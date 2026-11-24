2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）は、現在リーグフェーズが開催中だ。36クラブが1つのリーグに入り、リーグフェーズ8試合の結果により、1位から36位までの順位が決定する。

王者パリ・サンジェルマン（PSG）や強豪アーセナル、さらに日本人選手が所属するクラブは現在どの位置につけているのだろうか。リーグフェーズ出場クラブの順位を紹介する。

CLリーグフェーズ最新順位表

※ リーグフェーズ第4節終了時点

順位 クラブ 勝 分 負 得点 失点 得失点差 勝ち点 1 パリ・サンジェルマン 4 0 0 20 5 15 12 2 レアル・マドリー 4 0 0 13 7 6 12 3 アーセナル 3 1 0 8 3 5 10 4 コモ 3 0 1 19 6 13 9 5 バルセロナ 3 0 1 14 6 8 9 6 アストン・ヴィラ 3 0 1 12 6 6 9 7 マンチェスター・シティ 3 0 1 12 7 5 9 8 リヴァプール 3 0 1 14 10 4 9 9 クルブ・ブルッヘ 3 0 1 11 7 4 9 10 スポルティングCP 3 0 1 8 4 4 9 11 レアル・ベティス 3 0 1 8 6 2 9 12 ドルトムント 3 0 1 7 5 2 9 13 バイエルン・ミュンヘン 2 2 0 12 5 7 8 14 シュトゥットガルト 2 1 1 7 4 3 7 15 インテル 2 0 2 8 6 2 6 16 LASK 2 0 2 10 9 1 6 17 マンチェスター・ユナイテッド 2 0 2 8 8 0 6 18 ガラタサライ 2 0 2 8 9 -1 6 19 フェネルバフチェ 1 2 1 6 11 -5 5 20 ローマ 1 1 2 10 8 2 4 21 シャフタール・ドネツク 1 1 2 4 4 0 4 22 ヴァイキング 1 1 2 9 10 -1 4 23 アトレティコ・マドリー 1 1 2 4 5 -1 4 24 PSV 1 1 2 3 4 -1 4 25 ボデ/グリムト 1 1 2 4 9 -5 4 26 ポルト 1 0 3 6 7 -1 3 27 ナポリ 1 0 3 6 11 -5 3 28 ビジャレアル 1 0 3 8 14 -6 3 29 AEKアテネ 1 0 3 5 11 -6 3 29 RBライプツィヒ 1 0 3 5 11 -6 3 31 サバフ 1 0 3 4 10 -6 3 32 フェイエノールト 1 0 3 4 11 -7 3 33 RCランス 1 0 3 4 16 -12 3 34 スラヴィア・プラハ 0 1 3 5 9 -4 1 35 リール 0 1 3 4 10 -6 1 36 スロヴァン・ブラチスラヴァ 0 0 4 1 17 -16 0

1位～8位：ラウンド16進出

9位～16位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出（シード／2ndレグホーム）

17位～24位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出（ノンシード／1stレグホーム）

チャンピオンズリーグ2026-27のテレビ放送・ネット配信予定

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）は、昨季同様にテレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信する。また、10月、リーグフェーズ第2節以降は『Leminoプレミアム』が全試合をライブ配信する予定だ。

各種視聴プランについて詳しくは『WOWOW公式サイト』と『Leminoプレミアム公式サイト』をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 Leminoプレミアム 1,540円(月額)

31日間無料トライアルあり CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

※一部試合はディレイ配信

チャンピオンズリーグ2026-27はWOWOWが中継・配信！

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

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