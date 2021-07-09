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サッカーU-24ドイツ代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程

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【U24ドイツ代表 東京五輪メンバー】東京オリンピックに臨むU-24ドイツ代表の招集選手、試合日程を紹介。

東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24ドイツ代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。

目次

  1. サッカーU-24ドイツ代表｜東京五輪メンバー
  2. サッカーU-24ドイツ代表｜グループリーグ試合日程
  3. 東京五輪サッカー競技｜最新情報

サッカーU-24ドイツ代表｜東京五輪メンバー

GK

スベンド・ブローダーセン（横浜FC／日本）
フロリアン・ミュラー（シュトゥットガルト）
ルカ・プログマン（ブレーメン）

DF

ベンヤミン・ヘンリヒス（RBライプツィヒ）
アモス・ピーパー（アルミニア・ビーレフェルト）
ダヴィド・ラウム（ホッフェンハイム）
ジョーダン・トルナリガ（ヘルタ・ベルリン）
フェリックス・ウドゥオカイ（アウクスブルク）
ジョシャ・ヴァグノマン（ハンブルガーSV）

MF／FW

ナディエム・アミリ（レヴァークーゼン）※オーバーエイジ
マキシミリアン・アーノルド（ヴォルフスブルク）※オーバーエイジ
ニクラス・ドルシュ（ヘント）
イスマイル・ヤコブス（ケルン）
マックス・クルーゼ（ウニオン・ベルリン）※オーバーエイジ
エドゥアルド・レーヴェン（ボーフム）
アルネ・マイヤー（ヘルタ・ベルリン）
マルコ・リヒター（アウクスブルク）
アントン・シュタッハ（グロイター・フュルト）
セドリック・トイヒャート（ウニオン・ベルリン）

※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月5日時点のもの

サッカーU-24ドイツ代表｜グループリーグ試合日程

試合日 KO カード 会場
7/22(木) 17:30 D組第1節 ブラジル vs ドイツ 横浜国際総合競技場
7/25(日) 20:30 D組第2節 サウジアラビア vs ドイツ 横浜国際総合競技場
7/28(水) 17:00 D組第3節 ドイツ vs コートジボワール 宮城スタジアム

東京五輪サッカー競技｜最新情報

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