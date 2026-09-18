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ブンデスリーガ
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フランクフルトvsフライブルクを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【9月19日】フランクフルトvsフライブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第4節

ブンデスリーガ
フランクフルト 対 フライブルク
フランクフルト
フライブルク
堂安律
小杉啓太
鈴木唯人
後藤啓介

【堂安律・小杉啓太／鈴木唯人・後藤啓介所属】2026-27ブンデスリーガ第4節、アイントラハト・フランクフルト対SCフライブルクのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026-27シーズンのブンデスリーガ第4節が日本時間2026年9月19日(土)に開催され、堂安律・小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトと、鈴木唯人・後藤啓介が所属するSCフライブルクが対戦する。

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本記事では、フランクフルトvsフライブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランクフルトvsフライブルク｜試合日程・キックオフ時間

フランクフルトvsフライブルクは、日本時間9月19日(土)にフランクフルトのホーム、ヴァルトシュタディオンで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第4節
  • 日時：2026年9月19日(土) 22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アイントラハト・フランクフルト vs SCフライブルク
  • 会場：ヴァルトシュタディオン
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フランクフルトvsフライブルク｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第4節のフランクフルトvsフライブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。



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フランクフルトvsフライブルクのおすすめ視聴方法

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フランクフルトvsフライブルク チーム情報

フランクフルト vs フライブルク 予想スタメン

3-4-2-1
フランクフルト crest
フランクフルト
SGE
フォーメーション
フライブルク crest
フライブルク
SCF
4-2-3-1
ノア・アトゥボルノア・アトゥボルteam-logoJ. Maluzeロビン・コッホロビン・コッホリリアン・ブラシエリリアン・ブラシエ堂安律堂安律小杉啓太小杉啓太ラファエル・オニエディカラファエル・オニエディカエリアス・バウムエリアス・バウムN. Aseko-NkiliN. Aseko-Nkiliジャン・ウズンジャン・ウズンヨナタン・ブルカルトヨナタン・ブルカルトミオ・バックハウスミオ・バックハウスヨルディ・マケンゴヨルディ・マケンゴフィリップ・トレウフィリップ・トレウマティアス・ギンターマティアス・ギンターフィリップ・ラインハートフィリップ・ラインハートマクシミリアン・エッゲシュタインマクシミリアン・エッゲシュタイン鈴木唯人鈴木唯人ヤニク・エンゲルハルトヤニク・エンゲルハルトヤン・ニクラス・ベステヤン・ニクラス・ベステデリー・シェアハントデリー・シェアハントイゴール・マタノヴィッチイゴール・マタノヴィッチ
フライブルク crest
フライブルク
SCF
3-4-2-1
フランクフルト

先発メンバー

フライブルク

マネージャー

  • A. Huetter
  • ユリアン・シュスター

成績

SGE

SGE - 直近成績

BRE
7-0
STT
0-11
FCU
3-3
FCA
1-4
M05
1-3
得点（失点）
18/15
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
SCF

SCF - 直近成績

F95
1-5
MOT
4-1
SVW
4-1
SCP
0-1
BMG
5-0
得点（失点）
19/3
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

フランクフルトドローフライブルク
3
2
0
ブンデスリーガ
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
2
フライブルク badge
フライブルク
SCF
0
終了
ブンデスリーガ
フライブルク badge
フライブルク
SCF
2
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
2
終了
ブンデスリーガ
フライブルク badge
フライブルク
SCF
1
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
3
終了
ブンデスリーガ
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
4
フライブルク badge
フライブルク
SCF
1
終了
ブンデスリーガ
フライブルク badge
フライブルク
SCF
3
フランクフルト badge
フランクフルト
SGE
3
終了
14得点7
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
フライブルクフライブルクSCF
3300101+99
2
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
330082+69
3
アウクスブルクアウクスブルクFCA
321093+67
4
バイエルンバイエルンFCB
321072+57
5
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
320193+66
6
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
320187+16
7
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
311185+34
8
マインツマインツM05
311163+34
9
フランクフルトフランクフルトSGE
311178-14
10
ブレーメンブレーメンSVW
311156-14
11
シャルケ04シャルケ04S04
311134-14
12
ケルンケルンKOE
311157-24
13
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
310267-13
14
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
310268-23
15
パーダーボルンパーダーボルンSCP
301204-41
16
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
3012410-61
17
ボルシアMGボルシアMGBMG
3003312-90
18
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
3003012-120
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格

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