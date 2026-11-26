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Amazonの年末最後の大型セール「Amazonブラックフライデー2026」が、11月27日(金)の先行セールからスタートする。

本記事では、Nintendo Switch 2(ニンテンドースイッチ2)本体や周辺機器、ゲームソフトのセール情報を紹介する。

Switch 2本体はAmazonブラックフライデー2026のセール対象？

セール開始前時点で、Amazonブラックフライデー2026におけるSwitch 2本体の値下げは発表されていない。

2025年のAmazonブラックフライデーではSwitch 2本体はセール対象外だった。2026年5月25日(月)には本体の希望小売価格が改定され、日本語・国内専用モデルは発売当初の49,980円(税込)から59,980円(税込)に値上げされている。

2026年は11月12日(木)に「Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) 選べるソフト セット」が63,980円(税込)で発売されたほか、12月4日(金)には「モンスターハンターワイルズ セット」が61,980円(税込)で発売予定となっている。本セール期間中に発売されるため、セット商品もあわせてチェックしておきたい。

先行セールは11月27日(金)0:00からスタートする。Switch 2本体やセット商品の購入を検討している方は、欲しいものリストを活用するなどし、セール開始時に価格を確認できるようにしたい。

セール 開催期間 先行セール 11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 本セール 11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59

Amazonブラックフライデー2026で注目のSwitch 2関連商品

AmazonではSwitch 2本体のほか、ゲームソフトとのセット商品やコントローラーなどの周辺機器も取り扱われている。本体が値下げされない場合も、ソフトや周辺機器がセール対象となる可能性があるため、あわせて商品ページをチェックしておこう。

※下記商品の割引の有無はセール開始後に各商品ページから確認可能。

【Switch 2 本体】

Amazon

商品 購入先 Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) Amazonで見る Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)＋ロゴデザインステッカー(Amazon.co.jp限定) Amazonで見る Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) ゼルダの伝説 40周年 アニバーサリーエディション Amazonで見る

【Switch 2 本体＋ソフト・周辺機器セット】

Amazon

商品 購入先 ゼルダの伝説 40周年 アニバーサリーエディション 3点セット(本体＋Proコントローラー ディスプレイスタンド付き＋キャリングケース 画面保護シート付き) Amazonで見る Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) 選べるソフト セット(マリオカート ワールド/Nintendo Switch Sports Resort/トモダチコレクション わくわく生活) Amazonで見る Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) モンスターハンターワイルズ セット Amazonで見る Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) スプラトゥーン レイダース セット Amazonで見る Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット Amazonで見る

【Switch 2 ゲームソフト】

Amazon

商品 購入先 ゼルダの伝説 時のオカリナ(Switch 2) Amazonで見る リズム天国 ミラクルスターズ(Switch) Amazonで見る

【Switch 2 周辺機器】

Amazon

商品 購入先 Nintendo Switch 2 Proコントローラー＋ロゴデザインステッカー(Amazon.co.jp限定) Amazonで見る Joy-Con 2 (L) ライトパープル/(R) ライトグリーン Amazonで見る Joy-Con 2 充電グリップ＋ロゴデザインステッカー(Amazon.co.jp限定) Amazonで見る Switch 2 ワイヤレスコントローラー(ダブルホール機能・TURBO連射・6軸ジャイロ) Amazonで見る Switch 2 コントローラー(ダブルホール機能・背面ボタン・9色RGBライト) B0GZVDYLTR Amazonで見る Switch 2 コントローラー(ダブルホール機能・背面ボタン・9色RGBライト) B0H25SHHWY Amazonで見る Switch ワイヤレスコントローラー(ホール効果スティック・RGBライト・背面ボタン・800mAh) Amazonで見る

※販売価格・在庫状況・予約受付状況は各商品ページをご確認ください。

※周辺機器の対応機種は購入前に各商品ページをご確認ください。

Amazonブラックフライデー2026でSwitch 2をお得に購入する方法

ポイントアップキャンペーンにエントリーする

Amazonブラックフライデー2026では、先行セールを含む期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてAmazonポイントが還元されるポイントアップキャンペーンが実施される。プライム会員の1.5%、Amazon Mastercardの最大3.0%(通常還元率を含む)、ブランドセレクション対象商品の7.0%、家電を除くホーム用品の6.5%がすべて適用された場合、還元率は最大18%となる計算だ。追加ポイントの付与上限は10,000ポイントだ。

ポイント還元率はプライム会員かどうか、Amazon Mastercardでの支払い、購入金額、対象カテゴリー・ブランドなどによって異なる。Switch 2本体が値下げされない場合でも、ポイントアップの対象であれば実質的な購入負担を抑えられる。

参加にはエントリーが必要だが、購入金額が条件を満たさなかったとしてもデメリットはないため、忘れずにエントリーしておこう。

項目 内容 エントリー期間 11月19日(木)10:00～12月7日(月)23:59 購入対象期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59 最低購入金額 合計10,000円(税込)以上 ポイント付与上限 10,000ポイント ポイントの種類 期間限定ポイント

※一部商品はポイントアップの対象外。還元率や対象商品はログインした状態でキャンペーンページをご確認ください。

▶ポイントアップキャンペーンにエントリーする

Amazonプライム会員に登録する

ブラックフライデーはプライム会員以外も参加できるが、プライム会員はポイントアップや対象商品の無料配送などの特典を利用できる。

Amazonプライムは月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する方などは30日間の無料体験が利用可能だ。

▶Amazonプライムに登録（初回30日間無料体験）

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

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※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。