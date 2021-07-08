サッカーU-24韓国代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24韓国代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24韓国代表｜東京五輪メンバー
GK
ソン・ボムグン（全北現代）
アン・ジュンス（釜山アイパーク）
DF
キム・ジェウ（大邱FC）
キム・ジンヤ（FCソウル）
ソル・ヨンウ（蔚山現代）
イ・ユヒョン（全北現代）
チョン・テウク（大邱FC）
キム・ミンジェ（北京国安／中国）※オーバーエイジ
MF
キム・ドンヒョン（江原FC）
ウォン・ドゥジェ（蔚山現代）
イ・ガンイン（バレンシア／スペイン）
イ・ドンギョン（蔚山現代）
チョン・スンウォン（大邱FC）
FW
ソン・ミンギュ（浦項スティーラーズ）
オム・ウォンサン（光州FC）
イ・ドンジュン（蔚山現代）
クォン・チャンフン（水原三星）※オーバーエイジ
ファン・ウィジョ（ボルドー／フランス）※オーバーエイジ
※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月2日時点のもの
サッカーU-24韓国代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|17:00
|B組第1節
|ニュージーランド vs 韓国
|茨城カシマスタジアム
|7/25(日)
|20:00
|B組第2節
|ルーマニア vs 韓国
|茨城カシマスタジアム
|7/28(水)
|17:30
|B組第3節
|韓国 vs ホンジュラス
|横浜国際総合競技場
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