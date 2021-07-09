サッカーU-24ドイツ代表｜東京オリンピック(五輪)最新メンバーリスト・試合日程
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東京オリンピック(東京五輪)に臨むサッカーU-24ドイツ代表の招集メンバー、試合日程を紹介する。
目次
サッカーU-24ドイツ代表｜東京五輪メンバー
GK
スベンド・ブローダーセン（横浜FC／日本）
フロリアン・ミュラー（シュトゥットガルト）
ルカ・プログマン（ブレーメン）
DF
ベンヤミン・ヘンリヒス（RBライプツィヒ）
アモス・ピーパー（アルミニア・ビーレフェルト）
ダヴィド・ラウム（ホッフェンハイム）
ジョーダン・トルナリガ（ヘルタ・ベルリン）
フェリックス・ウドゥオカイ（アウクスブルク）
ジョシャ・ヴァグノマン（ハンブルガーSV）
MF／FW
ナディエム・アミリ（レヴァークーゼン）※オーバーエイジ
マキシミリアン・アーノルド（ヴォルフスブルク）※オーバーエイジ
ニクラス・ドルシュ（ヘント）
イスマイル・ヤコブス（ケルン）
マックス・クルーゼ（ウニオン・ベルリン）※オーバーエイジ
エドゥアルド・レーヴェン（ボーフム）
アルネ・マイヤー（ヘルタ・ベルリン）
マルコ・リヒター（アウクスブルク）
アントン・シュタッハ（グロイター・フュルト）
セドリック・トイヒャート（ウニオン・ベルリン）
※所属クラブ・招集メンバーは2021年7月5日時点のもの
サッカーU-24ドイツ代表｜グループリーグ試合日程
|試合日
|KO
|節
|カード
|会場
|7/22(木)
|17:30
|D組第1節
|ブラジル vs ドイツ
|横浜国際総合競技場
|7/25(日)
|20:30
|D組第2節
|サウジアラビア vs ドイツ
|横浜国際総合競技場
|7/28(水)
|17:00
|D組第3節
|ドイツ vs コートジボワール
|宮城スタジアム
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