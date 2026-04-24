町田がACLEで優勝した場合の獲得賞金はいくら？賞金総額・各ステージ内訳まとめ

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝に進出したFC町田ゼルビアにとって、優勝の行方とともに注目されているのが獲得賞金の規模だ。大会のリニューアルに伴い賞金体系は大幅に引き上げられており、優勝クラブにはこれまでとは比較にならない金額が用意されている。

本記事では、町田がACLEで優勝した場合に得られる賞金額について紹介する。

町田がACLEで優勝した場合の獲得賞金はいくら？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズンでFC町田ゼルビアが優勝した場合、獲得できる賞金総額は約1,250万ドル(約20億円規模)に達すると見込まれている。大会の刷新により賞金体系が大幅に強化されたことで、クラブ経営にも大きな影響を与える金額となっている。

この金額は、J1リーグの優勝賞金を大きく上回る規模であり、町田にとってはクラブ史に残るインパクトを持つ収益となる。賞金は決勝の勝利によるボーナスだけでなく、リーグステージやノックアウトステージでの報酬が積み上がる仕組みとなっている。

リーグステージ参加報酬に加え、勝利数に応じたボーナス、各ラウンド進出による報酬が加算され、最終的に優勝賞金1,000万ドルが上乗せされる形となる。すでに決勝進出を決めているため、仮に準優勝となった場合でも約650万ドル(約10億円規模)の獲得が確定している。

さらに、優勝した場合にはFIFAクラブワールドカップ2029への出場権も得られ、参加報酬として約955万ドル規模の追加収入が見込まれる。これらを含めると、総合的な経済効果は数十億円規模に達する可能性がある。

項目 金額 リーグステージ参加報酬 80万ドル リーグステージ勝利ボーナス 50万ドル(5勝分) ラウンド16進出 20万ドル 準々決勝進出 40万ドル 準決勝進出 60万ドル 優勝賞金 1,000万ドル 総額(優勝時) 約1,250万ドル 総額(準優勝時) 約650万ドル

ACLE決勝の対戦カードは？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズンの決勝カードは、アル・アハリ(サウジアラビア)とFC町田ゼルビアの対戦に決定している。アジア王者を懸けた一戦として、今大会の集大成となる注目カードだ。

アル・アハリは前回大会の王者であり、開催地ジッダをホームとするクラブ。連覇を狙う立場として、決勝でも主導権を握る存在とみられる。一方の町田は初出場ながら準決勝でシャバブ・アル・アハリを下し、クラブ史上初の決勝進出を果たした。

経験豊富な王者と勢いに乗る挑戦者という構図となり、試合の行方に大きな注目が集まる。町田にとってはアジア制覇をかけた歴史的な一戦となる。

項目 内容 対戦カード アル・アハリ vs FC町田ゼルビア 開催日時(日本時間) 2026年4月26日(日) 1:15 会場 キング・アブドゥッラー・スポーツシティ(ジェッダ)

ACLE決勝のテレビ放送/ネット配信予定は？

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26シーズンの決勝は、日本国内では配信サービスによる視聴が中心となり、『DAZN』が独占的にライブ配信を行う。大会全体の配信権を保有しているため、ファイナルも同サービスのみでの視聴となる。

地上波やBS・CSといったテレビ放送は現時点で予定されておらず、リアルタイムで観戦するにはインターネット環境を利用した視聴が必須。配信は日本時間2026年4月26日(日)1時15分のキックオフに合わせてスタートする見込みだ。

対戦カードはアル・アハリとFC町田ゼルビア。日本クラブが決勝に進出したことで注目度は高く、国内からのアクセスも増加することが予想される。

試合は深夜帯に行われるため、ライブ視聴が難しい場合に備えてアーカイブ配信やデバイス環境も事前に確認しておきたい。

項目 内容 配信サービス DAZN(独占ライブ配信) テレビ放送 なし 配信日時(日本時間) 2026年4月26日(日)1:15 対戦カード アル・アハリ vs FC町田ゼルビア

ACLE決勝の視聴方法

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

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