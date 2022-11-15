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【11月17日テレビ放送】日本対カナダの地上波中継・ネット配信予定｜国際親善試合

GOAL（ゴール）
12:00 JST 2022/11/15
MP_Kubo_japan vs Jonathan Osorio_canada
【日本代表 テレビ放送予定】2022年11月17日の国際親善試合、日本代表vsカナダ代表の試合日程、キックオフ時間、中継・ライブ配信スケジュールを紹介。

11月21日に開幕するFIFAワールドカップ・カタールを目前に控え、本大会前最後となる国際親善試合が11月17日に開催。日本代表とカナダ代表が対戦する。

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本記事では、日本代表vsカナダ代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

日本代表vsカナダ代表｜試合日程・キックオフ時間

  • 大会：国際親善試合
  • カード：日本代表（SAMURAI BLUE）vs カナダ代表
  • 会場：アルマクトゥームスタジアム（アラブ首長国連邦）
  • 日程：2022年11月17日(木)22:40キックオフ（日本時間）

日本代表vsカナダ代表｜テレビ放送予定

国際親善試合、日本代表vsカナダ代表は地上波が『NHK総合』、ネットは『NHKプラス』が中継・ライブ配信を行う。

■放送局・スケジュール

  • 地上波：NHK総合［22:30～］
  • BS・CS：なし
  • ネット：NHKプラス［22:30～］

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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