親善試合
【11月17日テレビ放送】日本対カナダの地上波中継・ネット配信予定｜国際親善試合
GOAL（ゴール）
12:00 JST 2022/11/15
11月21日に開幕するFIFAワールドカップ・カタールを目前に控え、本大会前最後となる国際親善試合が11月17日に開催。日本代表とカナダ代表が対戦する。
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本記事では、日本代表vsカナダ代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。
日本代表vsカナダ代表｜試合日程・キックオフ時間
- 大会：国際親善試合
- カード：日本代表（SAMURAI BLUE）vs カナダ代表
- 会場：アルマクトゥームスタジアム（アラブ首長国連邦）
- 日程：2022年11月17日(木)22:40キックオフ（日本時間）
日本代表vsカナダ代表｜テレビ放送予定
国際親善試合、日本代表vsカナダ代表は地上波が『NHK総合』、ネットは『NHKプラス』が中継・ライブ配信を行う。
■放送局・スケジュール
- 地上波：NHK総合［22:30～］
- BS・CS：なし
- ネット：NHKプラス［22:30～］
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり