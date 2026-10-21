2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第3節が日本時間10月22日(木)に開催。インテルとシャフタール・ドネツクが対戦する。
本記事では、インテルvsシャフタール・ドネツクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
インテルvsシャフタール・ドネツクの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節のインテルvsシャフタール・ドネツクは、インテルのホーム「スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第3節
- 日程：2026年10月22日(木)4:00キックオフ／日本時間
- カード：インテル vs シャフタール・ドネツク
- 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ
インテルvsシャフタール・ドネツクの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、インテルvsシャフタール・ドネツクの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施する。
チャンネル
視聴リンク
WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
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WOWOWオンデマンド 月額加入
ライブ配信
Leminoプレミアム
ライブ配信
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
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サービス
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
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「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
インテルvsシャフタール・ドネツク チーム情報
インテル vs シャフタール・ドネツク 予想スタメン
両チームの対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
勝
勝
勝
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
勝
勝
勝
|3
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
分
勝
勝
|4
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
勝
勝
|5
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
負
勝
勝
|6
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
勝
負
勝
|7
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
勝
勝
|8
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
勝
勝
|9
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
勝
勝
|10
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
勝
勝
|11
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
勝
負
勝
|12
|2
|1
|1
|0
|8
|3
|+5
|4
分
勝
|13
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
勝
負
分
|14
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
勝
分
|15
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
分
勝
負
|16
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
勝
負
分
|17
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|+2
|3
負
勝
|18
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
負
勝
|19
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|3
負
勝
負
|20
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
勝
負
|21
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
負
勝
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
勝
負
負
|23
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
勝
負
|24
|2
|1
|0
|1
|4
|7
|-3
|3
勝
負
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
負
勝
負
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
負
勝
負
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
負
負
勝
|28
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
分
負
分
|29
|2
|0
|1
|1
|4
|6
|-2
|1
分
負
|30
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
分
負
負
|31
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|-2
|0
負
負
|32
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
負
負
|33
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
負
負
負
|34
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
負
負
|35
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
負
負
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
負
負
負