
UEFAヨーロッパリーグ
LASKリンツ badge
LASKリンツ
LAS
1
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
3
終了
1得点7
2.5 得点以上の試合2/2
両チームとも得点を挙げた1/2

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
バルセロナバルセロナBAR
220092+76
2
スポルティングCPスポルティングCPSCP
220051+46
3
アーセナルアーセナルARS
220040+46
4
バイエルンバイエルンFCB
211083+54
5
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
110061+53
6
コモコモCOM
110041+33
7
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210142+23
8
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
110031+23
9
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
110020+23
10
ビジャレアルビジャレアルVIL
210154+13
11
ベティスベティスBET
110032+13
11
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
110032+13
13
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
210132+13
14
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
110032+13
15
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
110021+13
15
リヴァプールリヴァプールLIV
110021+13
17
AEKアテネAEKアテネAEK
110010+13
18
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
21016603
19
RCランスRCランスRCL
210134-13
20
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
210124-23
21
サバフFKサバフFKSAB
210124-23
22
ローマローマROM
10101101
22
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
10101101
24
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
10101101
25
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
201112-11
26
バイキングバイキングVIK
201146-21
27
LASKリンツLASKリンツLAS
100101-10
28
インテルインテルINT
200246-20
29
ポルトポルトPOR
100102-20
30
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
200225-30
31
ナポリナポリNAP
200214-30
32
リールリールLIL
200226-40
33
フェイエノールトフェイエノールトFEY
100115-40
34
ガラタサライガラタサライGAL
200227-50
35
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
100116-50
36
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
100105-50
ラウンド8出場権

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