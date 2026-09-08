あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoボルシア・ドルトムント
Signal Iduna Park
team-logoビジャレアル
ドルトムントvsビジャレアルはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma

協力：

【9月9日】ドルトムントvsビジャレアルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第1節

チャンピオンズ リーグ
ボルシア・ドルトムント 対 ビジャレアル
ボルシア・ドルトムント
ビジャレアル

【欧州CL 放送予定】9月9日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第1節、ボルシア・ドルトムントvsビジャレアルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第1節が日本時間9月9日(水)に開催。ドルトムントとビジャレアルが対戦する。

CLはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、ドルトムントvsビジャレアルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ドルトムントvsビジャレアルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第1節のドルトムントvsビジャレアルは、ドルトムントのホーム「ジグナル・イドゥナ・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第1節
  • 日程：2026年9月9日(水)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：ボルシア・ドルトムント vs ビジャレアル
  • 会場：ジグナル・イドゥナ・パーク
CLはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

ドルトムントvsビジャレアルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ドルトムントvsビジャレアルの試合は、『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施。『Leminoプレミアム』では試合当日24時よりディレイ配信を行う。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

試合当日24時よりディレイ配信

CLはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

wowow cl 26-27(C)WOWOW

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信

CLはWOWOWで視聴！CL・EL2026-27 シーズンパスは大幅値下げの新価格で販売中今すぐチェック

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数

ドルトムントvsビジャレアル チーム情報

ボルシア・ドルトムント vs ビジャレアル 予想スタメン

3-4-2-1
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB
フォーメーション
ビジャレアル crest
ビジャレアル
VIL
4-4-2
1グレゴール・コーベル22ジョアン・ガドゥ24ダニエル・スヴェンソン3ヴァルデマール・アントン7ジョーブ・ベリンガム26ユリアン・リエルソン19コンスタンティノス・カレツァス25ヨエイ・フェールマン18イーサン・ヌワネリ14マクシミリアン・バイアー9セール・ギラシ25ペーテル・グラーチ15S. Mourino2ローガンコスタ12レナト・ベイガ20C. Romero19ニコラ・ペペ14サンティコメサナ17タジョン・ブキャナン18パプ・グエイエ9ジョージズ・ミカウタゼ7ジェラール・モレノ
ビジャレアル crest
ビジャレアル
VIL
3-4-2-1
ボルシア・ドルトムント

先発メンバー

ビジャレアル

マネージャー

  • ニコ・コヴァチ
  • イニゴ・ペレス

両チームの対戦成績

対戦成績

ボルシア・ドルトムントドロービジャレアル
1
1
1
チャンピオンズ リーグ
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
4
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
0
終了
クラブ親善試合
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
2
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
2
終了
クラブ親善試合
ボルシア・ドルトムント badge
ボルシア・ドルトムント
BVB
0
ビジャレアル badge
ビジャレアル
VIL
2
終了
6得点4
2.5 得点以上の試合2/3
両チームとも得点を挙げた1/3

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
00000000
1
フェイエノールトフェイエノールトFEY
00000000
1
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
00000000
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
00000000
1
ローマローマROM
00000000
1
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
00000000
1
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
00000000
1
インテルインテルINT
00000000
1
ランスランスRCL
00000000
1
アーセナルアーセナルARS
00000000
1
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
00000000
1
ポルトポルトPOR
00000000
1
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
00000000
1
コモコモCOM
00000000
1
ビジャレアルビジャレアルVIL
00000000
1
スポルティングCPスポルティングCPSCP
00000000
1
AEKアテネAEKアテネAEK
00000000
1
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
00000000
1
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
00000000
1
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
00000000
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
00000000
1
バルセロナバルセロナBAR
00000000
1
ベティスベティスBET
00000000
1
バイエルンバイエルンFCB
00000000
1
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
00000000
1
リールリールLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
リヴァプールリヴァプールLIV
00000000
1
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
00000000
1
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
00000000
1
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
00000000
1
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
00000000
1
ガラタサライガラタサライGAL
00000000
1
サバFKサバFKSAB
00000000
1
ナポリナポリNAP
00000000
1
バイキングバイキングVIK
00000000
ラウンド8出場権

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー