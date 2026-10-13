CL・EL・ECLをライブ配信！ WOWOW チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグを中継・配信！ 単月視聴ならWOWOWの月額プランがおすすめ！ 単月視聴ならいつでも解約可能 今すぐ視聴

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は、日本時間2026年10月14日(水)～15日(木)にリーグフェーズ第2節が開催される。

本記事では、チャンピオンズリーグ第2節の『Lemino』の配信予定や無料視聴方法の有無を紹介する。

チャンピオンズリーグ第2節はLeminoで全試合配信！無料体験は？

2026-27シーズンのチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第2節から『Leminoプレミアム』で全試合ライブ配信される。

9月に開催された第1節では全18試合がディレイ配信となっていたが、10月14日(水)から始まる第2節以降は決勝まで全試合をリアルタイムで視聴できる。

『Leminoプレミアム』は月額1,540円(税込)で提供されているが、初回登録なら31日間無料トライアルを利用可能。第2節の全18試合も無料体験の対象となる。

※初回無料期間の31日間経過後は月額1,540円(税込)で自動更新。

※App Store・Google Play経由の登録は31日間無料トライアルの対象外。

【一覧】チャンピオンズリーグ第2節のLemino配信スケジュール

『Leminoプレミアム』では、チャンピオンズリーグ2026-27のリーグフェーズ第2節全18試合をライブ配信する。

第2節はアーセナルvsリール、アトレティコ・マドリードvsマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティvsパリ・サンジェルマンなど注目カードが多数開催される。

各試合のLeminoライブ配信はキックオフ15分前から開始予定。試合日程およびキックオフ時間は以下の通り。

開催日 キックオフ時刻 対戦カード 10/14(水) 1:45 RCランス vs スポルティングCP 10/14(水) 1:45 サバー vs スラヴィア・プラハ 10/14(水) 4:00 アーセナル vs リール 10/14(水) 4:00 アトレティコ・マドリード vs マンチェスター・ユナイテッド 10/14(水) 4:00 インテル vs クルブ・ブルッヘ 10/14(水) 4:00 ガラタサライ vs バルセロナ 10/14(水) 4:00 ライプツィヒ vs PSV 10/14(水) 4:00 ヴァイキング vs バイエルン 10/14(水) 4:00 ビジャレアル vs ナポリ 10/15(木) 1:45 フェイエノールト vs コモ 10/15(木) 1:45 LASK vs リヴァプール 10/15(木) 4:00 ローマ vs レアル・マドリード 10/15(木) 4:00 アストン・ヴィラ vs フェネルバフチェ 10/15(木) 4:00 シャフタール・ドネツク vs AEKアテネ 10/15(木) 4:00 ボードー/グリムト vs ドルトムント 10/15(木) 4:00 マンチェスター・シティ vs パリ・サンジェルマン 10/15(木) 4:00 ベティス vs ポルト 10/15(木) 4:00 スロヴァン・ブラチスラヴァ vs シュトゥットガルト

※すべて日本時間。

※試合日程・キックオフ時間および配信スケジュールは変更の可能性あり。

チャンピオンズリーグ2026-27のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』でライブ配信。『WOWOWオンデマンド』の月額プランなら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

または、『Leminoプレミアム』であれば初回初月無料体験期間が設けられているため、お得に視聴することが可能だ。

Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！CL＆EL全試合配信

Lemino

Leminoプレミアムでは2026-27シーズンのチャンピオンズリーグを予選プレーオフ～決勝、ヨーロッパリーグをリーグフェーズ～決勝まで全試合ライブ＆アーカイブ配信。リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題だ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

■Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2026年9月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

WOWOWオンデマンドなら全試合ライブ配信！

『WOWOWオンデマンド』では、チャンピオンズリーグ2026-27の全試合をライブ配信。以下の加入手続き後はすぐに視聴を開始することができる。また、見逃し配信や関連コンテンツの視聴も可能だ。

■WOWOWオンデマンドの登録手順

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

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