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サッカーU-24韓国代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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(C)Getty Images
【U24韓国代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24韓国代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24韓国代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24韓国代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24韓国代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24韓国代表｜東京五輪メンバー

GK

ソン・ボムグン（全北現代）
アン・ジュンス（釜山アイパーク）

DF

キム・ジェウ（大邱FC）
キム・ジンヤ（FCソウル）
ソル・ヨンウ（蔚山現代）
イ・ユヒョン（全北現代）
チョン・テウク（大邱FC）
キム・ミンジェ（北京国安／中国）※オーバーエイジ

MF

キム・ドンヒョン（江原FC）
ウォン・ドゥジェ（蔚山現代）
イ・ガンイン（バレンシア／スペイン）
イ・ドンギョン（蔚山現代）
チョン・スンウォン（大邱FC）

FW

ソン・ミンギュ（浦項スティーラーズ）
オム・ウォンサン（光州FC）
イ・ドンジュン（蔚山現代）
クォン・チャンフン（水原三星）※オーバーエイジ
ファン・ウィジョ（ボルドー／フランス）※オーバーエイジ

※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月2日時点のもの

サッカーU-24韓国代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 17:00 B組第1節 ニュージーランド vs 韓国 茨城カシマスタジアム
7/25(日) 20:00 B組第2節 ルーマニア vs 韓国 茨城カシマスタジアム
7/28(水) 17:30 B組第3節 韓国 vs ホンジュラス 横浜国際総合競技場

東京五輪サッカー競技｜最新情報

東京五輪に関する最新情報、全グループ試合日程は以下の記事でも紹介している。

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