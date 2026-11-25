2026-27シーズンのUFFAヨーロッパリーグ（EL）は、現在リーグフェーズが開催中だ。36クラブが1つのリーグに入り、リーグフェーズ8試合の結果により、1位から36位までの順位が決定する。

強豪ミランやユヴェントス、さらに日本人選手が所属するクラブは現在どの位置につけているのだろうか。リーグフェーズ出場クラブの順位を紹介する。

ELリーグフェーズ最新順位表

※ リーグフェーズ第4節終了時点

順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 ベンフィカ 4 0 0 13 3 10 12 2 ボーンマス 4 0 0 11 2 9 12 3 フェレンツヴァーロシュ 4 0 0 11 3 8 12 4 ユニオン・サン＝ジロワーズ 3 1 0 10 2 8 10 5 ユヴェントス 3 1 0 11 4 7 10 6 オリンピアコス 3 1 0 4 1 3 10 7 レヴァークーゼン 3 0 1 8 1 7 9 8 ベシクタシュ 2 1 1 11 8 3 7 9 ディナモ・ザグレブ 2 1 1 5 4 1 7 10 レフスキ・ソフィア 2 1 1 4 3 1 7 11 サンダーランド 2 1 1 4 4 0 7 12 NECナイメヘン 2 1 1 8 9 -1 7 13 リヨン 2 1 1 6 7 -1 7 14 AZ 2 0 2 7 4 3 6 15 アンデルレヒト 2 0 2 6 3 3 6 16 OFIクレタ 2 0 2 5 4 1 6 17 レンヌ 1 3 0 4 3 1 6 18 オモニア 2 0 2 6 7 -1 6 19 トレエンセ 2 0 2 7 9 -2 6 20 レアル・ソシエダ 1 2 1 9 4 5 5 21 クリスタル・パレス 1 2 1 9 6 3 5 22 スパルタ・プラハ 1 1 2 6 6 0 4 23 ホッフェンハイム 1 1 2 6 6 0 4 24 シュトゥルム・グラーツ 1 1 2 3 6 -3 4 25 ツェリェ 1 1 2 5 9 -4 4 26 ザルツブルク 1 1 2 3 8 -5 4 27 セルタ 1 0 3 4 6 -2 3 28 ミラン 1 0 3 4 7 -3 3 29 ヤギエロニア・ビャウィストク 1 0 3 4 7 -3 3 30 ヴィクトリア・プルゼニ 1 0 3 3 7 -4 3 31 マルセイユ 1 0 3 2 6 -4 3 32 セルティック 1 0 3 6 11 -5 3 33 ハポエル・ベエルシェバ 0 1 3 1 8 -7 1 34 リレストロム 0 1 3 2 10 -8 1 35 レフ・ポズナン 0 1 3 2 12 -10 1 36 アララト＝アルメニア 0 0 4 4 14 -10 0

※1～8位：ラウンド16進出

※9位～16位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出(シード)

※17位～24位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出(ノンシード)

ヨーロッパリーグ2026-27のテレビ放送・ネット配信予定

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）は、昨季同様にテレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』が生中継・ライブ配信する。また10月、リーグフェーズ第2節以降は『Leminoプレミアム』でもリーグフェーズから決勝までをライブ＆アーカイブ配信するが、リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。

各種視聴プランについて詳しくは『WOWOW公式サイト』と『Leminoプレミアム公式サイト』をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 Leminoプレミアム 1,540円(月額)

31日間無料トライアルあり CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

※一部試合はディレイ配信

ヨーロッパリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

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