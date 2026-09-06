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セリエ A
team-logoユヴェントス
Allianz Stadium
team-logoACミラン
2026-27セリエAをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【9月7日】ユヴェントスvsミランのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第3節

ユヴェントス 対 ACミラン
ユヴェントス
ACミラン
セリエ A

2026-27セリエA第3節、ユヴェントス対ミランのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026-27シーズンのセリエA第3節が日本時間2026年9月7日(月)に開催され、ユヴェントスとミランが対戦する。

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本記事では、ユヴェントスvsミランの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ユヴェントスvsミラン｜試合日程・キックオフ時間

ユヴェントスvsミランは、日本時間9月7日(月)にユヴェントスのアリアンツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27セリエA第3節
  • 日時：2026年9月7日(月) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ユヴェントスvsミラン
  • 会場：アリアンツ・スタジアム
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ユヴェントスvsミラン｜放送・配信予定

2026-27セリエA第3節のユヴェントスvsミランは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ユヴェントスvsミランのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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DAZN logo 2019

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではセリエA以外にもラ・リーガやリーグアンなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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ユヴェントスvsミラン｜チーム情報

ユヴェントス vs ACミラン 予想スタメン

4-2-3-1
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV
フォーメーション
ACミラン crest
ACミラン
MIL
3-4-2-1
25グリエルモ・ヴィカーリオ3ブレーメル15ピエール・カルル26ジョン・ルクミ2メフメト・ゼキ・チェリク13ジェレミー・ボガ12ドウグラス・ルイス31ニコ・ゴンサレス5マヌエル・ロカテッリ7フランシスコ・コンセイソン9ランダル・コロ・ムアニ16マイク・メニャン31ストラヒニャ・パヴロヴィッチ5コニ・デ・ヴィンター34マリオ・ヒラ2ペルビス・エストゥピニャン12アドリアン・ラビオ80ユヌス・ムサ14ルカ・モドリッチ70アルファジョ・シセ21サムエル・チュクウェゼ9ゴンサロ・ラモス
ACミラン crest
ACミラン
MIL
4-2-3-1
ユヴェントス

先発メンバー

ACミラン

マネージャー

  • ルチアーノ・スパレッティ
  • ルベン・アモリム

成績

JUV

JUV - 直近成績

CHE
0-1
INT
1-2
PAL
2-0
FRC
0-1
PAR
2-0
得点（失点）
7/2
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
1/5
MIL

MIL - 直近成績

INT
1-1
CHE
3-0
MUN
2-4
TOR
1-2
VEN
2-0
得点（失点）
9/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ユヴェントスドローACミラン
1
3
1
セリエ A
ACミラン badge
ACミラン
MIL
0
ユヴェントス badge
ユヴェントス
JUV
0
終了
セリエ A
ユヴェントス badge
ユヴェントス
JUV
0
ACミラン badge
ACミラン
MIL
0
終了
セリエ A
ユヴェントス badge
ユヴェントス
JUV
2
ACミラン badge
ACミラン
MIL
0
終了
スーパーカップ
ユヴェントス badge
ユヴェントス
JUV
1
ACミラン badge
ACミラン
MIL
2
終了
セリエ A
ACミラン badge
ACミラン
MIL
0
ユヴェントス badge
ユヴェントス
JUV
0
終了
3得点2
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
ローマローマROM
3300101+99
2
インテルインテルINT
330083+59
3
コモコモCOM
321073+47
4
ACミランACミランMIL
220041+36
5
ユヴェントスユヴェントスJUV
220030+36
6
ラツィオラツィオLAZ
220020+26
7
アタランタアタランタATA
320143+16
8
ウディネーゼウディネーゼUDI
211043+14
9
サッスオーロサッスオーロSAS
21013303
10
フロジノーネフロジノーネFRC
210131+23
11
ナポリナポリNAP
31025503
12
カリアリカリアリCGL
21011103
13
レッチェレッチェLEC
210124-23
14
トリノトリノTOR
310245-13
15
ボローニャボローニャBOL
200202-20
16
パルマパルマPAR
200203-30
17
モンツァモンツァMON
200237-40
18
ヴェネツィアヴェネツィアVEN
200204-40
19
ジェノアジェノアGEN
300317-60
20
フィオレンティーナフィオレンティーナFIO
300319-80
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格


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