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サッカーU-24コートジボワール代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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【U24コートジボワール代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24コートジボワール代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24コートジボワール代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24コートジボワール代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24コートジボワール代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24コートジボワール代表｜東京五輪メンバー

GK

エリエーゼ・イハ・タプ（サン・ペドロ）
ウポ・マクシム・ナゴリ（ソルFC）
ニコラ・タイ（ヴィトーリア・ギマランイス／ポルトガル）

DF

エリック・バイリー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）※オーバーエイジ
コフィ・クアオ（ヴィゼラ／ポルトガル）
ジエ・ワタラ（ヴィトーリア・ギマランイス／ポルトガル）
ウィルフリード・シンゴ（トリノ／イタリア）
クアディオ・イヴ・ダビラ（ムスクロン／ベルギー）
イスマエル・ディアロ（アジャクシオ／フランス）
サイラス・ニャカ（オイペン／ベルギー）

MF

フランク・ケシエ（ミラン／イタリア）※オーバーエイジ
アマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
クアシ・エブエ（ヘンク／ベルギー）
イドリッサ・ドゥンビア（スポルティング／ポルトガル）
マックス・グラデル（シヴァススポル／トルコ）※オーバーエイジ
ユスフ・ダオ（スパルタ・プラハ／チェコ）

FW

クリスティアン・クアメ（フィオレンティーナ／イタリア）
シェイク・ティミテ（アミアン／フランス）
ヴァクン・バヨ（セルティック／スコットランド）
モリ・ケイタ（ヴィゼ／ベルギー）
カデル・ケイタ（ウェステルロー／ベルギー）
アブバカル・ドゥンビア（マッカビ・ネタニヤ／イスラエル）

※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月2日時点のもの

サッカーU-24コートジボワール代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 20:30 D組第1節 コートジボワール vs サウジアラビア 横浜国際総合競技場
7/25(日) 17:30 D組第2節 ブラジル vs コートジボワール 横浜国際総合競技場
7/28(水) 17:00 D組第3節 ドイツ vs コートジボワール 宮城スタジアム

東京五輪サッカー競技｜最新情報

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