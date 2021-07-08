サッカーU-24コートジボワール代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24コートジボワール代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24コートジボワール代表｜東京五輪メンバー
GK
エリエーゼ・イハ・タプ（サン・ペドロ）
ウポ・マクシム・ナゴリ（ソルFC）
ニコラ・タイ（ヴィトーリア・ギマランイス／ポルトガル）
DF
エリック・バイリー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）※オーバーエイジ
コフィ・クアオ（ヴィゼラ／ポルトガル）
ジエ・ワタラ（ヴィトーリア・ギマランイス／ポルトガル）
ウィルフリード・シンゴ（トリノ／イタリア）
クアディオ・イヴ・ダビラ（ムスクロン／ベルギー）
イスマエル・ディアロ（アジャクシオ／フランス）
サイラス・ニャカ（オイペン／ベルギー）
MF
フランク・ケシエ（ミラン／イタリア）※オーバーエイジ
アマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
クアシ・エブエ（ヘンク／ベルギー）
イドリッサ・ドゥンビア（スポルティング／ポルトガル）
マックス・グラデル（シヴァススポル／トルコ）※オーバーエイジ
ユスフ・ダオ（スパルタ・プラハ／チェコ）
FW
クリスティアン・クアメ（フィオレンティーナ／イタリア）
シェイク・ティミテ（アミアン／フランス）
ヴァクン・バヨ（セルティック／スコットランド）
モリ・ケイタ（ヴィゼ／ベルギー）
カデル・ケイタ（ウェステルロー／ベルギー）
アブバカル・ドゥンビア（マッカビ・ネタニヤ／イスラエル）
※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月2日時点のもの
サッカーU-24コートジボワール代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|20:30
|D組第1節
|コートジボワール vs サウジアラビア
|横浜国際総合競技場
|7/25(日)
|17:30
|D組第2節
|ブラジル vs コートジボワール
|横浜国際総合競技場
|7/28(水)
|17:00
|D組第3節
|ドイツ vs コートジボワール
|宮城スタジアム
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