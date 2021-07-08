サッカーU-24日本代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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(C)Kenichi Arai
東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24日本代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24日本代表｜東京五輪メンバー
GK
1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
12 谷晃生（湘南ベルマーレ）
DF
5 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※オーバーエイジ
2 酒井宏樹（浦和レッズ）※オーバーエイジ
4 板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
3 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
13 旗手怜央（川崎フロンターレ）
14 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
15 橋岡大樹（シント＝トロイデンVV／ベルギー）
MF
6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※オーバーエイジ
16 相馬勇紀（名古屋グランパス）
8 三好康児（アントワープ／ベルギー）
11 三笘薫（川崎フロンターレ）
10 堂安律（PSV／オランダ）
17 田中碧（川崎フロンターレ）
7 久保建英（レアル・マドリー／スペイン）
FW
9 前田大然（横浜F・マリノス）
18 上田綺世（鹿島アントラーズ）
バックアップメンバー
22 鈴木彩艶（浦和レッズ）
20 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
21 瀬古歩夢（セレッソ大阪）
19 林大地（サガン鳥栖）
※所属クラブ・招集メンバーは2021年6月22日時点のもの
サッカーU-24日本代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|20:00
|A組第1節
|日本 vs 南アフリカ
|東京スタジアム
|7/25(日)
|20:00
|A組第2節
|日本 vs メキシコ
|埼玉スタジアム2002
|7/28(水)
|20:30
|A組第3節
|フランス vs 日本
|横浜国際総合競技場
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