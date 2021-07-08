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サッカーU-24日本代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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(C)Kenichi Arai
【U24日本代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24日本代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24日本代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24日本代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24日本代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24日本代表｜東京五輪メンバー

GK

1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
12 谷晃生（湘南ベルマーレ）

DF

5 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）※オーバーエイジ
2 酒井宏樹（浦和レッズ）※オーバーエイジ
4 板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
3 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
13 旗手怜央（川崎フロンターレ）
14 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
15 橋岡大樹（シント＝トロイデンVV／ベルギー）

MF

6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※オーバーエイジ
16 相馬勇紀（名古屋グランパス）
8 三好康児（アントワープ／ベルギー）
11 三笘薫（川崎フロンターレ）
10 堂安律（PSV／オランダ） 
17 田中碧（川崎フロンターレ）
7 久保建英（レアル・マドリー／スペイン）

FW

9 前田大然（横浜F・マリノス）
18 上田綺世（鹿島アントラーズ）

バックアップメンバー

22 鈴木彩艶（浦和レッズ）
20 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
21 瀬古歩夢（セレッソ大阪）
19 林大地（サガン鳥栖）

※所属クラブ・招集メンバーは2021年6月22日時点のもの

サッカーU-24日本代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 20:00 A組第1節 日本 vs 南アフリカ 東京スタジアム
7/25(日) 20:00 A組第2節 日本 vs メキシコ 埼玉スタジアム2002
7/28(水) 20:30 A組第3節 フランス vs 日本 横浜国際総合競技場

東京五輪サッカー競技｜最新情報

東京五輪に関する最新情報、全グループ試合日程は以下の記事でも紹介している。

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